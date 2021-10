Lagkaptenens revansch efter sveket: ”Jag tog chansen”

Efter förlusten i Umeå senast var Hampus Åhlin besviken på lagets insats på planen i allmänhet ­– och sin egen insats som lagkapten i synnerhet.

I hemmapremiären mot Fryshuset tog han revansch.

Den 195 centimeter långe guarden kom in med full energi och satte standarden med åtta poäng och fyra returer i den första quartern, bäst i Starslägret.

– Jag vet inte om jag var bäst, men jag hade flow och fick i bollarna. Det kändes riktigt bra, medger Åhlin efter 49-poängssegern.

Men det var inte bara sin egen insats som gladde. Lagkaptenen lyser upp när han pratar om det kollektiva lyftet sedan tisdagens debacle i Västerbotten.

– Jag är verkligen imponerad av grabbarna. Vi kan inte svara på ett bättre sätt efter förlusten uppe i Umeå, det går inte att kräva mer.

Inför kvällens match hade laget pratat om att komma in med energi och intensitet. Och påverka det som gick att påverka.

Försvarsspelet var en av bitarna som behövde fungera.

– Och jag tycker att vi verkligen sätter det. Försvarsspelet och skyttet är det som gör hela skillnaden i dag.

Och när laget svajade i inledningen av den tredje quartern och gav Fryshuset en liten strimma hopp, ja då klev kapten Åhlin in från bänken och stängde matchen med solitt försvarsspel.

– Jag svek som kapten senast och i det ögonblicket när vi slarvade en aning såg jag min chans att komma in och sätta ner foten. Jag och coacherna har pratat mycket efter Umeå-matchen och i dag går jag in och betalar tillbaka.

Med åtta minuter kvar av matchen, efter fjärde foulen, gick kaptenen ut för kvällen.

– Men jag gör det gärna till förmån för andra spelare som behöver få rutin. Och när Simon Klaasma, Marcus Larsson och Nicklas Larsson spelar som de gör så har jag inga problem att vila lite, säger lagkaptenen.

Segern, den första någonsin för Stars i Köpings Bad och Sport, blev till slut gigantisk. Laget vann med 49 poäng.

– Nu har vi en framgångsvåg att rida vidare på. Den ger lite momentum inför framtiden. Sedan är det väldigt roligt att se publik på läktaren igen och ska vi locka ännu mer folk framöver behöver vi bjuda på en bra produkt som underhåller.

Det gjorde Stars minsann i kväll. Hampus Åhlin hoppas att det håller i sig, men är också realist inför fortsättningen.

– Vi har ett ungt lag och behöver ha tålamod. Det är tio nya spelare som aldrig har spelat under coach Gehrke tidigare, klart att vi inte kan räkna med att det bara ska fungera. Men den här matchen är ett bra kvitto på att vi gör saker rätt och när vi kommer in i sämre perioder under säsongen kan vi gå tillbaka till den här segern och ha den som en fast punkt att luta oss mot, säger Hampus Åhlin.