Lennart Ljung: ”Sportens puls behövs – det visar detta märkliga år”

Vem hade kunnat ana den här utvecklingen i början på året?

Inte jag i varje fall. Och ingen annan heller naturligtvis. Visst, vi trodde lite till mans att det här med corona går nog över på någon månad. Eller åtminstone till sommaren.

Jag minns våren som en mycket märklig tid, inte minst den där helgen i mitten på mars när jag jobbade helg. Det var laddat för en av vinterns stora höjdpunkter. Köping Stars skulle spela en av succésäsongens basketmatcher, hemma mot Jämtland.

Några dagar innan matchen kom dråpslaget: Matchen ställs in. Säsongen ställs in. Slut. Finito. Stars var klart för slutspel och skulle kriga om SM-medaljer, men av det blev det ingenting.

Tungt förstås och ett SM-brons till krigarna från Karlbergshallen kändes nog som en klen tröst, när förbundet delade ut medaljerna efter den tabellställning som var när allt ställdes in.

Samma helg skulle jag också ha bevakat IFK Arbogas innebandy, vars herrar skulle spela ett spännande kval mot WSK Lindesberg. Division 1 var i sikte. Även där kom ett snöpligt besked från förbundet, som avbröt allt spel och fastställde serierna som ställningen var. Därmed försvann avancemangschansen.

Jag träffade Pontus Lund, brottaren från Arboga AK med ambitioner att ta sig ända till Tokyo och OS. Hans kval ställdes in och hela OS-turneringen ställdes in. Vi får verkligen hoppas att den kan genomföras under 2021 och att Pontus tar sig dit.

Allt spännande försvann på det lokala planet. Inte ens den lokala fotbollen kom igång som planerat, trots spel utomhus. Arboga Södra skulle göra comeback i division 3, men fick avbryta träningsmatchandet och serieuppladdningen under den intensiva försäsongen.

Fotbollssäsongen kom igång till slut mitt under sommaren, men den blev bara hälften så lång som vanligt.

Lagom när fotbollssäsongen var över satte den andra vågen av coronasmittan full fart och vi har på nytt sett en nedstängning av all lokal sport. Visst, basketligan spelar, men utan publik. Samma med Köpings hockey.

Hur kommer 2021 års fotbollssäsong se ut? När det här skrivs har myndigheterna och förbundet satt alla matcher på paus. Ingenting ska spelas förrän efter halvårsskiftet.

Hur lång tid ska det gå innan vi är tillbaka i gamla vanor? Hur många har tappat sugen på idrotten när vi är igenom allt det här?

Jag hoppas att alla brinner för sina olika sporter och kommer laddade när samhället öppnar så småningom. Vi behöver verkligen en livskraftig lokal idrott. Både för de aktiva och även för oss som är publik.