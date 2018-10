Lista: Panikångest, sorgsen Europaresa och avklädning av maktens män – här är höstens bästa serieböcker

Louise Winblad

"Hej igen vardag!"

(Kartago)

Winblad är tillbaka med en skärskådning av verkligheten som småbarnsförälder och kvinna. Jösses, den här boken ger mig verkligen ångest inför att bli förälder - och då är jag ändå man. Fy fasen vad jobbigt det verkar. Men bra att vara förberedd. Winblad döljer ingenting. Och visst framgår det mellan raderna att det kan vara rätt trevligt att sätta barn till jorden också någonstans.

Jessica Hallbäck

"Girls Just Wanna Have Fundamental Human Rights"

(Placenta)

Feminism är viktigt. Det håller nog majoriteten av befolkningen med om. Fast inte tillräckligt många då kvinnor bevisligen fortfarande är underordnade män på många sätt. Jessica Hallbäck drar sitt strå till kampen med pedagogiska serier där hon till exempel låter Snövit bli en man. Superenkelt och pedagogiskt. Rak feminism utan någon tydlig vänster eller höger-prägel. Hon vänder också på reklamskyltar och skriver budskap på baksidan av dessa. Jag känner dock inte att jag får en aha-upplevelse. Mer en påminnelse. Men den här boken skulle absolut kunna tjäna som present till en ung eller oskolad person.

Per Englund och Mathias Leclér

"Villfarelser del 2 - Ingen Panik Ångest"

(Placenta)

Vad händer om två underfundiga konstnärer sammanstrålar med bild (Englund) respektive text (Leclér)? Jo, det blir en del två i Villfarelser-sagan. Detta är nästan provocerande mörkt ibland. Och då betecknar jag mig som nihilist med en dragning åt det mörka. Till exempel står en person på knä vid kanten till en taktopp. Bildtext: "Nu var det min tur att bli lycklig". Nog för att jag förstår att det inte är en uppmaning till självmord, men jag ser ändå ingen större poäng med den än att väcka provokation. Men den behövs ju också, eller hur? Stilen känns igen från Jan Stenmark och Berglins, men mest korpsvart och pessimistisk av de tre är ändå den här duon. Dock klår texterna inte briljansen hos Stenmark.

Thomas Arnroth

"Livets Ord - Mina tio orimliga år som frälst - del två: förnyad och befriad"

Så var Arnroth tillbaka med den efterlängtade andra delen om sina tio år som frälst. I första delen som kom 2017 följde vi Thomas väg till frälsningen i de tidiga vuxenåren. Här börjar han på Livets Ords bibelskola i Uppsala hösten 1986. Han kommer med i en tid då församlingen uppmärksammas allt mer i media - församlingens peakperiod. Då Carola ger dem strålglans, men också får dem att framstå precis så knäppa som de är.

Det är mycket bibel-citat och teologi denna bok. Något som stundtals gör mig mindre underhållen av denna än del ett. Samtidigt är det viktigt att förstå ett gäng människor så besatta av en skrift utifrån just dess innehåll. Tidningsklipp och fördjupade sidor emellan piggar upp.

Mest fascinerande med boken är nog att följa Thomas Arnroths egna tankegångar under sin tid i församlingen. Hur han för ett ögonblick tvivlar på sin tro mitt under att gruppen ska utföra någon av alla bisarra riter. Där han kan tänka på mums-mums mitt under Ulf Ekmans predikningar. Men som de fick lära sig: alla tvivel var Satan som talade till dem.

Jag ser redan fram emot del tre som jag antar kommer hösten 2019.

