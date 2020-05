Kulturchefen som satt Skinnskatteberg på kartan lämnar: ”Visst, lite eldsjäl har jag varit”

Staffan Bergman tar emot i Kulturhuset Korpen, det hus som knappast stått där utan hans envishet och engagemang. Där har han själv haft sin arbetsplats, fram till att han avtackades för några dagar sedan. Han blev kulturchef 2008, senare med tillägget "och fritidschef", men började som musiklärare i Skinnskatteberg redan 1983.

Då undervisade han barn i konsten att spela piano och tvärflöjt. Nu blir det mer tid för att själv musicera hemma, liksom att lyssna på musik och gå på konstutställningar, två favoritsysselsättningar. Fyllda 68 år tyckte han det var dags att sätta punkt i Skinnskattebergs kommun som under hans år som först kulturskolechef och sedan kulturchef profilerat sig som den lilla kommunen med det livliga kulturlivet.

Hur mycket är din förtjänst?

– Det får andra uttala sig om men visst, lite eldsjäl har jag varit, säger Staffan Bergman anspråkslöst.

Han hyllar istället Skinnskattebergs politiker och nämner namn som Doris Byttner, Ulla Jansson och Rolf Sundén.

– Politiken har varit väldigt gynnsam. Hade vi inte haft så starka politiker hade vi inte fått chansen att utveckla kulturlivet så mycket.

Den årliga körstämman lockade under framgångsåren tusentals besökare från hela landet till Skinnskatteberg. Med Staffan Bergman som drivkraft anordnades också en barnkörstämma under 1989-94. För andra blev Skinnskatteberg känt för elektronmusikfestivalen som arrangerades under 20 år.

Jag sa till mig själv att antingen får kommunen hitta vettiga lokaler eller så gör jag något annat.

Vidare finns Teatermaskinen och Galleri Astley, två kulturaktörer med nationellt renommé som verkar inom kommunen. Och så Kulturhuset Korpen då, en skapelse Staffan Bergman drev igenom i missnöje med de tidigare primitiva utrymmena i baracken "Tummen".

– Jag undervisade i flöjt och märkte att hörseln började ta stryk. Dessutom fanns det mögel. Jag sa till mig själv att antingen får kommunen hitta vettiga lokaler eller så gör jag något annat.

Från förslag till beslut blev det några kringelikrokar. När planerna 2004 såg ut att mynna ut i en halvhjärtad satsning dundrade Staffan Bergman i ett debattinlägg i Fagersta-Posten: "Nu är jag inte stolt över min kommun längre. Hur ska vi kunna arbeta med dans, teater och konserter enligt läroplanen för grundskolan utan lokal? Förslaget raserar Kulturskolan."

De ansvariga backade och efter 2006 invigdes ett kulturhus enligt Bergmans intentioner, ritat av arkitekten Mats Dahlgren, inklusive en samlingssal med 146 läktarplatser. Varje år genomförs 60-100 konserter, filmvisningar och andra arrangemang i huset. Utöver kulturskolan är det fyra föreningar – Skinnskattebergs Filmförening, Skinnskattebergs residens- och teaterförening, Skinnskattebergs Kammarmusikförening samt Kultera – Korpens vänner – som i mer normala tider än de nuvarande ser till att det är liv och rörelse i byggnaden.

Mest är Korpen ändå en plats för barnen. När Staffan Bergman går ut för att bli fotograferad av FP strömmar barnen från Klockarbergsskolan in för dagens musiklektion. Runt 300 elever får där sin musikundervisning inom skolans ram, men det verkliga utropstecknet är att nästan hälften av dem också deltar i Kulturskolans frivilliga undervisning i musik, dans, film och teater.

Skinnskatteberg var först i Västmanland med att förädla sin musikskola till en kulturskola, det vill säga bredda undervisningen till annat än musik. Likaså var man först i länet med att erbjuda gratis undervisning, något som fortfarande bara ett fåtal kulturskolor i Sverige infört. Siffror från myndigheten Kulturanalys bekräftar bilden av en kulturprofilerad kommun: under 2018 satsade Skinnskatteberg 598 kr per invånare på sin kulturskola, mer än dubbelt så mycket som en genomsnittlig svensk kommun.

Finns det andra orter i Skinnskattebergs storlek som har ett liknande kulturhus? Staffan Bergman kommer inte på något exempel när FP frågar utan konstaterar nöjt att det varit många delegationer på studiebesök genom åren.

När Korpen fyllde tio år firades det med en bok (till stor del skriven av journalisten Ann Lystedt) med undertiteln "Kulturhuset som aldrig blir färdigt". Så har det verkligen varit, menar den avgående kulturchefen. Efter att kampen för att få huset byggt var vunnen började det verkliga arbetet med att fylla huset med aktiviteter. Det jobbet fortsätter, men får nu drivas av andra än Staffan Bergman.

Staffan Bergman

Ålder: 68

Uppväxt: Sala

Familj: Sambo och tre vuxna barn.

Utbildning: Ekonom och musikpedagog.

Bakgrund: Började som musiklärare i Skinnskattebergs kommun 1983. Kulturchef 2008-2020

Lyssnar på: Klassiskt, jazz, rock.