Meteorologen om helgens väder: ”Attans”

Det kommer bli sol och moln men även skurar. Enligt SMHI finns det även risk för lokal åska

– Det är risk för att skurarna kommer överleva in under kvällen, men de kommer bli färre. säger Per Holmberg, meteorolog på Stormgeo.

Både lördagen och söndagen bjuder på i stort sett samma väder som fredagens med varierad molnighet, sol och skurar.

Första stora semesterhelgen. Vad säger man om helgens väder?

–Attans. Men passa på och njut mellan skurarna och det finns chans till varmare väder i nästa vecka. Men det är ingen riktig värme i sikte, säger Per Holmberg