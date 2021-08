Lyckad premiär för aktivitetspark under medeltidsdagarna

För första gången anordnades en renodlad aktivitetspark under årets medeltidsdagar. Området har hägnats in för att arrangören ska kunna mäta och begränsa antalet besökare utifrån smittrisk. Besöksfrekvensen under parkens första timmar skulle visa sig vara god. Lena Karlsson är en av de personer som ställt upp som volontär för Arboga Medeltidsförening och i dag var hon värd vid entrén.

– Jag tycker det är en jättebra besökssiffra, speciellt då det bara är onsdag, säger hon.

Inne på området kunde besökarna ta del av olika aktiviteter. Ett av de första stoppen på området var ansiktsmålningstältet där Nora Carlsson Barrios greppat penseln för att sminka de yngre utifrån deras egna önskemål. Femåriga Matilda Matsson från Eskilstuna valde att målas till en prinsessa.

– Det känns bra, sa Matilda, när hon fick se sig själv i spegeln.

– Vi såg några andra barn på stan som var målad, så då gick vi hit. Prinsessa var nog ett ganska självklart val eftersom hon leker det mycket hemma, säger mamma, Alexandra Matsson.

I ett hörn av parken hade Arboga sportkastningsklubb en station där besökarna fick testa att kasta med olika redskap så som yxa och kniv.

– Vi kommer att vara ett gäng som turas om att bemanna stationen. Det är fullt med besökare och kö hela tiden, säger Marcus Pehart från föreningen.

En familj som hade kommit långväga för att besöka årets medeltidsdagar var familjen Van Benten från Holland.

– När vi besökte Arboga tidigare i år såg vi en skylt om medeltidsdagarna och därför valde vi att komma hit igen. Vi har festivaler med gammaldags tema i Holland men det här är verkligen medeltiden, säger pappan Martin Van Benten.

– Vi gillade verkligen marknaden med alla kläder och hantverk, säger mamma Judit Van Benten.

En tur på hästryggen genom parken var det många som lockades av. En som testade att sitta på häst för första gången var Signe Wieck från Stora Sundby.

– Vi har pratat och letat efter hästarna i dag så nu är det lite spännande, säger mamma Emma Gustafsson.

Aktivitetsparken håller öppet alla dagar till och med söndag. Samtliga aktiviteter, förutom ansiktsmålning och hästridning, är gratis. Totalt får Medeltidsföreningen ta in 600 personer på området.