Karl Beijbom: Annie Lööf (C) har målat in sig i alla hörn samtidigt

När skall Sverige få en ny regering? Livet för vanliga människor i den lilla världen, i den egna vardagen, löper på som vanligt. Att ”dom däruppe” efter tio veckor inte lyckats få fram en statsminister och en regering i Stockholm blir allt mer ointressant för allt fler medborgare runt om i landet. Älgjakten, Idol, Melodikrysset och Black Friday engagerar mer än misslyckade regeringsbildningar.

Med stöd av Sverigedemokraterna, med rötter i nynazism och vitmaktsrörelse, har Alliansen röstat bort Stefan Löfven som statsminister. Med stöd av Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet har Liberalerna och Centerpartiet röstat nej till Ulf Kristersson som statsminister.

Samma liberala mittenpartier som efter valet 2014 lade ner sina röster, så att Stefan Löfven kunde bli statsminister, med aktivt stöd av Vänsterpartiet, med rötter i kommunismen och stalinismen - ett parti som Socialdemokratin alltid sagt sig vilja hålla en armlängds avstånd till.

Nu är det Annie Lööf som har regeringsbildningens stafettpinne, i något som kallas sonderingsuppdrag. Annie Lööf är en gåta. De regeringskonstellationer som är tänkbara har Annie Lööf sagt nej till. De regeringskonstellationer som är otänkbara säger hon ja till.

Annie Lööf har sannerligen målat in sig i alla hörn samtidigt. Detta i ett parti där det sedan Gunnar Hedlunds dagar varit tradition att ha många utgångar i rävgrytet. Att inte vara kategorisk före ett val, så att alla konstellationer är möjliga efter ett val.

På en punkt har Annie Lööf sannolikt stöd av många - detta när hon säger att det gäller att isolera ytterkantspartierna Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Trots allt har 75 procent av svenska folket röstat på övriga sex partier, mellan yttersta vänstern och yttersta högern, brukar Annie Lööf påpeka. "Just do it!"

Men så tänker inte Stefan Löfven. Han vill inte ha med Vänsterpartiet i sin regering men gärna i sitt regeringsunderlag. Inget Alliansparti vill ha med Sverigedemokraterna i sitt regeringsunderlag. Regeringsalternativet S+MP har 116 mandat, Alliansens fyra partier har 143 mandat. Det får vi inte glömma.

Alliansen tvekade inte att ta stöd av Sverigedemokraterna för att kunna införa det femte jobbskatteavdraget. Socialdemokraterna tvekade inte att ta stöd av Sverigedemokraterna för att upphäva den förhatliga Lex Laval-lagen. När socialdemokrater och moderater voterat olika i riksdagen den senaste mandatperioden har det varit fyra gånger vanligare att Sverigedemokraterna röstat på Socialdemokraternas förslag än på Moderaternas. Det finns grund för att hävda att Socialdemokraterna i många frågor regerat med stöd av Sverigedemokraterna den senaste mandatperioden.

Kanske borde den katolska påvemodellen prövas i det pågående arbetet för att få fram en ny regering. När en ny påve skall väljas samlas alla kardinaler - alla! - och låses in och får inte komma ut innan de enats om en ny påve.

Kanske borde alla svenska partiledare - alla! - låsas in under spartanska förhållanden. Maten skulle motsvara maten i svensk åldringsvård. Vatten och kaffe. Inga mobiltelefoner, inga dagstidningar, inte radio o tv.

Vem vet - kanske skulle en gemensam inlåsning av våra partiledare påskynda en överenskommelse och en ny regering.

Karl Beijbom

journalist och bokförläggare

