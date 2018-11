Romanernas roman – Erik Jersenius om Gustav Meyrinks magiska ”Golem”

Det är några år sedan jag först öppnade Gustav Meyrinks magiska bok ”Golem” (1915). Jag jobbade natt som kriminalvårdare på den gamla anstalten i Norrköping och behövde fördriva tiden med något när fångarna lagt sig för att sova. Redan första sidan grep tag i mig med en ryslig fascination, den sällsamma berättelse jag började läsa var isande skräckinjagande och ljuvligt poetisk samtidigt. Kampen mot tröttheten som ofrånkomligen kom över mig förstärkte bara den febrigt hallucinatoriska stämning Meyrink skapar i sin roman. Vid gryningen läste jag de sista orden och när jag promenerade hem genom morgondiset kunde jag inte annat än att medge att jag varit med om något av en mystisk sinnesöverskridande erfarenhet.

Nyligen fick jag skäl att läsa om ”Golem”. En läsare hade fått ärva en rejäl trave böcker och kunde inte behålla alla. Det fanns många läsupplevelser bland dem, men när jag fann Meyrinks mästerverk erinrade jag mig den där känslan av något fasansfullt men angenämt sublimt översinnligt igen.

Denna gång tog jag flera dagar på mig att varsamt ta mig genom romanen och närmade mig den med mindre nyfikna och mer kritiskt analytiska ögon. Det ändrade inte min uppfattning att det är en av de absolut bästa böcker jag läst.

Vid 24 års ålder bestämde sig den ensamme och djupt olycklige Gustav Meyrink sig för att skjuta sig själv. I samma ögonblick som han lade fingret mot avtryckaren sköts något in under hans ytterdörr och Meyrink hejdade sig i sista stund. Det visade sig vara en broschyr med titeln ”Livet efter döden”.

Här tog sig ett livslångt andligt sökande sin början. Det egendomliga sammanträffande som räddade Meyrinks liv fick honom att intressera sig för det ockulta och mystiska. Han företog sig studier i teosofi, judisk och ryskortodox kristen mystik samt den österländska visdomen för att så småningom konvertera till buddhismen.

Meyrinks dödslängtan var sannolikt resultatet av ett tufft liv, han var den oäkta sonen till baronen Karl von Varnbüler und zu Hemmingen och skådespelerskan Maria Wilhelmina Adelheyd Meier. Han föddes i Wien och växte upp tillsammans med sin mor i München och Hamburg innan de till sist slog sig ner i Prag. Meyrink förblev just en bastard, han kom aldrig att betraktas som en del av stadens societet, ett utanförskap som plågade honom genom hela livet.

Meyrinks situation och rykte blev inte bättre av att han 1902, vid 34 års ålder, åtalades för bedrägeri. Tretton år tidigare hade han tillsammans med en kompanjon öppnat banken Meier & Morgenstern. Det visade sig efterhand att den spiritistiske Meyrink hade skött verksamheten genom att ta råd av andevärlden. Även om han friades från bedrägeriåtalet var hans karriär som bankir definitivt över.

Tre år senare gifte han sig med Philomena Bernt och fick inom loppet av ett par år både en dotter och en son. Den mycket språkkunnige Meyrink försörjde sig som översättare och kom att bli en tämligen profilerad sådan. Han översatte bland andra Charles Dickens, Rudyard Kipling och Lafcadio Hearn till tyska, men också en rad ockulta verk liksom ”De dödas bok”, den 3 500 år gamla fornegyptiska skrift med besvärjelser som ger anden vägledning till dödsriket.

Meyrink lämnade Prag tillsammans med sin familj och de bosatte sig vid Starnbergsjön utanför München. Två år senare kom det stora genombrottet som författare med hans mest kända roman ”Golem” som gav honom internationell berömmelse och slutligt tryggade Meyrinks ekonomi. Under många år levde familjen lycklig, men Meyrinks liv slutade i mörker. Trots det tursamma namnet Fortunat, försökte Meyrinks son likt honom själv ta sitt liv vid 24 års ålder och till skillnad från fadern lyckades sonen. Det tog hårt på Meyrink som ett år senare dog av sorg 64 år gammal.

Många har påpekat likheten mellan Meyrinks och den betydligt mer namnkunnige och yngre Pragbon Franz Kafka. I själva verket föregår Meyrink Kafka med tio år när han gör den österrikisk-ungerska byråkratin till en bild av den labyrint i vilken människosjälen irrar i sin färd mot Gud. Det är påtagligt hur Meyrink använder sina egna erfarenheter av det österrikisk-ungerska domstolsväsendet i ”Golem” på ett vis som starkt påminner om den absurda rättsprocess som Josef K genomlider i Kafkas ”Processen” (1925).

