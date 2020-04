Kroppsaktivismens antites – Leni Riefenstahl och jakten på den perfekta människan

Under 1920-talet växte en egendomlig filmgenre fram i Tyskland. ”Bergfilme”, ”bergsfilm”, gick i praktiken ut på att se unga, vackra och atletiska människor bestiga berg. I Tyskland kan man säga att dessa filmer är av samma kulturella och ikoniska betydelse som västernfilmer för amerikaner. De sammanförde två estetiska element, den friska mänskliga kroppens skönhet med de majestätiskt höga bergen.

Dess pionjär och främste företrädare var regissören Arnold Franck, en geologidoktor som redan före första världskriget experimenterat med att spela in film på bergshöjder och som 1926 fick sitt genombrott med filmen ”Det heliga berget”. Dess huvudrollsinnehaverska var den unga kvinna som kom att bli bergfilmens stora stjärna, den undersköna Leni Riefenstahl.

Som äldsta barn skulle hon egentligen ha tagit över sin fars framgångsrika ventilationsfirma, men modern såg hennes konstnärliga talanger och såg till att hennes dotter fick utveckla dessa. Redan som fyraåring uppmärksammades Riefenstahl för sina poesi och sina målningar. Dessutom var hon atletiskt byggd och briljerade i både gymnastik och simning. Som 16-åring blev hon antagen till den prestigefulla balettskolan Grimm-Reiter i Berlin där hon snart blev stjärneleven.

Som dansös var Riefenstahl med sin egenartade stil ett namn över hela Europa och blev dessutom snart en både välbetald och välbeställd kvinna. Men redan innan hon ens hunnit bli 25 år började Riefenstahl drabbas av skador i fötterna och det såg ut som om hennes danskarriär var över. Det var då hon såg en affisch för Francks film ”Ödets berg” (1924) och bestämde sig för att i stället satsa på en karriär som skådespelerska.

Riefenstahl sökte upp Franck och övertygade honom om att hon var hans nya stjärna. Franck i sin tur såg en sanslöst begåvad, atletisk och vacker ung kvinna som var idealisk för hans filmestetik.

Hon debuterade i ”Det heliga berget”, en för tiden enormt påkostad film som trots kritikernas svala mottagande inte bara blev en stor kommersiell succé i Tyskland utan också Francks internationella genombrott då den vann stor publik i USA, Storbritannien och Frankrike. För Riefenstahl innebar det att hon nu också som skådespelerska fick världens blickar på sig. ”Det heliga berget” är ett märkligt svartsjukedrama om en dansös som blir förälskad i en bergsingenjör som bor i en liten stuga uppe i bergen.

Riefenstahl kom sedan att inte bara bli Francks stjärna, utan också hans adept. Han lärde henne allt han kunde om filmskapande. Riefenstahls definitiva status som världsstjärna uppnådde hon 27 år gammal i den kritikerrosade filmen ”Det vita helveten i Pitz Palu” 1929.

Tre år senare debuterade Riefenstahl själv som manusförfattare och regissör med filmen ”Det blå ljuset”. Det är en sanslöst vacker film som också sätter tonen för Riefenstahls kommande skapande, både det fascinerande sköna och moraliskt problematiska.

Styrkan i ”Det blå ljuset” ligger mer i den sagolika atmosfären och den mytiska skönheten än i själva handlingen. Riefenstahl för oss tillbaka till sekelskiftet och byn Santa Maria i gränslandet mellan italienska och schweiziska alperna. