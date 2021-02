Mello-Ninas 5 val: ”Blir glad i hela kroppen och vill fuldansa på ett svettigt dansgolv hela natten”

Här är Nina Andréns fem favoriter.

1. Loreen – Euphoria (2012)

”Kanske ett tråkigt val men det går ju inte att komma runt mastodonthitten Euphoria. Rösten. Beatet. Dansen. Mystiken. PERFEKTION! Ett naturfenomen i schlagerskrud. Det kommer för evigt vara mitt största claim to fame att jag satt med i SVTs urvalsjury som valde ut Euphoria när den bara var ett litet demo-embryo”.

2. Tommy Körberg – Stad i ljus (1988)

”En riktig klassiker! Förstod inte alls storheten när den vann men jag var å andra sidan bara 6 år då. Tur att jag växte upp och blev klokare. Ett låtbygge i världsklass av Py Bäckman i kombo med en av Sveriges absolut bästa röster. Pampigt! Tyvärr har svt tagit bort Melloframträdandet, som är magiskt, från youtube. Ni får nöja er med klippet från Eurovision där Körberg var sjuk. Inte illa pinkat det heller”.

3. Alcazar – Stay The Night (2009)

”Det är helt orimligt att Alcazar bara kom femma i finalen 2009. Jag är övertygad om att vi hade vunnit Eurovision om vi skickat Stay the night. (I stället skickade vi Gretas mamma och landade en 21:a plats.) Glädje, dans, färgexplosion och en jäkligt bra discodänga som man omöjligt kan sitta still till. Blir glad i hela kroppen och vill fuldansa på ett svettigt dansgolv hela natten. En modern klassiker”.

4. Loreen – My Heart Is Refusing Me (2011)

”Tävlade faktiskt i samma deltävling som "Like Suicide". Loreen åkte ut på rumpan i Andra Chansen första gången hon ställde upp. Folk beskrev henne som "för konstig". What a difference a year make..! Det här är en fantastisk poplåt som håller lika bra idag 10 år senare. En urkraft av estetik och coolhet. Och långt före sin tid”.

5. Christian Waltz – Like Suicide (2011)

”En bortglömd pärla. Kom bara femma i sin deltävling (förmodligen) på grund av Christians otajmade förkylning. Men de underbara stråkarna - jag är en riktig sucker för snygga stråkar - och drivet i låten är mig för evigt kär. Sista minuten är gåshud. Synd att rösten inte höll live. Tips, lyssna på studioversionen på Spotify också”.