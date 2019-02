Resa: Ghana ger både skön semester och oförglömliga upplevelser

Vi landar på Kotoka International Airport i huvudstaden Accra. Flygplatsens standard vittnar om att det går bra för Ghana. Stora oljefynd har gjorts och ekonomin växer snabbt. Landet är också stabilt och betraktas som ett tryggt resmål av utrikesdepartementet.

När taxin rullar genom Accra blickar vi ut över en stadsbild som ser långt annorlunda ut än Europas städer. Det är ett myller av människor och musiken dånar ut från affärer och stånd.

Först ser det ut som att smog ligger över staden, men vi får höra att det är sand som förts hit med vindarna från Sahara. I mars regnar den bort och sikten blir mer klar.

I trafiken är det mindre regler och mer kommunikation. I rondellen pekar bilisten i innerkurvan att han behöver släppas igenom, eftersom han ska svänga höger. En tutning hänger ständigt i luften och de kvinnliga försäljarna av frukt och dryck trängs vid vägkanten. Deras förmåga att balansera allt på huvudet är minst sagt imponerande.

Gatorna pulserar och vi ser både glädje och ilska. Här har människor nära till sina känslor och ordet stress existerar inte. Allt tar sin tid, inklusive bussen som inte kör förrän den är full.

Innan vi ska åka vidare från huvudstaden tar vi en dag på Labadi Beach, en av Accras stränder. I vattnet är det 28 grader och i luften 30. Vi blir erbjudna massage, hästridning, att köpa tavlor, armband och mycket annat. Några meter bort stoppar en man ner en brinnande fackla i skrevet. Därefter börjar han äta glas, nej inte glass, och förväntar sig sedan några cedis för besväret, den lokala valutan.

Men i ärlighetens namn är inte Accra en stad att hänga i allt för länge. Innan vi beger oss mot busstationen, för att åka 15 mil västerut, stannar vi till för att se Osu Castle, som 1650 tillhörde Sverige, men nu är presidentresidens . Märkligt med denna svenska fästning i Accra tänkte vi, men det ska visa sig att Sverige hade fler fort i landet.

Nere i Cape Coast Castles källare bereder tre större kamrar ut sig. Samtidigt är de obegripligt små, med tanke på att tusen män tränges här i veckor, ofta månader, innan de kedjade fördes ut genom "door of no return", ut mot klipporna där båtarna väntade. Aldrig mer skulle de se Afrika.

En stor mängd av de tillfångatagna männen dog dock innan avresan. När vi går in i den angränsande slavkammaren förändras golvet.

– Ni står nu på rester av slavarna. Deras blod, svett, kräkningar, avföring samlades till ett tjockt lager över stengolvet och det är vad ni nu står på, säger guiden.

Det blir tydligt att vi står på en historisk plats. Runt omkring oss ligger blomsterkransar, för att hedra dem som dog i mörkret, inträngda som boskap. Européernas slavhandel kommer alltid att ligga som ett sår i den afrikanska själen.

Majoriteten av Amerikas svarta befolkning har en relation till något av de här forten, där afrikaner tillfångatagits och märkts som slavar. För några år sedan besökte Michelle Obama Cape Coast Castle, dit hon kunnat spåra sitt ursprung.

Vi passerar även kvinnornas slavkammare, som hade en kapacitet för 300. När de engelska slavhandlarna och soldaterna ville ha sex, valde de valfri kvinna att våldta. Blev kvinnan gravid hade hon tur, eftersom hon då fick lämna fortet och sin framtid som slav. I stället fick hon föda och uppfostra barnet, tillsammans med andra kvinnor med samma öde, i ett angivet större hus i staden. Tanken var att barnen skulle uppfostras till att styra den europeiska kolonin. Därför finns det i dag flera släkter i Ghana som har ljusare hy med engelska och holländska namn.

De flesta turister på den guidade turen är afroamerikaner. När vi passerat "door of no return" står vi på klipporna och blickar ut mot havet. Samma syn som deras släktingar sett. Men när vi vänder oss om står en annan skylt på porten, "door of return".

– Ni kom tillbaka, säger guiden.

Fortet var för övrigt svenskt från början, 1650, och döptes till Carolusborg, efter kung Karl X Gustav. Det var svenska Afrikanska kompaniet som bedrev handel i Västafrika, där textilier, hushållsartiklar och smycken byttes mot elfenben, guld, socker och slavar.

