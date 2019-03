Från tonårsidol till avantgardistisk kompositör – Erik Jersenius minns popikonen Scott Walker

Den brittiska vågen svepte våldsamt fram över USA 1964. Fördämningen brast när The Beatles spelade i tv-programmet The Ed Sullivan Show och därefter skulle långhåriga engelska popgossar dominera de amerikanska topplistorna medan inhemska schlager- och rocksångare som Bobby Vinton och Del Shannon spolades bort. Inte ens rock’n’rollens konung Elvis Presley kunde stå pall invasionen från andra sidan Atlanten.

Amerikanerna skickade i sin tur en grupp snygga och begåvade grabbar till England, vilka snart skulle utmana britterna på deras egen lilla regnsolkade ö. Trion The Walker Brothers bildades i soliga Los Angeles 1964 och bestod av tre musiker som formats i den kaliforniska popmiljön. Deras skivor ”Take it Easy with The Walker Brothers” (1965) och ”Portrait” (1966) placerade sig båda på tredjeplats på den brittiska albumlistan och med singlarna ”Make it Easy on Yourself” och ”The Sun Ain’t Gonna Shine Anymore” toppade de singellistan. Walker Brothers blev så populära i Storbritannien att de till och med höll på att bräda Beatles på engelsmännens hemmaplan. Framför allt fick deras ljuva yttre och skönklingande röster tonårsflickorna att bli som tokiga och hysteriska massor stormade gruppens konserter.

Den givna stjärnan och frontmannen var sångaren Scott Walker. Med sina unika och undersköna baryton fick han vem som helst på fall.

Walker föddes i Hamilton i Ohio 1943 och växte upp i ett tämligen förmöget hem. Hans far Noel Walter Engel var chef på ett stor oljebolag och familjen flyttade runt mycket under Walkers uppväxt. Så småningom rotade han sig in Kalifornien 1959.

Som liten tyckte Walker både om musik och om att uppträda och han blev barnstjärna och tonårsidol. Walker var frekvent med och sjöng i tv och spelade under sitt riktiga namn Scott Engel in populära skivor. Han framförde smäktande schlagermelodier och svängig rock’n’roll med sin tonåriga mjuka baryton.

Vartefter började Walker fjärma sig från rollen som sött popsnöre och intressera sig för mer intellektuell musik som Stan Kentons och Bill Evans jazz. Han har senare i sitt liv beskrivit att han i de senare tonåren hade en europeisk kontinental stil och bar kostym som markering gentemot den typiske kaliforniske surfkillen. Walker såg gärna filmer av europeiska mästerregissörer som Ingmar Bergman, Federico Fellini och Robert Bresson och läste poesi. Men samtidigt som han började i konstskolan, djupdök i litteraturen och tittade på svår film, var han också en mycket skicklig basist och var redan som tonåring frekvent anlitad som studiomusiker.

Han spelade bland annat med rockgruppen The Routers som fick en jättehit med låten ”Let’s Go (Pony)” 1962, men då hade Walker redan träffat den något yngre gitarristen och sångaren John Maus som framträdde under den falska identiteten John Walker för att han var för ung för att få spela på klubbarna. Tillsammans bildade de först Judy and the Gents med Walkers syster Judy Maus som sångerska och sedan spelade de ett tag i surfrockgruppen The Surfaris innan de bestämde sig för att bli The Walker Brothers.

Walker började nu kalla sig för Scott Walker och som tredje medlem i trion anslöt trummisen Gary Walker (egentligen Gary Leeds) och det var dennes pappa som finansierade de tre rikemansgossarnas resa till Storbritannien för att ta upp kampen om popen på de engelska arbetargrabbarnas egen planhalva.

De hårfagra och stiliga amerikanerna tog britterna med storm och blev mycket mer framgångsrika i Europa än vad de någonsin kom i närheten av i hemlandet. Deras musik var bombastisk och symfonisk med stora stråkarrangemang och körer och spelades in av de bästa brittiska studiomusikerna. I längden innebar det dyra inspelningar samtidigt som gruppen fick allt svårare att hitta låtar som passade den stora kostymen. Burt Bacharachs popballad ”Make it Easy on Yourself” var en given hit och Joey Brooks souliga ”My Ship is Comin’ In” passade Scott Walkers stora röst och gav den en rivigare krydda. Det existentiella mörkret i Bob Crewes and Bob Gaudios ”The Sun Ain’t Gonna Shine Anymore” visade vägen mot Walkers kommande skapande och blev också en stor framgång i USA.

