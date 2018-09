Den fria flickan – Astrid Lindgren skrev folkhemmets sagor

Astrid Lindgren är starkt förknippad med det svenska folkhemsbygget som dess egen sagotant. Ständigt omnämns hon som folkets postuma val till vinnare av Nobelpriset i litteratur.

Men Lindgren var också förkunnare av en radikal filosofisk och pedagogisk tradition i en ny tid. Med Pippi Långstrump föddes inte bara det nya barnet, även den nya människan såg dagens ljus fången i sin oändliga frihets outhärdliga ensamhet.

Den moderna barnboken tycks sprungen ur den uråldriga folkkulturen, den omfattar både den klassiska sagans kamp mellan gott och ont och karnevalens gycklande motstånd mot överheten. Genom skrattet kan makten kläs av och avslöjas och berättelser som överträder tabun undersöks de hierarkier och bestämmelser som råder. På samma vis utmanar även vår tids barnlitteratur vuxenvärldens föreställningar och konventioner.

Utmärkta exempel på det är Astrid Lindgrens böcker om Pippi Långstrump. Pippi är en ekonomiskt oberoende anarkist som bryter alla tänkbara normer för barn, vuxna och i synnerhet flickor när hon vägrar foga sig efter den självpåtagna moralväkterskan Prussiluskans förmaningar och är så enormt stark att hon rent fysiskt kan freda sig för ordningsmaktens representanter, de tankesvaga poliserna Kling och Klang. När författarkollegan Lennart Hellsing recenserade Lindgrens verk beskrev han dem just som groteskt frodiga och burleska i sin fantasifullhet.

År 1945 brukar i åtminstone svenska sammanhang omnämnas som året för den moderna barnlitteraturens födelse. Det var då Hellsing själv debuterade med ”Katten blåser i silverhorn”, Tove Jansson inledde sviten om Mumintrollet och Astrid Lindgren utkom med den första boken om Pippi Långstrump. Att det årtalet omnämns beror förstås också på att en ny tid efter kriget nalkas, det gamla Europa försvann med röken från förintelselägren och även dess barnböcker präglade av stiltje och ständigt upprepande av traditionen.

Synen på 40-talets svenska barnlitteratur är att den fann sina rötter i romantikens upphöjande av barnet som individ, influerade av 1700-talets stora reformpedagogiska tänkare från Schweiz, filosofen Jean-Jacques Rousseau och pedagogen Johann Heinrich Pestalozzi. Just Lindgrens verk ”Pippi Långstrump” har beskrivits som ”revolutionen i barnkammaren”, men har också påpekats ha betydande likheter med den radikala och egensinniga barnlitteratur som E. T. A. Hoffmann, en av den tyska romantikens riktigt stora författare, skrev redan under 1800-talets fösta årtionden. Fler Pippi-förebilder från 1800-talet och det tidiga 1900-talet finner vi Lewis Carrolls ”Alice i Underlandet” (1865) J. M. Barries karaktär Peter Pan (pojken som aldrig vill bli vuxen) och närmare inpå i Pamela L. Travers ”Mary Poppins” (1935). Den traditionen har skapat karaktären det (för världen) främmande barnet, något som Pippi först identifierades som, för att sedan alltmer uppfattas som en gestaltning av det moderna fria barnet.

Antagandet om barnbokens stagnation under mellankrigstiden är märklig eftersom det var en så kraftigt föränderlig tid. Barnböcker är ofta tydligare och raskare att snappa upp och behandlar förändrade värderingsmönster och nya idéer, de är bättre än vuxenlitteraturen på att avspegla de stora samhällsomvandlingarna. I sin avhandling ”Fria flickor före Pippi” (2011) visar litteraturvetaren och bibliotekarien Eva Wahlström att inte bara vuxenlitteraturen utan även barnlitteraturen under 1920- och 30-talet präglades av modernitetens ambivalens, det moderna samhällets framväxts motsättning mellan landsbygd och stad, tradition och förnyelse. Särskilt flickböckerna tog sig an modernitetens frågeställningar, hur ska jag vara flicka och bli ung kvinna när förväntningarna på mig är så tvetydiga rörande min uppfostran, karaktär och skolgång?

Under åtminstone 30-talet diskuterades ungas läsning mycket, den litterära debatten tycks inte alls ha varit stillastående. Det var dags att göra upp med borgerlighetens romantiska beskrivning av barndomen som skilde sig milsvida från den som arbetarungarna faktiskt upplevde. Konkret stod denna strid mellan skolan och lärarkåren, som värnade den borgerliga bildningskulturen, och den proletära populärkultur som tog sig uttryck i kioskromaner och serietidningar.

