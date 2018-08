Kvinnans rättigheter förutsätter könens samvaro – könsseparatism och könssegregering hotar jämställdheten

”Mina herrar och damer!”. Så inledde Selma Lagerlöf sitt tal vid rösträttskongressen i Stockholm juni 1911. Två år tidigare hade hon som första kvinna tilldelats Nobelpriset i litteratur och den blivande första kvinnliga ledamoten i Svenska Akademien höjde sin röst för kvinnornas rätt att få rösta i politiska val.

Lagerlöfs tal finns nu utgiven i essäform med titeln ”Hem och stat”. Huvudhindret för det svenska samhällets utveckling var för henne att den svenska staten utestängde kvinnor från yrkeslivet och höll dem i personlig träldom. Allmän rösträtt var vägen framåt för Sverige, hävdade hon.

I ”Hem och stat” uttrycker Lagerlöf tacksamhet gentemot männen som genom årtusenden danat de moderna statsformerna och byggt samhällsinstitutioner som gården, kommunen, staden, kyrkan, universitetet och industrin. Männen har ägnat sina djupaste tankar åt statskonsten och varit beredda att med mod ställa sig framför kanonmynningen för att försvara sina länder och familjer.

På samma vis har kvinnan sedan Eva byggt det goda hemmet, dit mannen återvänt för att vila och återhämta sig från det offentliga livets bataljer, bedrifter och vedermödor. Lagerlöf konstaterar att ingenting är så älskat som hemmet, ständigt besjunget och upphöjt genom historien.

Men hemmet är inte något kvinnan skapat helt egenhändigt, hon har alltid haft husbonden vid sin sida att hjälpa henne. Däremot har mannen själv skapat samhället, ensam har han huserat i rättssalen, på ämbetsverket eller i varumagasinet. Just därför att han varit allena har han heller inte lyckats fullborda det goda samhället, det är i stället fyllt av klasskonflikter, missnöje och misstro mellan människor och är i Lagerlöfs samtid pyrande av revolutionär oro.

Precis som mannen hjälpt kvinnan att bygga hemmet, är det nu kvinnans tid att göra sitt för att förverkliga den goda staten, resonerar Lagerlöf. Hennes poäng är att det är först i kvinnors och mäns samvaro som det sant goda kan förverkligas, ett sista förfinat reformarbete där alla människors talanger och förmågor kan tas tillvara för att skapa en sund samhällsgemenskap. Varken kvinnor eller män är fullbordade i sin ensamhet, utan först tillsammans utgör de Guds avbild, så som det står i Skapelseberättelsen.

Även om Lagerlöfs samhällsfilosofiska resonemang är riktigt, har hon en milt sagt förenklad bild av historien, åtminstone rörande kvinnornas roll i offentligheten och yrkeslivet. I essän ”Du ska inte behöva be en karl om pengar till silkesstrumpor” gör författaren och journalisten Susanna Popova en upplysande exposé över den svenska kvinnans historia.

Jämställdheten tycks alltid i någon mening varit närvarande i den svenska kulturen och det kan förklara dess raska framgångar i vårt samhälle under det senaste seklet. Men den hittills största jämställdhetsreformen för svenskorna är inte den allmänna rösträttens införande 1921 utan kristendomens ankomst till riket kring 1000-talet. Den kristna jämlikhetsprincipen är uttryckt i Galaterbrevet i Nya testamentet: ”Här är icke jude eller grek, här är icke träl eller fri, här är icke man och kvinna: alla är ni ett i Kristus Jesus”. Det är ett revolutionärt budskap som jämställer kvinnan och mannen. För kvinnor i den tidiga svenska medeltiden innebar denna doktrin en radikal förbättring av livsvillkoren, monogamin i det kristna äktenskapet ger kvinnan rättigheter och förpliktigar mannen att värna både hennes och barnens väl. I ett religiöst hänseende var kvinnan mannens jämlike på ett vis som det inte var tal om under hedendomen.