Han var hela tiden med och producerade gruppens inspelningar och vartefter minskade John Walkers musikaliska inflytande. När tredje albumet ”Images” släpptes 1967 hade Scott Walker nästan helt tagit över och hans ballader dominerade skivan som blev en mindre kommersiell framgång än de tidigare och ledde till att gruppen splittrades.

Den anda som präglade ”The Sun Ain’t Gonna Shine Anymore” och ”Images” fortsatte Walker att utveckla och utforska på egen hand. Mellan 1967 och 1969 gav han som soloartist ut fyra album som alla hette ”Scott” med en kronologiskt följande siffra. De tre första albumen sålde väldigt bra och ”Scott 2” (1968) toppade den brittiska albumlistan.

Walker övergav nu sin image som tonårsidol för att fullt ut skaffa sig ett mörkare uttryck. Hans djupa baryton kändes igen från tidigare inspelningar, men låtmaterialet var mer blandat. På skivorna hör vi allt från klassiska ballader, musikalnummer från Broadway till engelska versioner av belgaren Jacques Brels litterära och djupsinniga visor och schlagers till de egna ångestfyllda existentiella kompositioner djupt influerade av Ingmar Bergmans filmer.

Samtidigt blev Walker en allt skickligare musikproducent och skapade storslagna och komplexa symfoniska inspelningar. Numera nämns han inte sällan vid sidan av Phil Spector och Brian Eno som en av de främsta popproducenterna någonsin. Han började allt mer intressera sig för den klassiska konstmusiken och begav sig till klostret Quarr Abbey på Isle of Wight där han studerade gregoriansk sång för att utveckla de influenser han redan hade från den tyska lieder-traditionen.

När Walker var på höjden av sin karriär hade han en egen tv-serie på BBC där han framförde ballader, storbandslåtar, Brel-visor och sina egna sånger. Samtidigt började Walker vantrivas i den berömmelse som omgivit honom sedan barnsben och mådde allt sämre. Hans musik och artistskap utvecklades också på ett vis som i längden inte kunde vara förenligt med nöjesindustrins krav på publikfrieri. Walkers skivbolag och manager ville göra honom till en ny Frank Sinatra, men Walker var på väg in i annan bra mycket mörkare riktning. I sina egna kompositioner använder han inte den symfoniska musiken för att smeka publikens trumhinnor, utan att skapa dramatiska effekter i de historier han berättade med sin sång.

På ”Scott 4” (1968) hade Walker skrivit allt material själv, här finns varken standards eller Brel-sånger för lyssnaren att känna igen. Albumet blev en kommersiell flopp, men brukar räknas till det främsta han har gjort och en av pophistoriens finaste inspelningar. Skivans tema är existentialistiskt med referenser till både Albert Camus och Ingmar Bergman (en av sångerna heter till och med ”The Seventh Seal”). Walker kommenterar också det politiska världsläget och kritiserar Sovjetunionen i låten ”The Old Man is Back Again (Dedicated to the Neo-Stalinist Regime)”.

I stället för att fortsätta den väg han slagit in på med ”Scott 4” förvirrades Walker av motgången, gick vilse och hamnade i en konstnärligt nedåtgående spiral. Under flera år spelade han dussinskivor utan engagemang och tog till flaskan som tröst. Plattorna innehöll covers, populära låtar från filmmusikens värld och en hel del flörtande med countryn. Samtidigt slutade Walker att skriva egen musik.

Men 1975 återförenades Walker Brothers. De släppte singeln ”No Regrets”, en cover på blues- och folksångaren Tom Rushs låt från 1968. Den blev en stor framgång, men albumet med samma namn sålde inte alls lika bra. Även om arrangemangen var storslagna som förr föll inte skivans countryinriktning publiken i smaken. Gruppen släppte därefter skivan ”Lines” (1977) i samma stil och den gick inte heller hem.

Scott Walker hade hållit sig i bakgrunden, men till den tredje skivan ”Nite Flights” (1978) trädde han fram som låtskrivare och producent igen. Alla Walkerbröderna skrev en varsin tredjedel av plattan och den är snarare en sorts samlingsalbum med tre vitt skilda uttryck.

Walker utforskar i sina låtar en extremt mörk och obehaglig ljudvärld. Låten ”Nite Flights” skulle sedan framgångsrikt spelas in av David Bowie, en mardrömslik vansinnesflykt genom en kall stadsnatt av krossat glass och knäckta nackar, driven av en pulserande bas och svävande syntar. Skrämmande ”The Electrician” är en sex minuter lång skildring av en utdragen tortyr till plågsamma oljud, gnisslande elgitarrer och skönt smäktande stråkar.

