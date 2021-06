Maria, 33, lämnade chefsjobb för att satsa på grönsaksodling i Munktorp

Det var inte bara hemlängtan som fick Maria Stenberg att lämna jobbet som butikschef på företaget Urban Deli på söder i Stockholm och flytta hem till gården i Munktorp, även om det ligger nära till hands att tro det.

– Jag längtade efter att bo på landet, och att få odla, och här finns de möjligheterna, säger hon och ser sig om i det 2 500 kvadratmeter stora grönsakslandet som hon anlade förra året.

Flyttlasset från Solna, tillsammans med sambon Sebastian Palhus, gick vid förra årsskiftet. Sedan dess har familjen utökats med åtta månader gamla dottern Emma, vilket förstås begränsar tiden som Maria kan lägga på sina odlingar.

– I år odlar jag på ungefär en tredjedel av ytan. Jag tänker att jag får börja i lite mindre skala och utöka på sikt.

Förhoppningen är att hon så småningom ska kunna försörja sig på odlingarna.

– Eftersom jag tänker göra det mesta med handkraft kommer jag inte att få så mycket betalt för de timmar jag lägger ner. Men jag älskar verkligen att stå här ute i odlingarna och att få vara ute och arbeta.

För närvarande är hon föräldraledig, innan dess jobbade hon halvtid i en butik i Hallstahammar.

– Det är inte spikat hur jag gör nästa år, om det här får bli en del av försörjningen eller hur det blir, men på sikt hoppas jag kunna leva på det här.

Hon säger att hon alltid har haft ett stort intresse för mat och har gått flera utbildningar, bland annat till måltidsekolog, men att odlingsintresset på den här nivån har kommit de senaste åren.

– Jag har sett vilken skillnad det gör med bra råvaror och jag hoppas kunna sälja så mycket som möjligt lokalt. Förra året handlade hon som är köksansvarig på skolan i Munktorp lite av mig, det känns jätteroligt.

Maria har också funderat på någon typ av gårdsförsäljning, men i vilken form är inte bestämt än.

– Jag vet inte om det blir en gårdsbutik eller på något annat sätt. I år hinner jag i varje fall inte starta i någon större skala utan jag tänker mig att sälja vid några enstaka tillfällen, kanske i någon bod på gården eller bara vid ett bord.

Maria förlitar sig på sociala medier och tänker lägga ut datum för försäljningsdagarna där.

– Jag har tänkt att det ska bli några lördagar längre fram, beroende på hur jag hinner med och hur det växer.

Hon har också fler planer.

– Framöver tänker jag att man möjligen ska kunna prenumerera på kassar med grönsaker, en kasse i veckan som man hämtar här på gården. Men jag har inte riktigt hunnit bestämma mig än.

Kassen fylls i så fall på utifrån säsong och vad som har vuxit till sig.

– Det betyder att man inte vet exakt vad man får, och att det kan vara lite mindre i kassen på våren och mer längre fram på säsongen, men att mängden grönsaker jämnar ut sig under perioden.

Tanken är att prenumerationen ska löpa under ett viss antal veckor, exempelvis 20 till 30 veckor, där en del av prenumerationen betalas i förskott och resten senare under säsongen. Fördelen för henne som odlare är att få in pengar till frön och annat men framför allt att hon vet att hon får grönsakerna sålda.

– Då kan jag skörda dagen innan så att det alltid är jättefärska grönsaker i kassarna.

En annan idé är att även sälja grönsaksplantor.

– När jag ändå odlar kan jag ju sätta lite fler frön. Jag odlar efter ekologiska principer och använder bara hästgödsel.

Vad tycker du är roligast med odlingarna?

– Att se det växa och veta att det jag odlar är bra mat. Varje år är jag lika fascinerande av att de små frön som jag petar ner i jorden växer upp till stora plantor. Även om jag vet att det blir så tycker jag att det är lika spännande varje gång.