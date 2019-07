Kvinnor skickade swish för att uppdatera bank-id – falska banktjänstemän fortsätter härja i Köping

Anmäl text- och faktafel

Tre kvinnor där alla blev kontaktade av en falsk banktjänsteman på fredag eftermiddag samt kvällen den 12 juli. Två kvinnor som blivit kontaktade av bedragaren har varit i tjugoårsåldern och en kvinna i medelåldern.

I två fall lyckades bedrägeriet och i det tredje fallet rör det sig om ett försök då kvinnan som blev kontaktad slängde på luren efter att ha ifrågasatt varför hon skulle fylla i siffror i swish på beloppsrutan.

I det ena fallet ska bedragaren till och med ha bokat in en tid med kvinnan på hennes bank. Kvinnans skulle uppdatera sitt bank-id och fick skriva in en säkerhetskod i beloppsrutan, mannen på telefon sa att hon skulle få ett sms på att hon skickat en kod för uppdatering inom några minuter. Då hon inte fick något sådant loggade hon åter in på sin bank, cirka 15-20 minuter efter samtalet. Där såg hon att en summa på drygt 30 000 kronor satts över på hennes sambos konto och från det kontot ska ett belopp på 1000 kronor gått via swish till ett okänt nummer.

Kvinnan som blivit lurad av den falska banktjänstemannen ringde upp numret som swishbetalningen gått till. Mannen bekräftade att han mottagit 1000 kronor, men ville då inte skicka tillbaka pengarna. Händelsen är polisanmäld.

Likadant skedde mot ytterligare två kvinnor i Köping. Den ena gången swishades 5710 kronor. Här tog också den som blivit lurad och ringde upp det numret hon swishat till, en kvinna svarade som sedan swishade tillbaka pengarna.

– På något vis tror de bedragna kvinnorna att de skickar en aktiveringskod i swish, men det blir då en summa pengar med den fyrsiffriga koden. Det verkar som mobilnumren går till riktiga personer. När den tredje kvinnan börjar ställa frågor när hon ombeds fylla i 3500 kronor i beloppsrutan, la bedragaren på, därför räknas det tredje som försök, säger Ingela Wallin på polisen i Köping.

Polisen har inte gripit någon misstänkt.