”Nite Flights” blev en kommersiell katastrof, men kritikerna älskade den. Walker hade öppnat dörren till en helt ny mörkerdimension för popen och skivan blev stilbildande för den svartsynta syntbaserade rockmusik som kom att utmärka 80-talet.

Walker Brothers gick skilda vägar igen efter skivan, men Walker fortsatte att utforska det gränsland mellan symfonisk och elektronisk musik han nu hade beträtt.

I början av 80-talet fick Walker plötsligt strålkastarljuset kastat på sig igen. Den engelske rockstjärnan Julian Cope, sångare i The Teardrop Explodes, hade valt ut sina favoriter av Walkers sånger på samlingsskivan ”Fire Escape in the Sky: The Godlike Genius of Scott Walker” som blev en stor försäljningsframgång. Intresset för Walker gjorde att han fick ett skivkontrakt med stora Virgin Records.

Skivan ”Climate of Hunter” släpptes 1984, ett allt annat än ordinärt popalbum. Likt Walkers låtar på ”Nite Flights” var musiken svårt sammansatt med en krypande obehaglig underton. På ytan använder Walker 80-talets rockproduktion och tar bland andra hjälp av r & b-sångaren Billy Ocean och gitarristen Mark Knopfler, men ljudbilden är fragmentarisk och överskridande och melodierna svåra att uppfatta. Ännu en gång hyllades Walker av musikkritikerna för sina vansinniga musikaliska visioner, men försäljningsmässigt blev plattan en katastrof för Virgin som därefter bröt kontraktet med honom.

Under många år höll sig Walker därefter borta från musikindustrin, men 1995 återuppstod han som artist med skivan ”Tilt”. Det var nu knappast så att han hade gått och blivit mer kommersiell och mindre kryptiskt, tvärtom har skivan beskrivits som en sorts popens antimateria, en egendomlig kollision mellan rock och klassisk musik. Walker för oss till ett ruggigt mardrömslikt ljudlandskap där vi kan höra vinden vina genom öde gotiska katedraler. Han hade nu tagit steget fullt ut och blivit en fullfjädrad modernistisk avantgarde-kompositör, På skivan sjunger Walker ömsom tillsammans med symfoniorkester, ömsom till industrioväsen eller klingade glasflaskor och ibland bara ackompanjerad av en ensam elgitarr.

Under några år gjorde Walker sedan olika musikaliska insatser. Han sjöng in en version av Bob Dylans ”I Threw it All Away” till filmen ”To Have and to Hold” (1996) och David Arnolds ballad ”Only Myself to Blame” till Bond-filmen ”The World Is Not Enough” (1998). Året därpå skrev han musiken till fransmannen Léos Carax romantiska film ”Pola X”.

Från 2006 började en ny intensiv kreativ fas för Walker. Han släppte skivan ”The Drift” vars surrealistiskt grymma atmosfär är en fortsättning på ”Tilt”. Walker utforskar kontrasterna mellan mycket starka och svaga ljud och låter den symfoniska musiken krocka med den råa rocken. Han experimenterar fram en ljudvärld av plågat skriande åsnor och demoniska ankors kvackande. Orkesterns slagverkare varvar att spela på de traditionella slagverken med att slå på ett stort stycke rått kött.

Samma år medverkade också Walker med stycket ”Darkness” på konstskivan ”Plauge Songs”, där han tillsammans med nio andra artister och tonsättare musikaliskt återberättar Andra Mosebok.

Året därpå släppte han skivan ”And Who Shall Go to the Ball? And What Shall Go to the Ball” som innehåller en 24 minuter lång inspelning med London Sinfonietta och cellisten Philip Sheppard. I ömsom sakta mak och vassa hugg skildrar musiken vår ensamhet i världen, hur våra kroppar formas av den.

Fem år senare kom den kritikerhyllade skivan ”Bish Bosch” som blev den avslutande delen i trilogin som inleddes med ”Tilt”. Ett par år senare släppte Walker sitt sista album ”Soused” och skrev sedan också musiken till filmerna ”The Childhood of Leader” (2016) och ”Vox Lux” (2018).

Walker föddes till att bli snygg tonårsidol och dog som den tyske kompositören Karlheinz Stockhausens kufiske like. Som populärmusikalisk ikon har Walker influerat många ansedda artister som Marc Almond, The Associates, Jarvis Cocker, Radiohead, David Bowie och Leonard Cohen, men också underhållare som Josh Groban och Andrea Bocelli.