Cape Coast var tidigare huvudstad i britternas koloni Guldkusten, fram till 1877. Här bor cirka 150 000 invånare och det finns många gamla kolonialbyggnader, om än förfallna. Längst kusten sträcker sig en lång strand, men det blir snabbt djupt och vågorna är höga, så vi ska bege oss 11 mil västerut, mot en mer badvänlig plats. På vägen stannar vi även till på det kanske mest kända fortet, Elmina Castle. Det byggdes redan 1482 av portugiserna.

Omskakade av ett av de mörkaste kapitlen i mänsklighetens historia beger vi oss till Busua Beach, för avkoppling. Kontrasten är stor när vi avnjuter Franks, även kallad "Juice man", magiska mango/ananas/apelsin-juice. Den avnjuts bäst i en av alla hängmattor som finns uppsatta mellan palmerna.

För 60 kronor i timmen kan du hyra en surfbräda och för nybörjare är vågorna av den perfekta storleken. Från strandrestaurangerna kan du beställa både ghanansk och europeisk mat.

Vi blir tipsade om att ta den fyra kilometer långa promenaden till grannstranden, Butre beach. Samtidigt blir vi starkt rekommenderade att ta med en "guide" som går med oss. Annars är tydligen risken överhängande att vi kommer bli rånade. Det känns lite som att rånarna och guiderna har ett lönsamt samarbete.

– Om ni har en lokal guide vågar de inte råna er, eftersom alla känner alla här och de blir då utpekade för polisen, säger "Juice man".

Vi betalar honom 20 cidis, 40 kronor, och når den lilla fiskebyn Butre. En stor del av försörjningen sker genom torkning av småfisk, som sedan mals ner till någon slags krydda. Getter, hundar, höns, katter, lekande barn och samtalande vuxna skapar så mycket liv. Efter den lilla byn breder sig en lång öde paradisstrand ut sig.

Uppe på höjden i byn reser sig det mindre fortet Batenstein. Även här har det förvarats slavar, enligt guiden, även om det var i mindre skala. Från början var byggnaden bara en handelsstation. Om den varit svensk? Självklart!

Är du sugen på upplevelser och att se något annorlunda, är Ghana ett glödhett resmål. Vill du bara ta det lugnt och ladda batterierna finns bättre alternativ. Men det geografiska läget, endast en timmes tidsomställning samt tropisk hetta mitt under kallaste svenska vinter gör landet värt att överväga.

Visum:

Ghana har ingen ambassad i Sverige, så ansökan behöver skickas till Köpenhamn. Du behöver vara vaccinerad mot gula febern och fylla i en ansökan. Mer info finns på ambassadens hemsida.

Prisnivå:

Standarden är generellt sämre än turistanpassade länder. Vill du ha lyx måste du betala mycket. Ett rum med helt okej standard och aircondition vid Busua beach kostade 700 kr per natt för ett dubbelrum.

Samma standard i Cape Coast kostar 140 kronor. I Accra kostar det något mer.

En måltid europeisk mat kostar cirka 50 kronor, med den inhemska maten ligger på runt 35 kronor.

Övriga sevärdheter:

Även österut från Accra finns fina stränder att utforska.

Norr om Accra, utanför näst största staden Kumasi, finns en unik sjö, Lake Bosomtwi, som skapades av ett enormt meteoritnedslag. Runt sjön finns hotell och nöjen.

I norra Ghana finns storslagen natur med regnskog och djurliv. Elefanter, lejon, leoparder, bufflar, flodhästar, schimpanser och många varianter av apor. Flera av arterna har dock reducerats på grund av jakt.

Även norr om Cape Coast finns Kakums nationalpark, där turister kan gå på hängbroar uppe bland regnskogstopparna. Utsikten är magisk. Dock är utbudet av djur litet, eftersom parken är relativt liten och omgiven av palmplantage och annan odlad mark.

Fakta om Ghana:

Huvudstad: Accra, 2,5 miljoner invånare

Befolkningspopulation: 29 miljoner

Språk: Majoriteten av befolkningen talar Twi. Därutöver talas mängder av olika minoriteters språk, samt engelska, efter kolonialtiden.

Valuta: Cedi (1 cedi är cirka två kronor)

Tidsomställning: Minus två timmar på sommaren, en timme på vintern.