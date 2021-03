Laddbara bilar ökar – men få laddstolpar i KAK

I Sverige registrerades förra året drygt 94 000 laddbara personbilar, det omfattar helt elektriska bilar och så kallade laddhybrider. Var tredje nyregistrerad bil, faktiskt.

Samtidigt som elbilstrenden blir allt kraftigare, är det tydligt att det svenska samhället är dåligt förberett på kraven på tillgänglighet av laddningspunkter. I hela Västmanland finns enligt elbilsstatistik. se bara 219 laddstolpar, vilket kan jämföras med Jämtland som har 510 – eller Stockholm som har 3 172 stycken.

I Köping, Arboga och Kungsör är det glest med centrala laddstolpar. Det betyder så klart att de flesta laddar hemma. Eller för att vända på det; den som vill ha laddbar bil behöver bo så att han eller hon kan ladda hemma. Den som bor i flerfamiljshus med gatuparkering får svårt att köra med el.

Kommuner får inte sälja ström i laddstolpar. Det betyder att allt kommunen kan göra för att främja elbilsanvändande är att vara välvilligt inställda och hjälpa till när någon vill ställa upp en publik laddstolpe.

I Västmanland var Mälarenergi Elnät tidigt ute med laddstolpar. Redan 2015 drog man igång bygget av Laddregion Mälardalen med ambitionen att bygga upp en laddinfrastruktur och visa vägen. Men Karolina Swedberg på Mälarenergi berättar att nya EU-direktiv hindrar även elleverantörer från att sälja laddningsel.

– Vi blir lite bakbundna. Just nu ser koncernen över vad de kan göra.

Bärgslagsbladet/Arboga Tidning frågade KAK-kommunerna hur det ser ut med publika laddpunkter. I korthet svarar kommunerna så här:

►Köping: Cirka nio stycken. De finns vid hamburgerrestaurangen Max samt vid kommunens egen parkering i centrum.

►Arboga: Tesla har laddstolpar för sina kunder vid Dinners och på senare tid har ytterligare ett par laddpunkter tillkommit på Sätraområdet, men i centrum är det dåligt med laddning. Inte en stolpe, faktiskt.

►Kungsör: Sex stolpar varav en snabbladdning. Finns på parkeringen bakom Coop och Ica.

Fakta: Hur mycket kostar laddningen?

En elbil förbrukar mellan 1 och 2,5 kWh (kilowattimmar) el per mil. Beroende på elavtal kostar elen mellan 1 krona och 1:50 per kilowatt, så det varierar. Man brukar räkna med att man kan köra en elbil eller laddhybrid för 2–3 kronor per mil.

Det här gäller om du laddar hemma. Laddar du i elstolpe på stan (om det finns) får du räkna med dubbla priset.

Hur långt kommer man på en hemmaladdning?

Laddning sker enklast över natten. Ställer du bilen på laddning klockan 6 när du kommer hem, så har du ungefär 24 mils körning i batteriet klockan 6 på morgonen med den vanligaste hemmaladdaren. Vill du kunna ladda med mer kilowatt per timme, kan det krävas att husets elsystem uppgraderas.