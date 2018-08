Den moraliska supermaktens ruttna inre – Sveriges särskilda roll i folkförädlingens mörka historia

Under en inte obetydlig del av förra seklet diskuterade svenska politiker, läkare och vetenskapsmän människor i termer av ”icke-önskvärda”. De syftade på personer som uppfattades som avvikande och annorlunda och som därför inte skulle få föra sina gener vidare. Projektet att hindra ”degenerering av den svenska folkstammen” var ett stort politiskt, socialt, juridiskt och medicinskt företag. De människor som inte ansågs höra hemma i Sverige var ”sinnesslöa”, ”sinnessjuka”, ”asociala”, men också specifikt kvinnor som led av ”sjukdom, kroppsfel eller svaghet”.

Men den svenska staten har verkat för att ”förädla” sina undersåtar och medborgare mycket längre än så. I essän ”De icke önskvärda” skriver kyrkohistorikern Kjell O. Leijon om hur denna föreställning präglat vårt land sedan reformationen. Det var då som staten blev kyrkans överhuvud och därmed kunde statsnyttan under flera århundraden få fria händer utan denna viktiga oppositionella röst. Svensken skulle danas enligt statsmaktens önskan.

Under 1600-talet växte intresset för medicin och biologi, liksom idéerna om ärftlighetens betydelse för folkhälsan. Redan i 1686 års kyrkolag instiftar Sverige som första samhälle i världen ett förbud för att hindra utbredningen av ärftligt överförbara sjukdomar. Det var då epileptiker förbjöds gifta sig med syftet att utrota åkomman i riket. Bestämmelserna gällde även dem som led av spetälska, ”vettlöshet”, ”raseri” och ”lösaktighet”. De präster som bröt mot lagen riskerade fängelse.

På 1700-talet förtydligades och skärptes lagstiftningen ytterligare, under 1800-talet fick tanken om folkförädling ny näring i genom vetenskapliga upptäckter. Genombrotten för britten Charles Darwins evolutionsteori inspirerade till nya idéer om samhället. I just Storbritannien växte socialdarwinismen fram som ideologi under andra halvan av seklet. Tänkare som filosofen Herbert Spencer och antropologen Francis Galton bidrog med idéer som skapade en föreställning om att de starka och livsdugliga individerna skulle leva vidare och föröka sig, medan de svagare förväntades gå under ifall staten lät bli att bedriva socialpolitik och att inskränka den ekonomiska friheten.

Men i Sverige, ”världens modernaste land”, hade vi osedvanligt tidigt anammat utvecklingsidén och börjat undersöka befolkningen utifrån den antropologiska metoden att kartlägga raser, det vill säga skallmätning. Anders Retzius, professor i anatomi och fysiologi vid Karolinska Institutet (KI), färdigställde 1840 ett index över svenskens huvudform. Genom att mäta svenskars huvuden delade han in folket i två grupper, så kallade ”långskallar” och ”kortskallar”. De förra var företagsamma och aggressiva i sin karaktär, medan de senare var försiktiga och konservativa, hävdade Anders Retzius. Hans forskning fortsattes sedan av sonen Gustaf Retzius, även han anatomiprofessor på KI. Sonens stora projekt var att utröna hur svenskar skilde sig åt mellan landskapen och han hävdade att svenskarna var den renaste germanska rasen i världen.

Lejon beskriver hur det hände något med svensken under 1800-talet. Övergången från bondesamhället till det industrisamhället förvirrade och oroade intelligentian. Det syns inte minst i skrifter som exempelvis författaren Viktor Rydbergs ”Den vita rasens framtid” (1895). På samma gång som de tekniska framstegen utlovar en lysande framtid, kastade den ett ljus över det fattiga och underutvecklade Sverige, det degenererade och efterblivna tycktes skönjas överallt i samhället.

Det är vi den här tiden som svenska forskare började plädera för att judar, ”negrer” och ”tattare” är underlägsna den germanska rasen. Botanikprofessorn och den framträdande socialdemokraten Bengt Lidforss hävdade att judarna representerar ”de rent negativa livsvärdena, den bitande kritiken, det gäckande hånet, det oroliga landsflyktiga, evigt hemlösa temperamentet” och ”att vad negern, tillhörig den svarta rasen, kan tillägna sig av vår europeiska civilisation bildar blott en tunn fernissa kring ursprungliga väsen, i sitt inre är och förblir han neger”. Lidforss ville bestämt hålla Sverige ”rent från utländskt slödder” och motsatte sig på de grunderna arbetskraftsinvandring eftersom den riskerade ”det svenska folkets undergång som ras”.

