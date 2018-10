Premiär för Kulturredaktörens val: Cinema Paradiso – filmernas film

Cinema Paradiso – filmernas film

Filmernas film. Giuseppe Tornatores ömma kärleksförklaring till filmkonsten och biografen brukar omnämnas som en bland de absolut bästa filmerna, om inte den bästa filmen som gjorts.

Nu 30 år efter dess premiär får vi njuta av mästerverket ”Cinema Paradiso” på vita duken igen.

Slutscenen i ”Cinema Paradiso” (1988) hör till de vackraste och mest älskade i filmhistorien. Den berömde regissören Salvatore Di Vita (Jacques Perrin) ser tårögd en film som hans nyss avlidne vän Alfredo (Philippe Noiret) lämnat efter sig. Det visar sig att den gamle biografmaskinisten satt ihop en filmrulle av alla de romantiska och intima scener som den lokale prästen och cineasten fader Adelfio (Leopoldo Trieste) likväl censurerade inför visningarna när Salvatore var liten. Den lille pojken ville så gärna få de bortklippta scenerna och Alfredo lovar att han en dag skulle ge honom dem. Den sista scenen i ”Cinema Paradiso” kan ses som en allegori över Giuseppe Tornatores film i sig, ett varmt och omsorgsfullt komponerat kollage över filmhistorien.

När Salvatore får beskedet att Alfredo gått bort börjar han minnas den barndom och ungdomstid han förträngt. Han lämnade sin lilla sicilianska hemstad för över 30 år sedan bestämd över att aldrig någonsin återvända. Salvatore växte upp som den gränslöst begåvade, men mycket busige, sonen till en olycklig och fattig krigsänka som offrade allt för sin pojke.

Den lille Salvatores stora passion är film och varje kväll försöker han smita in och se föreställningarna på Cinema Paradiso, stadens enda biograf. Först är de långt ifrån såta vänner, men snart finner Salvatore och den gamle biografmaskinisten Alfredo varandra och blir bästa vänner. Alfredo är inte stolt över sitt yrke och sörjer att han själv aldrig fått efterkrigstidens ungdoms möjligheter (”jag växte upp under ett krig och var en vuxen man under ett annat”), men samtidigt ser han hur den lille Salvatore brinner för filmkonsten och dennes fascination över att den gamle mannen likt en trollkarl varje kväll får publiken att förundras över det under som sker på den vita duken. Alfredo gör det till sin livsuppgift att se till att Salvatore blir en stor filmskapare och lär pojken att sköta visningarna och allt som han kan om film.

För den unge Salvatore blir filmen ett sätt att närma sig och försöka förstå livet, men biografen Cinema Paradiso är också en viktig del i de fattiga stadsbornas liv. Där får de skratta högljutt, rörda gråta, upphetsat heja på sina hjältar och besviket bua när de exalterat hoppats på att kyrkans censur äntligen släppt igenom en trånande omfamning eller en passionerad kyss.

Gemenskapen i biografen hjälper dem vidare ut ur krigets och fascismens mörker, den får de fattiga arbetarna att inspireras och börjar drömma om en annan och rimligare tillvaro. Genom filmvisningarna på Cinema Paradiso öppnas porten från arma och stretande liv mot en högre och djupare romantiskt skön paradisisk verklighet. Biografhuset har sina egna madonnor och helgonbilder och blir platsen för en lustfylld och livsbejakande förlängning den högstämda katolska liturgin i kyrkans mässor.

Tornatores film handlar om honom själv, om filmen och det italienska samhällets utveckling efter andra världskriget. Han återvände till sin egen sicilianska hemstad Bagheria för att spela in filmen. Storheten med ”Cinema Paradiso” ligger i den ömhet med vilken Tornatore uttrycker sin kärlek till filmen. Den är ett postmodernt mästerverk som lekfullt flätar samman olika genrer och filmhistoriska referenser i en varm kärleksförklaring till filmkonsten.

”Cinema Paradiso” är färgstark och Tornatores ständiga blinkningar till tidigare film förstärker dess känsla av förhöjd verklighet, det blir en film om film där hans eget verk smälter samman med de filmklassiker han idealiserar. Tornatore dissekerar filmkonsten genom att klippa sönder dess historias filmrullar och sätta samman dem igen på ett nytt vis där nya gnistor slås an genom att skilda stämningar, motiv och grepp krockar, möts och löds samman i en ny berättelse och nya bilder.

Blasco Giuartos vackra foto visar oss en filmares romantiserade minnen i samklang med den sköna filmmusiken, mästaren Ennio Morricone låter sig i några av sina finaste kompositioner, likt Tornatore, nostalgiskt inspireras av de toner som ljuder ur filmkonstens förflutna.

Just nostalgins dubbelhet är filmens tema, hur det romantiska tillbakablickandet både formar den enskilda människans och den mänskliga gemenskapens identitet, men också dess vådliga tendens att ständigt förföra oss till att fastna i ett idealiserat förflutet som hindrar oss från att se framåt och gå vidare. Alfredo, som något självförnekande ser tillbaka på ett förlorat liv, säger till den unge Salvatore att han ska ge sig av och aldrig någonsin blicka tillbaka eller återvända, att inte bli nostalgins och minnenas fånge.

Tornatores film handlar också om vårt förändrade förhållande till filmen och biografen som kulturinstitutton, ett ämne som är än mer aktuellt och akut i dag än när ”Cinema Paradiso” först visades. Om vi en gång upplevde filmerna tillsammans så riskerar samhällets tilltagande individualism och kommersialism också att ta död på filmkonsten. När Salvatore återvänder till Cinema Paradiso finner han den gamla biografen i ruiner och får beskedet att den ska rivas. Allt färre ser film där längre och den starka gemenskap den en gång formade i staden är nu ett minne blott. När de äldre invånarna med tårar i sina ögon ser det gamla biografhuset rivas, skrattar bara ungdomarna obekymrade och oförstående.

”Cinema Paradiso” fick omgående klassikerstatus och Tornatore betraktades som den italienska filmens räddare. Bortsett från episka storfilmer som Sergio Leones ”Once Upon a Time in America” (1984) och Bernardo Bertoluccis ”Den siste kejsaren” (1987) tycktes 70-talets glansdagar för italiensk film fjärran, då världen för första gången fick se Pier Paolo Pasolinis och Dario Argentos bästa och mest banbrytande filmer. Den postmodernistiske Tornatores romantiska och ironiskt sentimentala filmskapande blev den nytändning och förnyelse som italiensk film behövde och även om han aldrig själv lyckats överträffa eller ens upprepa den konstnärliga bedriften ”Cinema Paradiso” banade Tornatore vägen för en ny generation framträdande italienska filmskapare som Roberto Bengini (”Livet är underbart” (1997)), Nanni Moretti (”Ett rum i våra hjärtan” (2001)), ”Mia Madre” (2015)), Matteo Garrone (”Gomorrah” (2008)) och Paolo Sorrentino (”Den stora skönheten” (2013)”).

”Cinema Paradiso” tilldelades en Oscar för bästa utländska film och Juryns stora pris vid filmfestivalen i Cannes. Den återkommer alltjämt på listorna över de bästa filmerna som gjorts och omnämns in sällan som den bästa. ”Cinema Paradiso” är filmernas film.

På torsdagen den 4 oktober visas "Cinema Paradiso" kl 18.30 på Elektra och visningen introduceras av Erik Jersenius.