Men om Kafka lyckades väl med att även i en sekulär mening skildra människans vilsenhet i det moderna samhällets oöverblickbara obegriplighet, så fortsatte Meyrink att utforska det esoteriska till den grad att hans kommande romaner blev allt för svårtillgängliga, vilket säkerligen bidragit att han åtminstone för en bredare allmänhet fallit i glömska. Samtidigt är det intressant hur Meyrink, som till skillnad från Kafka inte var jude, kanske mer än någon annan utforskade det judiska andelivet och tillvaron i Prag.

Genom ”Golem” kom Meyrink att skriva in sig bland de definitivt främsta tyskspråkiga författarna inom den fantastiska litteraturen. Men en sådan genrebeteckning är egentligen begränsande, för till sin form är hans roman skräckromantik, men på djupet är den ett skakande existentiellt drama med vida religiösa dimensioner. Den ställer oss den grundläggande och livsavgörande livsfrågan: Vem är jag?

Berättarjaget är tämligen osäker på det, eller rättare sagt inte ens läsaren kan vara riktigt säker på vem denne berättare egentligen är. I de yttre skeendena får vi följa juveleraren och restauratören Athanasius Pernaths liv i Prags ghetto, men redan tidigt i romanen får vi veta att denne man också är bärare av någon som antagit dennes identitet 30 år tidigare. Det innebär att denna dubbla själs minne är grumlat, fragmentiserat och ibland helt obefintligt. Vi har med en identitetsförvirrad och synnerligen oavsiktligt oberäknelig berättare att göra.

Athanasius osäkerhet kring sitt eget jag gör han att känner sig som en främling i världen och han upplever äckel och avsky inför sin omgivning. Och ghettot är verkligen en förfärande plats där barnprostitution sker på öppen gata bland motbjudande bedragare och fullfjädrade lustmördare. Meyrinks egen hatkärlek till Prag visar sig tydligt i romanen.

I ett drömskt tillstånd blir Athanasius uppsökt av en märklig skägglös (!) man med ett utslätat halvmänskligt ansikte som ger honom en bok i vilken han finner den glödande titeln ”Ibbur”. På hebreiska betyder det ”befruktning” eller ”inkubation” och syftar enligt den judiska mystiska traditionen på en godartad besatthet. Ibbur innebär att en god, men orolig själ, tar en annan människas kropp i besittning för att utföra en viss plikt eller handling i världen innan den slutligen kan finna ro hos Gud. På så vis kan alltså en och samma person bära på två andliga identiteter samtidigt! Genom boken öppnas en hissnade vision där Athanasius får en uppenbarelse av Gud i form av hermafrodit sittande med kungakrona på en tron av pärlemor.

Han vänder sig till sin granne Schemajah Hillel, en äldre man med stora kunskaper om judendomens religiösa skrifter som hjälper honom att försöka förstå det som hänt honom och leder Athanasius in på en färd mot tillvarons allra djupaste mysterier. Han förälskar sig också i Hillels ädla dotter Mirjam och dras samtidigt in ett mörkt kriminaldrama av kosmiska proportioner där den skrupelfrie och mordiske lumphandlaren Aaron Wassertrum tycks konspirera mot honom.

Trots att romanen heter ”Golem” är denna judiska legend bara något som omtalas och som kan skönjas i bakgrunden av berättelsen. Enligt judisk folktro är Golem en människoliknande varelse som skapas av människan av dött material, precis så som Gud i Första Mosebok skapar den första människan Adam av jord.

Enligt legenden var det den verklige rabbinen och mystikern Judah Loew ben Bezale som först väckte Golem till liv i Prag 1580. Han tog lera från Moldaus strand och formade en reslig mänsklig gestalt i vars mun han lade en skriven magisk formel som fick den att leva.

Golem arbetade som tjänare och skötte enklare sysslor åt rabbinen, men fungerade också som en beskyddare av Prags judar under en av de värsta pogromer de utsatts för. Genom att ta ut den skrivna formeln ur Golems mun kunde han göra varelsen livlös igen, något han gjorde varje natt. Vid ett tillfälle glömde rabbinen kvar lappen och denna jättelika lerrobot löpte då amok i ghettot och slog sönder allt och alla som kom i dess väg. Till slut lyckades man få ut formeln ur munnen på honom och Golem lades på vinden i synagogan för att aldrig väckas igen.