Agnes Jakobsson

"Psycho Girl"

(Kartago)

(Rec.datum 20 september)

Agnes har det tufft. Riktigt tufft. Killen hon dejtar, Lillis, visar sig vara psykiskt instabil och opålitlig. Ändå kan Agnes inte släppa honom. Temat känns igen från exempelvis "Djupet" av Karin Gafvelin som kom i december. Och en del andra serieromaner som släppts förstås. Därtill utspelar den sig i centrala Stockholm - också ett välbekant område för självbiografiska serieromaner förstås. Agnes Jakobsson lyckas dock göra en engagerande berättelse med den äran. Det är underhållande och tragiskt om vartannat. Medvetet tycks hon ha tecknat sig själv "ful". Det kan ha att göra med självbilden.

Läs mer: Så bra är hösten 2017 års serieboksutgivning

Moa Romanova

"Alltid fucka upp"

(Kartago)

Moa Romanovas stil liknar ingen annan svensk serietecknares. Kan ha att göra med hennes bakgrund som student i modernt måleri? Huvudena är pyttesmå. Kropparna oproportionerliga. Det ser surrealistiskt ut. Boken tar sitt avstamp i att Moa swajpar höger på en känd tv-man i 50-årsåldern. Han är konstant avbildad med påse för huvudet. Han erbjuder sig att bli hennes mecenat, vilket såklart dock inte kommer utan motprestationskrav. Samtidigt ställer han upp för Moa som lider av panikångest.

För mig som göteborgare finns en extra dimension i läsningen. Jag känner igen miljöer. Inte minst den "mythomspunna" svartklubben Mythos som fanns en kort period för några år sedan. Här är det dock inte tal om någon glorifiering, tvärsom. "Pillerknaprande 17-åringar som försöker se ut som lillebrorsan i "Lilja 4-ever" ger bara huvudrollsinnehavaren mer ångest.

Inte minst hittar Romanova rätt i språket. Hennes konversationer med väninnorna känns väldigt nu.

Läsningen lämnar mig lätt vimmelkantig. Det är hyperrealistiskt och självutlämnande, samtidigt som stilen är psykedelisk. Helt klart en lovande debutant i serieform som går sin alldeles egna väg.

Jan och Maria Berglin

"Nämenvaf..."

(Natur & Kultur)

Gävlereferenserna haglar i senaste Berglin-boken. Som faktiskt vållat en debatt mellan kulturredaktörerna på AB och GD. Och fått Lasse Ekstrand att ge sig in i slagsmålsgropen också. I övrigt finns det inte mycket mer att säga om den här boken att den är ett måste om du älskar Berglins - annars kan du strunta i det.

Läs mer: Ett under att Gävle växer så det knakar när Berglins gett sin bild av staden

Fabian Göransson

"Drömmen om Europa"

(Galago)

I blå nyanser skildrar Fabian Göransson en månadslång resa genom Europa. Det börjar med ett förslag från sambon och sen sitter han där på tåget tillsammans med sin drogliberala vän. Tematiskt är det här lite av det ultimata seriealbumet för mig. Substans- och faktanivån är hög, utan att bli tråkig. Dessutom finns krisen där hemma med sambon som en gnagande oro som skymtar fram mellan raderna.

Göransson ger en mörk bild av ett Europa i sönderfall, där högerextrema partier når framgångar och Fort Europas bastiljon blir allt mer påtaglig. Deppigast verkar helt klart Polen vara i hans skildring. Inte enbart för att det djupt konservativa Lag och rättvisa styr landet, utan för att människor helt tycks ha gett upp hoppet. Göransson lyckas också slå åt alla möjliga håll. Han förfaller delvis i förvirring kring Ukraina-frågan, men räds inte heller att kalla demonstranter i Polen för "medelklassiga". Kort sagt - slår han åt många olika håll.

Avslutningen är riktigt cool, då realismen plötsligt bryts av en feberdröm och resans mest märkvärdiga figurer smälts samman i ett töcken. Torde vara den mest hyllade boken i pressen i denna sammanställning.

Nina Hemmingsson

"Livet, ditt as"

(Orosdi-Back)

Ganska obegriplig, men rätt kul att läsa en och en. Som helhet betraktat passerar dock boken mig förbi.