Det mest kända namnet rörande det svenska folkförädlingsprojektet är ändå läkaren Herman Lundborg, den främste rasbiologen i landet. Enligt honom kunde man se olika kvalitet på svenskarna beroende på vilken samhällsklass de tillhörde. De oroade Lundborg mäkta att det var de lägre klasserna som förökade sig mest och han pläderade för inrättandet av ett rasbiologiskt institut för att förhindra degenereringen av svensken. I sin bok ”Rasbiologi och rashygien” (1914) skriver han:

”Sociala sumpmarker bör dräneras genom kloka reformer och framsynt lagstiftning. Verklig urartade individer – dylika förekomma i stort antal både i vårt land och i andra kulturländer – äga ännu ej nödig tillsyn och vård, utan påverka rasens i hämmande och skadlig riktning. Vi bör ägna befolkningsfrågor den störa uppmärksamhet, låtande de rashygienska synpunkterna komma till sin fulla rätt”.

Politiskt fick Lundborg framför allt gehör hos Socialdemokraterna och Bondeförbundet (dagens Centerpartiet). Det var två socialdemokrater, undervisningsrådet Wilhelm Björck och överinspektören för sinnesvården Alfred Petrén, som motionerade i riksdagen om att ett rasbiologiskt institut skulle inrättas. Samtliga socialdemokratiska riksdagsledamöter skrev under motionen, inklusive partiledaren Hjalmar Branting. Den antogs av riksdagen med stöd av samtliga partier 1921 och den blivande socialdemokratiske ecklesiastikministern Arthur Engberg tog till orda:

”Vi hava ju lyckan att äga en ras, som ännu är ganska oförstörd, en ras som är bärare av mycket höga och mycket goda egenskaper… Det underliga är ju, att medan vi äro ytterst angelägna om att för stamtavlor över våra hundar och hästar, så äro vi icke alls angelägna om att se till, huru vi skola bevara vår egna svenska folkstock.”

Redan året därpå öppnades Statens institut för rasbiologi i Uppsala, det första av sitt slag i världen. Chef för verksamheten var förstås Lundborg. Det stora hotet mot Sverige var enligt honom inifrån, det han kallade degeneration och urartning. ”Zigenare” och ”negrer” betraktar han som ”rasodugliga folk” och han ville stoppa alla inflyttning till landet från ”lägre stående” människor, som galizier och ryssar. Det nya institutet mätte på fyra år 100 000 svenska huvuden och publicerade resultaten i skriften ”Svensk raskunskap” (1926).

I bekant god svensk anda spred den förhärskande modevetenskapen sina tentakler genom alla samhällssektorer. Rasbiologerna skulle nu tala om för allsköns tjänstemän hur de skulle arbeta på rätt vis för att se till att det svenska folket förädlades för varje generation. Exempelvis skrev anatomiprofessorn Johan Vilhelm Hultkrantz ”Social handbok” (1925) som instruerade svenska socialarbetare hur de skulle hindra sinnessjuka, epileptiker, alkoholister, "vagabonder" och vaneförbrytare från att föröka sig.

Som en förlängning av Rasbiologiska institutet kom redan den första motionen om en steriliseringslag 1922. Inte oväntat var det även Petrén som stod bakom denna. Motionen undertecknades av en rad socialdemokrater, som den blivande finansministern Ernst Wigforss, men också flera liberaler och bondeförbundaren Nils Wohlin. Petrén ville i första hand rikta steriliseringarna mot utvecklingsstörda, men även epileptiker, sinnessjuka och våldtäktsmän skulle utsättas för ingreppet.

Motionen ledde till en utredning under häradshövding Gustaf Lindstedt, som sedermera skulle bli organiserad nazist. Utredningen lade fram sitt förslag 1929, men en steriliseringslag antogs först av riksdagen 1934. Lagen gav staten rätt att sterilisera människor som betraktades som ”rättsinkapabla”, om de inte förstod vad ingreppet innebar var det fritt fram att utföra det utan deras medgivande.

Under en stor del av 1900-talet höll en treenighet av statliga representanter ordning på gemene svensk. Kyrkoherden, provinsialläkaren och folkskolläraren följde svensken med omsorg genom livet, men höll också ögonen öppna för de avvikande. Dessa tre hade alltså ansvaret för att ta initiativ till sterilisering av ”icke önskvärda”. Lejon påpekar att det under förra seklet skedde en biologisering i synen på sexualiteten. Tidigare var prästen ensam om att vårda den svenska sexualmoralen, att se till att folk inte hängav sig åt ”otyglad driftsutlevelse”, men under 1900-talet kom sådant beteende också att hamna under läkarens uppsikt som ett uttryck för biologisk urartning.

