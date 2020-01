Meteorologen: Då kan snön falla i länet

Anmäl text- och faktafel

På onsdagen är det fortsatt gråmulet i hela länet, med temperaturer om cirka tre plusgrader.

– Under eftermiddagen och kvällen kommer lite regn att passera, främst i östra delarna av länet, säger Lasse Rydqvist, meteorolog på Stormgeo.

På torsdagen blir det enligt honom lite mindre mulet, med fortsatt några plusgrader.

– Då kan solen titta fram, säger Lasse Rydqvist.

Under fredag morgon kommer en blandning av snö och regn att dra in över Västmanland, men hur mycket av nederbörden som blir snö som stannar på marken är svårt att förutse. Senare under fredagen blir det dock uppehåll i nederbörden.

– Det kan bli några centimeter som stannar på morgonen. Men på lördagen blir vädret milt och tidvis regnigt med lite högre temperaturer, den snön som kommer på fredagen lär inte få ligga kvar, säger Lasse Rydqvist.

Enligt honom kommer söndagen vidare att bli en vacker dag med några plusgrader, lite sol och inget regn.