Kyrkans etablering i Svea Rike innebar också möjligheter för i första hand förmögna kvinnor att utbilda sig och gav en del av dem tillgång till ett rikt intellektuellt liv. Från nunneklostren bredde en kulturell och politisk maktsfär ut sig och de fostrade kvinnor som den heliga Birgitta, en portalfigur i Nordens historia. Gustav Vasa drog sig in i det sista för att försöka krossa de svenska klostrens mäktiga systrar, men reformationen kommer för svenska kvinnors del att till sist utestänga dem från högre utbildning i århundraden.

De kvinnor som levde utanför klosterlivet tog del av en annan sorts jämställdhet, nämligen arbetsgemenskapen med sina män. Lagerlöf har fel när hon påstår att männen skapade gårdarna, det gjorde svenska kvinnor och män tillsammans. Olaus Magnus skriver i sin ”Historia om de nordiska folken” (1555) om att kvinnorna delade arbeten med män på ett helt annat vis än i övriga Europa. De nordiska kvinnorna bakade bröd, gjorde ost, tämjde hästar, odlade, beredde lin och till och med jagade, sysslor som annorstädes var förbehållna män.

Kvinnor som blev änkor kunde överta sina mäns verksamheter, något de också hade kompetens till eftersom de i lika stor utsträckning utfört arbetet. Det gällde inte bara sådant som jordbruk utan kvinnor kunde även fortsätta med andra sysselsättningar och uppdrag som tillkommit deras män. När exempelvis en man utsågs till postmästare så var det egentligen inte mannen som person uppgiften tillföll utan hans hushåll och i praktiken deltog också deras hustrur i sysslorna. Under 1600-talet till en bit in på 1700-talet fanns inte mindre än 40 postmästarinnor och två rikspostmästarinnor i Sverige. Det finns inga tecken på att man i Sverige under den här tiden uppfattade kvinnor som något väsensskilt från mannen i yrkeslivet.

Kvinnor innehade också ledande positioner i samhället och ägde betydande tillgångar. Vid 1600-talets slut var inte färre än var sjätte brukspatron en kvinna. I mitten av 1700-talet utgjorde kvinnliga företagare en fjärdedel av den svenska yrkeskåren och inom det vi i dag skulle kalla tillverkningsindustri bestod hälften av arbetskraften av kvinnor. Samtidigt vet vi i dag att just det faktum att män och kvinnor i samma familj delade på ett yrke så är det kvinnliga deltagandet i 1700-talets yrkesliv kraftigt underskattat.

Men under 1700-talet innebär också en växande statsmakt att kvinnan trängs undan från yrkesliv och offentlighet och den traditionella jämställdhet som funnits sedan århundraden i Sverige. Uråldriga folkliga institutioner som morgongåvan och hemgiften hade haft som syfte att trygga kvinnans försörjning när mannen gick bort, nu möjliggjorde ny lagstiftning att mannen kunde använda dessa för att betala skulder, något som tidigare var otänkbart då dessa ”gåvor” i praktiken oåterkalleligt var kvinnans egendom. Samtidigt inskränktes kvinnornas näringsfrihet när de nu skulle stå under förmyndarskap och bara få driva verksamheter med mäns tillstånd. Konsekvensen skulle bli ett stadigt minskande arbetsmarknadsdeltagande och företagande för kvinnor under 1800-talet. Ekonomiskt sett var nu kvinnor och barn betydligt mer utsatta än någonsin tidigare i den svenska statsbildningens historia.

Denna utveckling drevs också på av arbetarrörelsen som vill utestänga kvinnor från arbetsmarknaden då de annars kunde ta männens jobb och dumpa deras löner. Arbeten och arbetstider börjande också beskrivas som vådliga och osäkra för just kvinnor, som därför inte längre fick arbeta inom bageri- och mejeriverksamheter, sysslor som svenskor då utfört under flera sekler.

Under 1900-talet kom kvinnorna också att trängas undan från den traditionellt kvinnliga branschen inom hotell-, restaurang-, café- och pensionatsverksamhet när den statliga koncernen Sveriges Allmänna Restaurangaktiebolag skapades som närmast lyckades skaffa sig monopolställning. När den väl konkurrensutsattes 1955 tappade SARA 30-40 procent av sin marknadsandel och när den 1992 gick omkull hade den gjort sitt för att hindra utvecklandet av kvinnligt företagande i Sverige.