David Wiberg

"Ingenting känns längre riktigt kul"

(Galago)

Så här är det: David Wiberg är en gud för mig. Jag kan inte säga det om många - men så mycket har faktiskt hans gamla grupp Varanteatern betytt för mig. Det kommer aldrig göras något roligare i Sverige än "Varan-TV" som sändes 1997-1998. Han har ju också skrivit några böcker sedan dess. Detta blir den första på Galago. Humorn är absurd, helt klart. Vid en första anblick kan läsaren tro att den ska få bläddra i en av alla dessa "roliga-lappar-böcker" som David Batra blivit känd för. Men det här är mer intrikat än så. Genom kollage, photoshoppade tidningssidor, annonser och fejkade (?) löper en röd tråd om en bisarr familjehistoria. Jag tror att David Wiberg här försöker gestalta sig själv som en slags Dr. Jekyll och Mr. Hyde-gestalt. Här blir han dock en karl vid namn Eric Lachbuss. Mycket skruvat. Jag hänger inte med alla gånger i storyn, men det är liksom inget jag känner att jag måste heller för att uppskatta alstret. Mest flabbar jag åt en reklamskylt för orten Borensberg som fått en ny slogan: "Här är helt okej".

Sven Bertil Bärnarp

"Medelålders Plus 10: Sommartider Hej Hej""

(Kartago)

I många av Mittmedias papperstidningar finns Medelålders plus. En stripp jag försöker läsa varje dag, då den är varm, i regel har en kul punchline och kanske framför allt: får mig att tänka på mina föräldrar som är i samma ålder (omkring 70). Serien är skapad för dagsstripp-formatet, men ser man på, det finns ju en röd tråd också. I den senaste volymen handlar det om en kvinna på bridge-kvällen som försöker snärja den icke namngivna manliga huvudkaraktären. Det går såklart inte. Annars är det som vanligt: serien handlar om hur paret får varje dag att passera. 15-kaffet är heligt och de vuxna barnens påhitt framstår som tokerier. Jag gillar verkligen Medelålders plus, men läser den nog helst i formen av en stripp per dag.

Liv Strömquist

"Einsteins nya fru - samlade serier"

(Galago)

Kan vara det bästa jag läst av Liv Strömquist och då är detta faktiskt en slags best of av tidigare material. Detta är i stort en nyutgåva av en tio år gammal bok. Delen om historiens värsta pojkvänner kan ses som en galjonsfigur, där Strömquist genomgående lyfter fram fula sidor hos kända man. Flera av dem hade jag inte en aning om - så här kan troligen de flesta förvänta sig flera aha-upplevelser. Att Presley var så svinaktig mot Priscilla? Ingen aning. Att Phil Spector var knasig hade jag väl ett hum om, men att det var på den här nivån kunde jag inte tro. Även pojkvänner generellt får sig en törn i segmentet "Tröttsamma typer". Noggrant researchande Strömquist är en mästare på att lyfta fram historia med på ett underhållande sätt. Jag känner att jag lärt mig massor och dessutom skrattat när boken stängts. Hon skriver aldrig på näsan. Fantastiskt bra och helt rätt att ge ut på nytt, då säkert många missade boken vid första utgåvan.

Lemire och Bregnhøi

"Mira - #vänner #kär #ettårimittliv"

(Lilla Piratförlaget)

En söt liten bok om danska tweenien Mira. Hon försöker bli ihop med sin kompis, det går sådär. Hennes mamma dejtar nya killar. Jag hade nog gillat denna om jag var tio år.

Kent Wisti

"Alla fick hångla mer på Tage Erlanders tid"

(Placenta förlag)

En bok som landade rätt till årets valrörelse då den har en klar udd gentemot Sverigedemokraterna. Ibland känns dock skämten en aning för mycket slå in öppen-dörr.

Martin Kellerman

"Rocky vol 34"

(Kartago)

Den sista Rockyboken. En allt annat än sentimentalt avslut. För den som inte kan vara utan Rocky är detta förstås ett måste.