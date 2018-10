Kristian Ekenberg: Mänskligheten är klimatkörd om ”Game of thrones” har rätt

Mänskligheten på vår planet går mot en framtid där vi kokas ihjäl som humrar, medan de maktstridande parterna i ”Game of thrones” i stället går mot en framtid där Fimbulvintern sänker sig över Västeros och de vita vålnaderna kommer ner över södern med isen från norr.

”Winter is coming”, som karaktärerna olycksbådande kläcker ur sig med jämna mellanrum.

Alla bok- och tv-serier som når sådan masspublik som ”Game of thrones”, den allt mer sällsynta positionen som allmän kulturell referensram, får räkna med att opinionsbildare läser in sina egna käpphästar i narrativet. I ”Game of thrones” har skribenter hittat allt från Bernie Sanders till Trumps mur mot Mexiko.

Den mest uppenbara referensen har dock varit att den stora vinter som nalkas vid horisonten har varit en metafor för de klimatförändringar som hotar mänsklighetens framtid.

Det som är nytt nu är att författaren George RR Martin själv har bekräftat att denna läsning stämmer, trots att bokserien började skrivas långt innan klimathotet började tas på allvar utanför forskarkretsar. I en intervju med New York Times säger han att ”människorna i Västeros är inbegripna i sina egna strider om makt, status och rikedom på ett sätt som distraherar dem från hotet om att ’vintern kommer’, vilket har potentialen att förgöra dem alla och den värld som är deras”.

George RR Martin har en viktig poäng i att många av de andra frågor som skymmer klimathotet, som debatten om rasism och högerextremism, är viktiga frågor i sin egen rätt, men att de i slutändan inte spelar någon roll om mänskligheten inte kan enas i kampen mot klimathotet. (Sedan kanske inte alla distraherande debatter har ett värde i sig, som nu senast den om ”huskvinnan”.)

Klimatet har dock haft svårt att ta sig upp på agendan och, väl där, klösa sig kvar, något som har allt från psykologiska till mediedramaturgiska förklaringar.

Det som gör mig glad med George RR Martins bekräftelse av att ”Game of thrones” är klimatfiktion, är att det har saknats stora klimatberättelser att förhålla sig till för oss som skriver på kultursidor. Jämför med debatten om fascismhotet som sveper över världen, där det finns en skattkista fylld av böcker och konstverk som i decennier har förhållit sig till fascismen, från Stefan Zweig till Philip Roths ”Konspirationen mot Amerika”.

Även Västeros har sina klimatförnekare, så att säga.

Dagens Nyheters kulturchef Björn Wiman är aktuell med en bok med samlade krönikor om klimathotet, och i den egna tidningen fick han svara på frågor om huruvida ”klimatfrågor hör hemma på en kulturredaktion” och om han är kulturchef eller klimatchef. Wiman svarar att ”mot bakgrund av den akuta kris som vi står inför menar jag att det är orimligt att som intellektuellt verkande person inte förhålla sig till det här”, vilket han har rätt i, men jag har samtidigt själv våndats över hur ämnet ska angripas utan adekvat kulturfilter. Kultursidorna bör närma sig samhällsfrågor från sitt eget perspektiv, inte med texter som lika gärna hade kunnat publiceras på debatt- och ledarsidor.

”Game of thrones” har sina begränsningar som klimatfiktion, men som mest insiktsfull är bok- och tv-serien i hur den skildrar människor som är för upptagna med sina egna maktstrider i nuet för att kunna lägga dem åt sidan för att förenas mot ett framtida hot. Även Västeros har sina klimatförnekare, så att säga.

Vi har ännu inte sett slutet av ”Game of thrones”, och kanske lyckas människor och drakar förena sig mot de vita vålnaderna. Men att döma av hur serien har sett ut hittills skulle det bryta mot tonen och berättelsens mörka människosyn. ”Game of thrones” är inte en saga med ett lyckligt slut.