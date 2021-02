Ledare: Löfven är inte ensam om att få svårt att boka vaccination

När statsminister Stefan Löfven (S) fick frågan om varför han trotsade regeringens och folkhälsomyndighetens egna rekommendationer om att hålla sig borta från köpcentrum – när han i december begav sig till ett köpcentrum för att köpa reservdelar åt en rakapparat – svarade han:

"Jag har aldrig handlat något på nätet, jag tillhör väl den generationen möjligtvis." (SVT, 8/1)

Det var en inställning som ledde till mycket kritik. Många påpekade också att det var lite lustigt, eller ironiskt kanske, för att komma från statsministern. Löfven, vars regering har som mål att göra Sverige ”bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter”.

Han har dock rätt i en sak: Löfven, som fyller 64 i år, tillhör en generation som inte växte upp med en smarttelelefon i handen, som under stora delen av sitt liv inte har haft tillgång till sociala medier, vårdcentraler i app-format och en internationell e-handelsjätte som omfattar 280 miljarder dollar per år.

Det betyder naturligtvis inte att alla i generation Löfven inte kan anpassa sig eller lära sig ny teknik. Tvärtom, många har kunnat stanna hemma och skydda sig under den här pandemin just på grund av att de klickat hem matvaror, mediciner och pussel från nätet. Många har klarat ensamheten just på grund av att de använt digitala mötesrum för att hålla kontakten med familj och vänner.

Men trots det är det många som delar statministerns osäkerhet kring ny teknik och digitala möjligheter. Det är därför som regionernas vaccinprogram är så oroväckande. Enligt DN (8/2) förväntas 70-plussare i de flesta regioner nämligen att boka tid för vaccin via nätet.

Region Västmanland har ännu inte bestämt hur man ska göra, men överväger att skicka ut brev till alla över 85 år och sedan låta dem höra av sig om tiden verkligen inte passar, förklarar regionens vaccinsamordnare Jonas Ekström för DN. Det är klokt, men borde utvidgas till alla över 70 år.

För de allra flesta är det inte något problem att logga in på 1177.se och själva boka tid. Men för dem som saknar en smarttelefon, bank-Id och kunskap om hur man hanterar olika appar blir det svårt. Och det blir inte nödvändigtvis lättare av att ringa. Den som någon gång försökt boka en tid hos vårdcentralen eller köpa en tågbiljett vet att man inte behöver dålig hörsel, nedsatt motorik eller svårt med språket för att sjabbla till siffror, stjärnor-fyrkanter och olika valmöjligheter i myndigheternas automatiska telefonsvarare.

Risken är därför att människor under den andra vaccinfasen inte kommer att boka tid för vaccinering – inte för att de inte vill utan för att de inte kan. Det vore förödande, både för dem som längtar efter att få krama om barnbarnen och röra sig fritt igen, och för samhället som är beroende av människors rörelsefrihet.

Digitaliseringen är här för att stanna, och det är inte fel att omfamna dess fulla potential. Men utöver visioner krävs visst mått av realism och självinsikt. Om inte ens statsministern har lyckats lista ut ”digitaliseringens möjligheter” för reservdelar till rakapparater, kan vi verkligen kräva det av hundratusentals andra svenskar för att skydda sig mot ett livsfarligt virus?