Trots att en betydande del av medeltidens svenska intelligentia återfanns bland nunnorna i klostren och att kvinnor skött statliga ämbeten i hundratals år var det först 1873 som svenskorna fick möjlighet att studera på universitet. I dag är 60 procent av högskolestudenterna kvinnor.

Enligt Popova är hotet mot den svenska jämställdheten nu främst radikalfeminismen med sin ideologiserade historieskrivning och gravt förenklade verklighetsbild. Att ett patriarkat skulle hålla tillbaka kvinnornas deltagande på arbetsmarknaden och offentligheten stämmer helt enkelt inte historiskt sett, däremot har sedan industrialismen strategier antagits för att skydda manlig arbetskraft från konkurrens. Radikalfeminismen utgångspunkt är att kvinnor alltid är underordnade män, ett axiom som tampas med samma teoretiska svårigheter som marxisters förenklade historieanalys om utsugare och utsugna. Att kvinnor faktiskt inte uppträder som underordnade påstås ha att göra med att de är en sorts förrädiska Onkel Tom-figurer i ”könskriget”. Att svenska kvinnor historiskt sett deltagit en masse i yrkesliv och offentlighet, bortförklaras när antagandet om patriarkatets könsmaktsordning inte låter det förklaras. Radikalfeministerna tänker sig att statsmakten ska upprätta ett lika utfall för kvinnor och män, men som vi sett historiskt sett har staten skadat kvinnors möjlighet till yrkesliv och utbildning mer än den gynnat den.

Historien lär oss att kvinnor missgynnas kraftigt av en kollektivistisk syn på könen, jämställdheten har alltid stärkts och utvecklats av samvaro och gemenskap mellan kvinnor och män. Tanken om att kvinnor ska skapa en egen sfär eller vistas i ”trygga rum” kommer direkt skada jämställdheten. Det är som Popova påpekar bara att kasta ett öga över muslimska samhällen och vad könssegregering gör mot både kvinnor och män. Att radikalfeminismens könsseparatism och muslimska doktriner om könssegregering sammanfaller är därför inte märkligt, även om det förstås är fullständigt jämställdhetsvådligt.

En sfär som är i synnerhet viktigt att män och kvinnor delar är utbildningens och skolans värld.

Att just skolflickor är den nigerianska islamistsekten Boko Harams huvudmål för sin terror är av både realstrategisk och symbolisk karaktär. Boko Haram betyder ungefär ”Västerländsk utbildning förbjuden” och flickor i skolan är för dem sinnebilden av synd. Den 14 april 2014 kidnappades terrorgruppen 276 skolflickor i staden Chibok, i februari i år kidnappade Boko Haram ytterligare 110 flickor i Dapchi. Flickornas öde är grymt, i stället för att få skörda kunskapens frukter blir de sexslavar och självmordsbombare. Antalet barn som spränger sig själva har ökat dramatiskt på senare år och tre av fyra av dem är flickor. Numera syns också dessa självmordsbombare utöver sina sprängbälten bära sina egna barn på magen, söner och döttrar de fått som fångar hos Boko Haram.

I essän ”Att utbilda en kvinna är att utbilda ett helt land” skriver journalisten Peter Alestig om kampen för flickors utbildning som den främsta stridslinjen för ökad jämställdhet i världen. Sedan 1950 har utbildningens utbredning i utvecklingsländerna trefaldigats, det är i en takt som inte har någon historiskt motsvarighet, inte ens västvärldens industrialisering kan mäta sig med den omdaning vi nu ser av jordens fattigaste samhällen.

Samtidigt sker en egendomligt stark motreaktion. Varje dag hindras 130 miljoner flickor från att gå till skolan och deras antal växer stadigt. Väpnade konflikter är en viktig orsak, forskningen visar att de som drabbas värst av krig är flickebarn. Många flickor tvingas i dag arbeta i stället för att gå i skolan och många som 7,5 miljon flickor gifts bort varje år, en flicka var fjärde sekund.

I Somalia går bara en procent av flickorna och fyra procent av pojkarna i skolan, i Sydsudan får åtta procent av flickorna och mer än tre gånger så stor andel av pojkarna utbildning, i Mali går tolv procent av flickorna och dubbelt så stor andel av pojkarna ut skolan och i Indien är det 52 respektive 64 procent. På ett liknande vis ser situationen ut i länder som Mauretanien, Afghanistan, Pakistan, Kambodja, Mocambique och Namibia.

