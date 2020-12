Kungsörare skänker mängder med kläder och leksaker – julklappar på väg till Lettland

Coronapandemin ser inte ut att ha gjort svenskarna mindre givmilda och Anders Olofsson personalansvarig på Kungsörs återvinning och second hand nämner att även prylar från dödsbon kommer till användning.

– Duschstolar, blöjor och sådant som inte går att lämna åter tar vi emot här och skickar iväg till behövande i Lettland. Vi fortsätter med det här så att fattiga får nödvändig hjälp, säger Anders Olofsson.

De skickar flera lastbilar per år till Belarus och flera byar i Lettland, det här var den 284:e lastbilen i ordningen sedan starten.

Anna-Stina Akervall har ansvarat för att skicka med julklappar till fattiga barn och då har hon paketerat dem efter åldersgrupp och kön.

– Vi gör så för att de ska få en någorlunda passande leksak för sin ålder och jag börjar organisera det här i november, säger Anna-Stina.

Färre personer har under rådande omständigheter kommit in med kläder och föremål, men vissa har valt att skänka pengar istället. Det har trots allt inte varit några problem att fylla Kungsörs halva av lastbilen(den andra är fylld med liknande hjälppaket från församlingar i Värmland).

– Vi har haft kontakt med fraktföretag och speditionsfirmor så vi vet att transporterna kommer fram. Lastbilarna har lämnat varor i Sverige eller Norge och istället för att gå tomma tillbaka till Lettland så betalar vi en liten slant och fyller dem med våra bortskänkta och inköpta varor.

Det mesta samlas in under året, men godispåsarna i julklapparna fylls strax innan avresa. Totalt i denna last har de gjort 216 julklappar.

– Sedan ansvarar en baptistförsamling i Daugavpils, cirka 25 mil från Riga, för att se till att paketen kommer till de som behöver. Vanligtvis brukar julklappar delas ut efter julspel om evangeliet och varför vi firar jul, men det går inte i år.