I dag kan Pippi-böckerna och annan litteratur misstänkas gallras ut av biblioteken för ”ålderdomligt språkbruk” och politiskt obekväma åsikter i det svenska samhällsprojektets pågående disciplinering av medborgarna, då skulle de vara en bastion mot böcker med svordomar, råheter och bilder från människolivets sämre sidor. Sådant kunde få barnet att ”brådmogna”. Inte bara kioskromaner, utan även litteratur som August Strindbergs verk, uppfattades som skadliga för ungdomen, eftersom den förmodades fördärva dem till sexualdårar och psykopater.

I takt med att det fattiga ”lortsverige” städades bort genom industriella framgångar och urbanisering, väcktes också ett oerhört vankelmod i det svenska samhället. Landsbygden och naturen började romantiseras och den märkliga naturromantik som alltjämt präglar svenskens sinne tycks ha börjat gro här. Möjligen är det också ur den myllan som Pippi växer fram, Rousseaus idé om det av civilisationen oförstörda, friska och fria naturbarnet. Samtidigt hade just denna tanke slagit rot särskilt djupt i Sverige och tidigare uttryckts i pedagogen Ellen Keys tankar, konstnären Carl Larssons målningar och författaren och illustratören Elsa Beskows sagor. Men föreställningen om naturbarnen växelverkar på ett säreget vis med den sociala ingenjörskonsten, projektet att skapa en helt ny människa. Denna människa har av de nymarxistiska filosoferna Max Horkheimer och Theodor Adorno beskrivits som en förnuftig och kontrollerad varelse som lägger band på sina drifter. Människans disciplinering är en förutsättning för det kapitalistiska välfärdssamhällets slutliga triumf.

Samtidigt innebär folkhemmets grundande under 30-talet upptäckten av barnet som medborgare som snart kommer sammanfalla med det alltjämt kultiskt förhållningssätt till ungdomen som kommer till uttryck genom populärkulturens starka genomslag efter kriget.

Pippi är ett tydligt exempel på flickan i modernitetens tidevarv, även om Lindgren faktiskt hanterar samma problematik som andra flickboksförfattare ägnar sig åt under mellankrigstiden. I Sverige har Pippi fått symbolisera det nya fria barnet och blivit en representant för den goda moderniteten. Hon är en produkt av den nya barnpsykologin och pedagogiken. Pippi är ett ”überkind”, ett överbarn som stiftar sina egna lagar och röjer vägen för frihet åt sina kamrater. Det var också som ”övermänniska” i den tyske filosofen Friedrich Nietzsches anda Lindgren, smakfullt eller ej, först sålde in Pippi till Albert Bonniers förlag.

Språkligt sett tog Lindgren också intryck av modernitetens dadaism och absurdism i sin lekfullhet och ständiga prövande av sanningen i Pippis skrönor och skepparhistorier. På samma vis som hon är oändligt stark är Pippi gränslöst suverän och fri i sin behandling av språket och återgivning av verkligheten.

Med tiden har hon också blivit en portalgestalt för svensk jämställdhet och en sorts feministisk förebild för flickor världen över. Samtidigt har både Lindgren och hennes karaktär kritiserats ur politiska och ideologiska perspektiv. Kulturkonservativa har uppfattat både Pippi och Lindgrens språk som moraliskt frånstötande och kulturradikala marxister har hävdat att handlingen om Pippi är borgerlig verklighetsflykt.

Wahlström hävdar att den fixering vid Astrid Lindgrens figur grumlat vår syn på modernitetens framväxt i Sverige och mer originella författare som tydligt föregått och influerat Lindgren som Ester Blenda Nordström och framför allt danskan Karin Michaëlis.

Precis som Hellsing intar en central plats i historieskrivningen om den moderna svenska barnlitteraturen gör Lindgren det. Wahlström hävdar att det är en följd av den otroligt starka ställning de båda författarna hade i svenskt kulturliv, de kunde så att säga skriva in sin egen betydelse i historien.

Litteraturen kan ses som en som enda väv av text som spänner över årtusenden. Den typen av bilder har presenterats av den bulgariska filosofen Julia Kristeva och den franske litteraturteoretikern Roland Barthes. I någon mån är vi alltid det förgångnas ords fångar och vi för ständigt dialog med den litterära traditionen, präglade av det som sker kring oss som skrivande och läsande i vår egen tid och det samhälle vi lever i.