Samma år som steriliseringslagen klubbades igenom gav socialdemokraterna och makarna Alva och Gunnar Myrdal ut sin bok ”Kris i befolkningsfrågan”. I socialingenjörens beräknande anda förordade de en radikal utsovring av ”livsodugliga individer” i det svenska samhället. Makarna Myrdal argumenterade för hårda tag med övertalningar, påtryckning och rent tvång för att sterilisera de icke önskvärda och öppnade abort som metod för folkförädling. Lejon påpekar att makarna Myrdal gick långt i avhumaniseringen av enskilda individer i Sverige, människor reducerades till ”människomaterial” och ”element” i bygget av det goda folkhemmet. För dem var statsnyttan överordnat allt annat.

Men fanns det inga oppositionella röster mot rashygienens framfart? Jo, från kyrkan hördes några, trots att den inte var skild från staten. Två sådana tunga stämmor var Arvid Runestams och Manfred Björkquists. Även om de inte fullt ut motsatte sig sterilisering och folkförädling, ifrågasatte rasbiologins dogmer och motiv.

Arvid Runestam var professor i dogmatik och moralteologi i Uppsala och blev så småningom biskop i Karlstad. Han uppfattades av Gunnar Myrdal som ett direkt hot mot folkförädlingsprojektet. Runestam började kritisera rasbiologins lärosatser redan på 20-talet och hävdade att den strävade efter att totalisera livet. Enligt Runestam är biologin och psykologin otillräckliga för att bedöma människan, hon är också en enskild person som inte kan kvantifieras. Människan har en unik förmåga att sätta sig själv i andra hand och att offra sig för andra. Det är hennes moraliska karaktär hon främst ska bedömas efter och denna kan läras upp genom dygd och stöd från andra att leva ett etiskt riktigt liv. Det rashygieniska programmet uppfattade Runestam därför ovärdigt människan, viktigare än fysisk och mental hälsa är det moraliska livet.

Manfred Björkquist var rektor för Sigtunastiftelsen och blev 1942 Stockholms stifts förste biskop. Han hävdade att rashygiensträvan var ett symptom på den andliga kris det svenska samhället befann sig i. Den biologiserade synen på människan relativiserade hennes värde. Utvecklingsoptimismen ekade tom när den moderna människans verkliga belägenhet låg på det andliga planet med den leda och ångest den existentiella tomheten innebar. Mysteriet människan avtrubbades genom tidsandans opersonliga värdering av den enskilda människan utifrån kliniskt kroppsliga och mentala egenskaper.

Mellan 1935 och 1975 steriliserades 62 888 svenskar, varav 93 procent var kvinnor. De som utsattes för ingreppet var gentemot staten helt rättslösa. Sedan upphörde steriliseringslagen att gälla, men Lejon menar att föreställningarna om livsodugliga individer lever vidare på andra vis i det svenska samhället.

Det är något som klingar falskt i den svenska kör som ljuder av värdeord som tolerans och inkludering. På bara fyra år har antalet barn som föds med Downs syndrom halverats i Sverige. Egentligen borde de bli fler eftersom de svenska mammorna blir allt äldre, men genom informationen från fosterdiagnostiken väljer svenska föräldrar att abortera foster med kromosomavvikelser.

En föreställning om att människor med Downs syndrom är livsodugliga spökar här. Borde inte föräldrar i första hand få stöd av samhället att på bästa sätt ta hand om sina barn, även om de berikats med ytterligare en kromosom? Varför finns över huvud taget bilden av att dessa barn skulle kunna vara en belastning mer än andra ungar? Den kallhamrade argumenterar för att mänskliga minoriteter kommer och går, snart är personer med Downs syndrom ett minne blott, men frågan är varför vi ska acceptera utplånandet av ett helt sätt att vara människa på?

På samma vis används fosterdiagnostiken i dag för att sortera bort flickor. Vården har slagit larm om att föräldrar systematiserat använder abort för att slippa oönskade flickor, men till skillnad från våra grannländer där problemet debatterats flitigt, är det nu tämligen tyst om detta förehavande i Sverige. Hur kan en så grovt misogyn kvinnosyn fått leta sig in och slå rot i vårt samhälle?

Är det rimligt att fosterdiagnostik och aborter används för att forma befolkningen efter trånga människoideal och kvinnoföraktande föreställningar? Eller fortsätter vårt samhälle att stöta ut och tillintetgöra dem som inte är önskvärda? Framtida generationer kommer fråga sig hur det kom sig att vi inte debatterade de frågorna.

Kanske är den stora förädlingsprocess vi som folk måste genomgå att upprätta en syn på det absoluta värdet i varje enskild människa, att det aldrig får relativiseras beroende på någons kropp eller förstånd.

Fotnot. Kjell O. Lejon är professor i teologisk historia vid Linköpings universitet, rektor för Johannelunds teologiska högskola och riksdagskandidat för Kristdemokraterna. ”De icke önskvärda” ingår i antologin ”Perspektiv på den andre” (2018) utgiven Carlssons förlag.

