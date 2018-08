Kulturdebatt: Sverigedemokraterna är inte ett vanligt parti, Beijbom!

Med förvåning läser vi Karl Beijboms krönika i VLT tisdagen den 7:e augusti. Han börjar med att jämföra Sveriges riksdag med mötet mellan Donald Trump och Nordkoreas diktator Kim Jong-Un. De kan minsann prata med varandra men det kan inte alla i riksdagen. Underförstått vill ingen prata med Sverigedemokraterna och kompromissa i viktiga frågor. Nu är det så att SD har tillträde till alla utskott och moderaterna har till och med föreslagit att de ska få ordförandeposter. De deltar i alla debatter där de får komma till tals. Om Karl Beijbom vill att SD ingår i en kommande regering så ska han väl säga det rent ut. Hittills har ingen velat ta det steget av förklarliga skäl därför att SD inte är ett vanligt parti.

Det är just det som visar sig i deras propagandafilm ”Ett folk, ett parti”. Inget annat parti skulle göra en sådan film där historien förvanskas i bästa Goebbels stil. Karl Beijbom nämner några som har dissekerat filmen och påpekat lögner och uteblivna fakta. Men i stället för att fokusera på just detta så går han vidare och föreslår att Socialdemokraterna borde ge ut en vitbok om sin historia och att SD och Vänsterpartiet borde göra samma sak. Vi har inga problem med det. Men precis som i filmen nämner han ingenting om de övriga partierna som var inblandade i de mörka åren som det berättas om. Medvetet eller inte?Vi lever i en värld där högerextremism och ren fascism vuxit sig allt starkare. Ett gemensamt drag mellan 1930-talets totalitära rörelser och nutidens extrema rörelser är just lögnen. Trump, IS, Brexit, Putin, Orban och SD har just detta gemensamt.

Vi får inte glömma följande ord av filosofen Hannah Arendt, som studerade fenomenet sist det begav sig. Karl Beijbom borde ha fokuserat på just detta.

"The ideal subject of totalitarian rule is not the convinced Nazi or the dedicated communist, but people for whom the distinction between fact and fiction, true and false, no longer exist." Fritt översatt:

"Det väsentliga med det totalitära styret är inte beskrivningen av den övertygade nazisten eller av den hängivna kommunisten utan att skillnaden mellan fakta och fantasi och mellan sant och falskt inte längre existerar för dem."

Gunnar SandströmSten Karlsson

Karl Beijbom svarar direkt:

Allt kan inte avhandlas i alla artiklar. Vi måste alltid välja fokus. Gunnar Sandström och Sten Karlsson väljer ett annat fokus än jag när de reflekterar kring filmen "Ett folk, ett parti". Det gynnar mångfalden i åsiktsbildningen. I korsdraget mellan olika utgångspunkter, infallsvinklar och slutsatser syresätts demokratin.

Karl Beijbom

