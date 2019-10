Månadens bild: Rödhaken gav Lars Göran segern i september månads bildskörd

Anmäl text- och faktafel

Lars Göran Nyberg fortsätter att fira framgångar med sina fågelbilder. I vintras plockade han hem en seger i Månadens bild med en bild på två svanar och under september månad fångade han en rödhake.

– Vi besökte en handelsträdgård i Noratrakten och där fick jag syn på rödhaken. Fjäderdräkten visar på att det är en unge och föräldrarna uppehöll sig i närheten när jag plåtade, berättar Lars Göran.

Fåglar är ett av favoritobjekten för Lars Göran att fotografera och det blir även en hel del andra naturbilder.

– Det är inte helt enkelt att plåta fåglar, framförallt krävs det ett stort tålamod, säger han.

Han har under sommaren varit på en resa i Norge, där det blev mycket plåtat under vistelsen. Flåmsbanan, en av Europas högst belägna tågbanor, var ett av huvudmålen under resan.

– Nästa år planerar jag att åka till Lofoten under tre veckor, säger Lars Göran.

Fotomässigt använder sig Lars Göran oftast av en Panasonic FZ 300. Den är utrustad med ett Leicaobjektiv motsvarande 26-600 mm i småbildsformat. Ljusstyrkan är låga 2.8 genom hela zoomområdet.

Ta chansen du med och skicka in dina bästa bilder. Under oktober månad borde alla höstfärger finnas representerade på var och varannan bild.

