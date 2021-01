Enligt hemsidan skulle information gå ut till elever och vårdnadshavare, och lärare skulle höra av sig med instruktioner om hur undervisningen skulle gå till.

Det var den 18 december som regeringen införde ytterligare restriktioner för att stoppa spridningen av coronaviruset. Dessa innebar att all kommunal verksamhet som kan ställas om eller in skulle göra just det, fram till den 24 januari. Restriktionerna kan förlängas.