Begreppet kanon springer ur den process och strid som omgav beslutet för den tidiga kyrkan att bestämma sig för vilka texter som skulle ingå i Bibeln. Sedan dess har det också omfattat en diskussion om vilka verk som kan sägas utgöra en litterär kanon för åtminstone den västerländska kulturen.

Den amerikanske litteraturvetaren Harold Bloom har både teoretiserat kring hur denna kanon blir till och också själv föreslagit vilka författarskap och böcker som faktiskt ingår i den. Något influerad av den tyske filosofen Martin Heidegger hävdar Bloom att förändringar i den litterära traditionen tvingas fram genom ”ångest”, ett inre tvång hos författaren att omtolka verkligheten och sätta nya ord på den, att skriva sig till sin plats i världen och finna en egen röst. För Bloom är litteraturen inte något som förmedlas från mästare till lärjunge, utan ett ständigt slagfält för att befästa sin egen position som diktare i litteraturhistorien. Om den äldre författaren hävdar sig med traditionens hävd är den yngres vassaste vapen felläsningen. Genom att missförstå det som tidigare skrivits begås ett fadermord och den yngre generationen kan på så vis hävda sin frihet mot den föregående. Det innebär i längden att texter också kan läsas och förstås korrekt, vilket gör att varje ny författare som framträder i själva verket bara lurat sig själv att tro att denne frigjort sig från traditionen. Det mänskliga livet kan bara berättas på ett vis och den berättelsen är varje generations diktare dömda att återberätta.

Blooms sätt att se på kanoniseringen har betraktats som traditionalistisk, för att inte säga reaktionär. Dessutom har han kritiserats för det urval han gjort i det som han hävdar är västerlandets och även världslitteraturens kanon, vilken domineras av män. Den franske sociologen och kulturantroplogen Pierre Bordieu har i stället förkastat kanonidén. Enligt honom präglas den av en borgerlig föreställning om att vilja distansera sig och tala om vad som inte ska få vara med och räknas. Bordieu hävdar det är sociala, ekonomiska och kulturella maktförhållanden som avgör vad som anses vara litterärt värdefullt.

Samtidigt är det som Wahlström påpekar fallet att en faktisk kanon existerar, det finns de verk som alla förläggare, kritiker, forskare och författare ändå betraktar som allmänt sett viktiga och bra. Bloom har i någon mening rätt, det pågår en bitter kulturevolutionär process där bara de starkaste vinner och blir kvar i det litterära minnet.

Både Hellsing och Lindgren intog positioner i det nya kulturradikala klimat som präglade efterkrigssverige. De två utmanade traditionen och det borgerliga samhällets värderingar med den sociala ingenjörskonstens idéer om formandet och frigörandet av det nya moderna barnet. För inte minst Hellsing blev det också viktigt att beskriva mellankrigstidens barnlitteratur som stagnerad. På så vi kunde han positionera sig själv som den store förnyaren. Just flickboken betraktade han som en anakronism.

Tvärtom visar Wahlström att 1920- och 30-talets svenska barnlitteratur är tämligen vital och framåtsyftande. Här behandlas de tekniska framstegens möjligheter, arbetarungarnas villkor skildras och så tidigt som på mitten av 30-talet kritiseras Nazitysklands antisemitism och koncentrationsläger.

Lindgren verkar som förnyare inom en tradition, hon är helt beroende av vad tidigare författare skrivit. Wahlström påpekar att Lindgren själv redovisar sina litterära föregångare i sina verk. I ”Pippi Långstrump” finns uttryckliga referenser till Daniel Defoes ”Robinson Crusoe”, Robert Louis Stevensons ”Skattkammarön” och Markusevangeliet exempelvis.

Men det finns också andra outtalade föregångare som ligger närmare inpå i tid. Karin Michaëlis Bibbi-svit och Ester Blenda Nordströms böcker om Ann-Mari gavs båda ut under 30-talet och bär tydliga likheter med Lindgrens Pippi. Både Bibbi och Ann-Mari är likt Pippi moderlösa, upproriska och frigjorda, vägrar rätta sig efter auktoriteter och regler, lever alltjämt i sina egna fantasier och visar stor sympati för fattiga och svaga. De båda författarna var väl omskrivna och aktade i sin samtid, men har med åren förträngts i folkminnet.

Precis som Michaëlis och Nordström gör Lindgrens böcker om Pippi upp med 1800-talets syn på kvinnan som det ”täcka könet”, som för svag för att fullt ut kunna bli samhällsmedborgare och mannens like. De tre flickorna är otåliga och rörliga och vill överskrida gränser både rumsligt och andligt. Den tydliga anmodern är den frihetssträvande Sara Videbeck i Carl Jonas Love Almqvist ”Det går an” (1839).

