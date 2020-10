Läs Västeråspoeten Lars Renvalls tolkningar av Nobelpristagaren Louise Glücks dikter

The Red Poppy

The great thing

is not having

a mind. Feelings:

oh, I have those; they

govern me. I have

a lord in heaven

called the sun, and open

for him, showing him

the fire of my own heart, fire

like his presence.

What could such glory be

if not a heart? Oh my brothers and sisters,

were you like me once, long ago,

before you were human? Did you

permit yourselves

to open once, who would never

open again? Because in truth

I am speaking now

the way you do. I speak

because I am shattered.

(Louise Glück, 1992)

Den röda vallmon

Det storartade

är inte att ha

ett medvetande: Känslor

åh, jag har känslor; de

regerar mig. Jag har

en gud i himlen

som kallas solen,

och öppen för honom, visar jag

elden i mitt eget hjärta, eld

som är hans närvaro.

Vad kan en sådan välsignelse vara

om inte ett hjärta? O mina bröder och systrar

var ni som jag en gång, för längesen,

innan ni blev mänskliga?

Tillät ni er

att en gång öppna, det som aldrig

öppnas igen? För i sanning

talar jag nu på ert språk. Jag talar

för att jag är förkrossad.

(Tolkning och översättning av Lars Renvall)

Vespers

In your extended absence, you permit me

use of earth, anticipating

some return on investment. I must report

failure in my assignment, principally

regarding the tomato plants.

I think I should not be encouraged to grow

tomatoes. Or, if I am, you should withhold

the heavy rains, the cold nights that come

so often here, while other regions get

twelve weeks of summer. All this

belongs to you: on the other hand,

I planted the seeds, I watched the first shoots

like wings tearing the soil, and it was my heart

broken by the blight, the black spot so quickly

multiplying in the rows. I doubt

you have a heart, in our understanding of

that term. You who do not discriminate

between the dead and the living, who are, in consequence,

immune to foreshadowing, you may not know

how much terror we bear, the spotted leaf,

the red leaves of the maple falling

even in August, in early darkness: I am responsible

for these vines.

(Louise Glück, 1992)

Aftonsånger

I din omfattande frånvaro

tillåter du mig att använda jorden, förväntar du dig

avkastning på insatt kapital.

Jag måste rapportera att jag misslyckats när det gäller tomatplantorna.

Jag tror inte jag känner mig uppmuntrad att odla tomater.

Och om jag gör det så måste du hålla de häftiga regnen tillbaka,

de kalla nätterna som så ofta kommer hit

medan andra delar av landet får tolv veckors sommar.

Allt detta tillhör dig: Å andra sidan odlade jag fröna,

jag såg de första skotten som slet sönder jorden med sina vingar

och det var mitt hjärta som förstördes när rötan kom,

den svarta fläcken som hastigt förökade sig i raderna.

Jag tvivlar på att du, så som vi förstår ordet, har ett hjärta.

Du som inte skiljer mellan döda och levande

och de är därför inte rädda för det förestående.

Du vet inte vilken skräck vi bär på, det fläckiga lövet

de röda löven som faller från lönnen redan i augusti

som ett tidigt mörker,

jag ansvarar för dessa klättrande växter.

(Tolkning och översättning av Lars Renvall)