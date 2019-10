Ledare: Stabsläget i vården är regionens eget fel – var är kristänket, Denise Norström (S)?

På onsdagen kom beskedet: Region Västmanland ställer in planerade operationer tills vidare. ”Det har aldrig under mina 33 år i regionen hänt att man ställt in operationer på grund av materialbrist”, säger biträdande sjukhusdirektör Liselott Sjöqvist till SVT Västmanland.

Den senaste veckans materialkris (som nu rullar vidare över helgen) för sjukvården handlar om leverantören Apotekstjänst som misskött sig. Men det avslöjar också en hel del om vilken syn Region Västmanland har på sjukvårdens roll som bärande verksamhet i krissituationer.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har riktat skarp kritik mot regionens planering.

"Om man är beroende av att lastbilen ska backa in till lastbryggan precis när det är slut i lagret, ja då sitter man illa till", menar Jan-Olof Olsson, senior handläggare vid MSB. Det har han förstås rätt i.

Låt oss leka med tanken att Sverige skulle bli angripet av en främmande makt. Det svenska försvaret mobiliserar, Jas-flygplanen lyfter från marken för att skjuta robotar mot fienden. Ubåtar ger sig ut för sänka motståndarens fartyg. Soldater laddar sina vapen för att skjuta skarpt mot fientliga soldater som landstiger på svenskt territorium.

Men helt plötsligt finns det inga kulor kvar för soldaterna att ladda sina vapen med – företaget som säljer dem har missat att leverera i tid. Men de kan skjuta lite grann i alla fall, för det ska komma en ny leverans i nästa vecka. Ett otänkbart scenario inom försvaret, som inte heller borde vara godtagbart inom sjukvården.

Bristen på förbrukningsmateriel i sjukvården har drabbat flera regioner, men konsekvenserna är vitt skilda. Uppsala var första län som fick kasta in handsken. Region Västmanland har på grund av bättre lagerhållning kunnat hålla igång verksamheten nästan en vecka längre, men nu blir även västmanlänningarna lidande.

Den senaste veckan visar med all önskvärd tydlighet att även om det kan vara frestande för chefer och politiker att skära i kostnader för lagerhållning, är det ett direkt olämpligt sätt att bedriva sjukvårdsverksamhet på.

Störningarna behöver inte ens vara särskilt stora för att rubba tillgången: Det kan räcka med en snöstorm eller en vägolycka för att lastbilar får svårt att nå fram. Eller en omfattande olycka som leder till att åtgången på material blir större än planerat.

I en sådan situation måste det finnas ordentliga lager eller garantier från andra regioner eller kommuner som snabbt kan fylla på med nödvändigt material för att kunna fortsätta leverera livsviktig vård.

Sjukvården är en helt avgörande verksamhet i händelse av krig eller andra kriser och måste kunna tåla rejäla påfrestningar. Det är nu upp till Denise Norström att säkerställa att Västmanlands sjukhus står bättre rustade för framtida riskscenarier. Västmanlänningarna måste kunna få vård i krislägen.

LÄS MER: Fler ledare av Matilda Molander

Anmäl text- och faktafel