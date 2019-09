LISTA: Bossar över Västerås filmfestival – här är hans tio favoritrullar någonsin

1. Taxi Driver (1976, psykologisk thriller)

”Are you talking to me?”

Moréns kommentar: "Filmen ger oss en inblick storstadens mörka dekadens på olika sätt. Den har en dokumentär känsla som gör filmen realistisk och trovärdig. Den har en oroande krypande känsla där vi med ”Travis” känner hans trötta inkapslade tvivel med en krydda av krigsångest som tar sig genom duken. De Niro flyter in i sin roll som mannen ”Travis Bickle” på ett magiskt sätt. Den unga ”oskuldsfulla” prostituerade Jodie Foster (Iris) ger honom en väg ut, någon han måste rädda från storstadens mörka hand. Skådespeleriet är på toppnivå och han driver rollen framåt till den totala katastrofen.

Manusförfattare Paul Schrader och regissören Martin Scorsese hittar den gemensamma pulsen för filmen. Tempo, dialoger, uttryck, med mera. Jag kan se den hur många gånger som helst."

2. Blade Runner (1982, thriller och sci-fi)

”I ve seen things you people wouldn't believe...”

Moréns kommentar: "En framtidsvärld där Rick Deckard (Harrison Ford) som ”blade runner” jagar "replicanter", mänskliga robotar som vill vara riktiga människor. Rutger Hauer spelar ledaren bland replicanterna som möter Rick i den avgörande striden, men som skonar Rick från döden och bevisar vilket stort mänskligt värde han besitter som replicant, innan hans inprogrammerade tid att leva tar slut och slocknar framför Rick. Harrisson gör ett storverk som skådespelare och ger filmen ytterligare en dimension utöver handling och bild. Filmen berör i grunden en filosofisk fråga – vad är en människa och vad är mänskligt.

Manusförfattarna Hampton Fancher och David Peoples genomtänkta manus och tydliga dialog skapar tillsammans med regissören Ridley Scotts kreativa bildmässiga lösningar en helhet som väver in oss berättelsen på suggestivt sätt. Man sjunker ner i biostolen och försvinner in i illusionen…"

3. 2001: A Space Odyssey (1968, sci-fi och rymdäventyr)

”I'm Afraid I Can't Do That Dave”

Moréns kommentar: "Vi får följa människans utveckling från apliknande djur till den moderna människan i framtiden. Monoliter (ett stort svart block) vill utveckla intelligensen i universum. Deras bakgrund och konstruktion eller vem som tillverkat dem får vi aldrig veta. I en resa till Saturnus för att titta närmare på en monolit ställs människan inför svårigheter på grund av en felande huvuddator som man råkar stänga av, efter tragiska dödsfall. Människan möter monoliten och kastas in i en ny dimension utan svar. Filmen ställer frågor kring vart är vi på väg, kan vi lita på teknik och utveckling, med mera. Filmen bjuder på härliga rymdscener och en vision om framtiden som i dag känns väldigt naiv. Men det är en härlig film för en mycket sen kväll med popcorn och Coca-Cola, där tittaren är i ett filosofisk tillstånd.

Regissören Stanley Kubrick och författaren Arthur C. Clarke har hittat en bra kompromiss mellan den litterära romanen och filmens uttryck."

4. Stalker (1979)

5. Plutonen (1987)

6. Solaris (1972)

7. Gökboet (1975)

8. Gå och se (1985)

9. Fula, skitiga och elaka (1976)

10. Cykeltjuven (1948)

Fakta – så blir årets Västerås filmfestival

4–13 oktober anordnas Västerås filmfestival. I år kommer man framför allt att hålla till på Culturen och Ozone Gallery. Invigningen 5 oktober äger rum på O'Learys och den stora avslutande galakvällen med prisutdelning är 12 oktober i Aros Congress Center.

På galakvällen kommer även Västerås filmfestivals hederspris traditionsenligt delas ut. Denna gång går det till skådespelerskan Helena Bergström tillsammans med regissören Colin Nutley.

Här kan du läsa mer om årets upplaga av Västerås filmfestival.