Den engelske barnläkaren och psykoanalytikern Donald Winnicott har i sin lekteori hävdat att barn i leken öppnar ett tredje rum i verkligheten, en fantasins fria sfär som likt konsten, litteraturen, den filosofiska tanken eller religiösa föreställningsvärlden befinner sig någonstans mellan den inre personliga tillvaron och yttervärlden.

Pippi är i större utsträckning än sina föregångare en mer renodlad idé än en psykologiskt trovärdig person. Inte minst eftersom hon inte växer upp, likt Peter Pan vill hon inte bli stor. Det framstår ibland som hon närmast är sina vänner Tommy och Annikas fantasi, en lek de leker i den gamla övergivna Villa Villekulla med dess sockerdrickaträd och andra egendomligheter.

Denna lekfulla sfär präglar också språket. Pippi ljuger friskt, men som Tommy påpekar ljuger inte Pippi på riktigt, hennes lögner är snarare ett sorts fabulerande, ett sätt för författaren att i skrönan föra in en annan sorts berättande i själva berättelsen.

Lögnen eller skrönan frigöra sig också från maktens språk och verklighetsbild, den ger världen fler nyanser och infallsvinklar. Enligt den franske filosofen och idéhistorikern Michel Foucault är makt inte bara knutet till enskilda individer eller institutioner i ett samhälle utan något som genomsyrar alla mellanmänskliga relationer, även dem i skolan och familjen.

Näraliggande lögnen ligger också den syn på kunskapens relativitet som Pippi förfäktar. Hon vill inte anpassa sig till skolans traditionella kunskapssyn, hon vill kartlägga verkligheten med egna ögon och efter egen erfarenhet. Det finns här ett genomskådande av skolan som en maktapparat och i stället för katederundervisningen blir här pappa Efraim Långstrumps lediga förhållningssätt att låta sin dotter fritt få utforska världen den pedagogiska idén, väl överensstämmande med reformpedagogens frihetsideal. Pippi lever i nuet och lär för dagen, en provocerande antiauktoritär livsprincip.

Att hon är moderlös gör också att Pippi står fri från den kvinnoroll som traderas genom moderskapet. Hon behöver inte bli en omvårdande moder utan står fri att genom ord och handlingar definiera sin flickighet och kvinnlighet som hon vill. I stället för att rikta sin omsorg mot hemmet vänder hon sig socialt medveten till de fattiga och svaga.

Precis som litteraturvetaren Ebba Witt-Brattström påpekad blir det barnböckerna som får bära världens samvete efter världskriget. Det gäller också uppgörelsen med rasismen och kolonialismen. Wahlström understryker att Lindgren konstaterar en kolonial ordning när den vite mannen Efraim Långstrump blir uppspolad på kurrekurredutternas söderhavsö och omgående blir konung. Men allt mer framträder Lindgrens berättelse som en satir på samtidens koloniala syn och rasism.

Tydligast tar sig detta uttryck när Pippi berättar om sin mormors husa som var så lortig att hon själv trodde att hon var en ”negerflicka” eller när Pippi sotar ner sig så att hon ser ut som en riktig ”negerprinsessa”. Lindgren genomskådar här hudfärgen som bärare av identitet, i grunden är vi alla människor. Klar är också Lindgrens kritik mot rasidén när hon parodierar Adolf Hitler som den barskt tysktalande cirkusartisten Starke Adolf som lever under förespeglingen att han är världens starkaste man till dess att han möter världens starkaste flicka. Att ordet ”neger” nu stryks i nya upplagor av böckerna för att det ”skadar” barn, berövar samtidigt samtidens unga läsare vidden av Lindgrens insikt om hudfärgens obetydlighet, något som förstås också kommer på kant med det samtida identitetspolitiska projektets upptagenhet av människans yttre karaktäristik.

Men Pippis frihet har sitt pris. Den stora ensamheten plågar henne, likt den moderna människan frigjord från traditionens, auktoritetens och familjens band härskar hon över sig själv, men samtidigt står hon ensam med sina frågor inför världsalltet. Precis som Bloom beskriver måste Lindgren ångestfyllt vända sig till tidigare generationers ord för att finna sina egna.

Pippis frihet är en chimär för den moderna människan delar samma öde som alla människor före henne, existensen oundvikliga ensamheten kan hon inte fly och Pippi vänder sorgset längtande blicken upp mot sin mamma i himlen.