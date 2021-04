Månadens bild: Dags att hitta bästa aprilbilden

Lungerbaserade fritidsfotografen Lars Göran Nyberg tog hem segern för andra månaden i rad i mars när han skickade in sin isbild från Hjälmaren. Den regerande stormästaren kan så klart besegras! Det som krävs är att man letar fram den bästa aprilbilden man åstadkommit och skickar in den via formuläret som finns på bblat.se/manadens bild. Senast den 30 april klockan 23:59 måste bilden finnas på vår server.

Det lär ju bli stor variation på motiven, för april har som vanligt bjudit på alla sorters väder. Så har ni inte redan pangbilden fixad, så ta kameran eller mobilen på en fotoexkursion nu i helgen!

Den bild som juryn (vi på Bbl/AT:s redaktion) utser, ger vinnaren tre trisslotter – så ut och knäpp bilder!