Utöver att flickorna förvägras sin mänskliga rättighet till utbildning orsakar deras livslånga fattigdom en hel del andra social och ekonomiska konsekvenser. Samhällen har svårare att berika sig, drabbas värre av klimatförändringar och får för hög befolkningstillväxt vilket orsakar flykt. De lider också av sämre folkhälsa och drabbas hårdare av väpnade konflikter.

I ett land som Mali har nu temperaturen ständigt ökat och nederbörden minskat under de senaste tre decennierna, klimatförändringarna har nu fått allt större delar av befolkningen att migrera samtidigt som denna växer med tre procent per år, den förhållandevis största befolkningsökningen i världen. Säkerhetsexperter ser i dag ett tydligt samband mellan minskad försörjningsförmåga och ökad terrorism och spår nu att klimatförändringarna kommer att leda till storskaliga militära konflikter i Mali och bland grannländerna. Alla dessa problem tenderar också att i växelverkan försvåra för flickorna som i högre utsträckning utsätts för övergrepp eller tvingas till barnarbete.

För även om det finns en ideologisk motvilja mot flickors rätt till utbildning, är snarare det gemensamma mönstret hos de berörda utvecklingsländerna ekonomiska hinder för jämställdhet.

Den amerikanske ekonomen Lawrence Summers hävdade redan för 25 år sedan att den enskild viktigaste investeringen för världens utveckling och överlevnad är att se till att alla jordens flickor får gå i skolan. Varje krona som satsas på flickors utbildning ger tiofalt tillbaka i BNP-tillväxt, de genomsnittliga inkomsterna ökar med tio procent ifall kvinnorna utbildas. Utbildade kvinnor bidrar mer till ekonomier än män på så vis att de tenderar att investera i sådant som bidrar till ett bättre hem och för barnens utveckling. Skolade kvinnor är också friskare och risken för att de blir misshandlade eller dödade av män blir betydligt mindre, det har visats att upp till var tredje dödsfall bland kvinnor kan förhindras genom att de får utbildning. När kvinnorna skolas bromsas också befolkningstillväxten eftersom de gifter sig senare, använder preventivmedel och satsar mer på sina barns utbildning och hälsa.

Alestig pekar handfast på att ekonomisk och teknisk utveckling är jämställdhetsfrämjande. När en ny brunn borras i en by gör det att flickorna slipper gå långa sträckor för att bära vatten varje dag i stället för gå i skolan och göra sina läxor. Förbättrad tillgång till vatten har visat sig ha ett direkt samband med färre barngiften. Ett annat enkelt och intressant exempel är hur en billig solenergilampa kan göra så att alla barnen i ett hem kan göra sina läxor, inte bara ett som fotogenet sparas till.

Hygienutbildningar gör att familjer drabbas mindre av sjukdomar och av att barnen tvingas vara hemma från skolan. Det i dag största hindret för jämställdhet i utvecklingsländerna är bristen på mensskydd, många flickor är hemma när de har mens eller använder tygbitar som bindor. Genom inhemsk teknisk innovation sprids nu de billiga återanvändbara mensskydden ”Afripads” över Afrika och förbättrar livssituationen för miljontals afrikanska kvinnor. I Indien har nyligen en kritikerrosad storfilm spelats in om Arunachalam Muruganantham, mannen som tröttnade på att se sin hustru lida av menstruationen och uppfann ”Padman”, en lågkostnadsbinda som nu förenklat tillvaron och räddat livet på otaliga indiskor.

Berättelsen om Muruganantham påminner oss om att jämställdheten gror ur kvinnors och mäns samvaro och omsorg om varandra och att alla problem kan lösas bara de två könen slår sina kloka huvuden ihop, precis som Lagerlöf påpekade för 107 år sedan.

Fotnot. ”Hem och stat”, ”Du ska inte behöva be en karl om pengar till silkesstrumpor” och ”Att utbilda en kvinna är att utbilda ett helt land” är alla utgivna i den marknadsliberala tankesmedjan Timbros essäserie om jämställdhet.