Legenden om Golem har i litteratur- och kulturhistoriskt haft stor betydelse. Första gången den dyker upp i nertecknad form är i början av 1800-talet och det är sannolikt att berättelsen influerade Mary Shelley när hon skrev sin klassiska roman ”Frankenstein” (1818). Shelley berättar om vetenskapsmannen Victor Frankenstein som lyckas väcka en varelse av sammansatta likdelar till liv med elektricitet. Likt den första människan Adam måste denna tingest upptäcka världen på nytt, men ensam och utstött bland människor vänder sig monstret till slut mot sin egen skapare.

Samma år som Myerinks ”Golem” publicerades hade den tyske expressionisten Paul Wegeners film ”Golem” premiär och denna fick sedan raskt två uppföljare. Wegeners filmer, som också utspelar sig i Prag, inspirerade den tjeckiske författaren Karel Čapek till hans banbrytande pjäs ”R.U.R” (1920) som utspelar sig i en framtid där människolika maskiner, så kallade robotar (från tjeckiskans ”robota”, att ”träla”), slavar under människan. Čapeks drama har förstås fått stor betydelse för all efterkommande science fictions framställning av robotar och artificiell intelligens, kanske framför allt i Isaac Asimovs roman ”Jag, robot” (1950). Filmskaparen James Cameron var också influerad av Golemlegenden när han under 80-talet inledde sin berömda filmserie ”Terminator” om krigsrobotar som gör uppror mot människan och försöker förinta henne.

Men i Meyrinks roman är Golem en varelse som det talas om just som en legend och som en och annan påstår eller tror sig ha sett vandra i ghettot igen. Precis som de andra judiska myterna och föreställningarna som figurerar i berättelsen tycks Golem främst symbolisera den judiska identiteten och judarna i Prags kollektiva jag.

”Golem” är en hisnande läsupplevelse, men samtidigt tämligen svårläst. Meyrink växlar mellan skarp realism och febrigt osannolika visioner i sitt berättande. Handlingen och intrigen är bitvis mycket dunkel och vi kan bara ana allt det som sker i romanens labyrintiskt svindlande många plan och sidospår.

Myerink ger oss vissa ledtrådar genom korta introduktioner i judisk mystik och teologi, men också teosofi och annan ockultism.

Det har sagts att det ständiga ändliga sökandet Meyrinks romaner landar likt honom själv i buddhismen. I ”Golem” skildras den österländska föreställningen om att själavandringen egentligen innebär att våra jag är splittrade, att de är en myriad av tidigare generationers liv och erfarenheter och att vi genomgår en andlig resa mot att bli självständiga och utgöra vår egen del i denna kedja. Det är en bild för det förgångnas närvaro i nuet och betydelse för framtiden, något som också starkt anknyter till det judiska folkets synnerligen historieorienterade kultur och identitet.

Meyrink återupprepar även hänvisningar till den fornegyptiska guden Osiris som i ”De dödas bok” är den som dömer de döda till evigt liv eller evig fördömelse. Den i romanen återkommande visionen av hermafroditen är en mystisk bild av Skaparen ur vilken både man och kvinna härrör och i vilken de återförenas i kärlek. I den grekiska mytologin är guden Hermafroditos både man och kvinna.

Ett centralt och återkommande motiv är profeten Henok (Enok). Han omnämns i Första Mosebok, men är den centrala gestalten i de för den judiska mystiken viktiga apokryfa Henoksböckerna med sina starka apokalyptiska stämningar. Henok är Noaks farfars far och lever långt före syndafloden. Han är samtida med märkliga ”jättar” som bara flyktigt omnämns i Bibeln. Dessa är resultatet av att änglar beblandar sig med människor, en sorts anomalier till halvgudomliga bjässar som grymt far fram över mänskligheten innan Gud dränker dem i syndafloden.

”Golem” i sig själv är också obehagligt apokalyptisk, på ett mycket oroande synskt vis varslar romanen om det grymma öde som snart ska drabba Europas judar. Meyrinks böcker, som förbjöds i Österrike-Ungern efter att han uttalat sig kritiskt om rikets medverkan i första världskriget, gjorde honom omedelbart till de tyska nationalisternas stora hatobjekt. Hans ömma och fascinerade skildring av Prags judar föll än mindre antisemiterna i smaken och när nazisternas bokbål brann strax efter Meyrinks död var ”Golem” en av de första romaner som kastades åt hatets omättliga lågor.