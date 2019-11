Lysande gäster när Sinfoniettan målade romantiska tablåer

Andreas Brantelid är bara 32 år men har ändå hunnit samla på sig många spelår, fina utmärkelser och världsvid berömmelse. Det var naturligtvis en upplevelse att ha honom i våra trakter, i Västerås konserthus på torsdagen och i Västanfors kyrka på fredagen.

Elgars cellokonsert ligger ljusår från hans berömda praktverk, som ”Land of Hope and Glory” och ”Pomp and Circumstance”. Den är intim och innerlig, fylld med känslor av vemod och smärta. Elgar skrev ju den med minnena från första världskriget och från den sjukdom som snart skulle ta hans liv.

Brantelid lät sin cello ropa och klaga och viska, men mest lät han den sjunga med sin fylliga, lödiga 1700-talsröst.

Lysande tolkade han verkets alla element, de lågmält poetiska, de flödande melodiska, de påträngande trotsiga, med en lidelse som kom inifrån och ibland med hela kroppens emfas. Minsann stampade han inte i golvet som en riktig spelman när det blev som hetast!

Han lyssnade inåt på sitt spel men också utåt mot Sinfoniettans musiker vilkas uppmärksamhet gick att ta på. De framhävde Elgars lyriska drag i en tydligt ömsesidig förståelse med dirigenten Jessica Cottis.

Till facket lyrik hörde också ”Gåsmors sagor”, Charles Perraults berättelse som Maurice Ravel först tonsatt för sitt instrument, pianot, till och med fyrhändigt, men senare byggt ut till en orkestersvit.

Här målade Cottis och Sinfoniettan romantiska tablåer: landskap i friska färger, skog med fågelsång som lät verklig och danser med instrument i teatrala roller. Tydliga uttryck klädda i konstnärliga dräkter.

Så till de överraskande verken, sällan spelade, av Sinfoniettan aldrig tidigare. Frank Martins ”Konsert för sju blåsare, stråkar och pukor” beskrevs av Cottis som ”briljant och tekniskt svår”. Ja, briljant blir den när musikerna lyckas hantera stora tekniska utmaningar!

Det här visade sig vara ett jazzigt och expressivt verk där de sju blåsarna virtuost växlade blixtsnabba solosekvenser med lika blixtsnabba duo- och trioinsatser. För mig var det mest intressant med ”särlyssningen”, alltså att tydligt få höra enskilda instruments karaktärer.

Och så den andra överraskningen, Eduard Tubins ”Svit över estniska danslåtar”. Tubin flydde till Sverige från Estland 1944, undan den sovjetiska ockupationen. När han dog 1982 efterlämnade han en stor produktion, men hur ofta spelas hans verk i Sverige i dag? Västerås sinfonietta hedrade honom i hans dynamiska danslåtar, med teman i många variationer och rytmer som satte sig i kroppen. Det hade varit fint med ett estniskt folkdanslag på scenen men vi fick nöja oss med dirigentens ivriga hopp på pulten.

Det blev en omtumlande kväll. Klarast i minnet står Andreas Brantelid som även bjöd på ett extranummer med en stråkkvartett. Men jag missade både tonsättare och titel. Extranummer bör presenteras i mikrofonen!

Birgit Ahlberg-Hyse

Musik

Västerås sinfonietta

Dirigent: Jessica Cottis

Solist: Andreas Brantelid, cello

Konsertmästare: Daniel Frankel

Västerås konserthus på torsdagen

Västanfors kyrka på fredagen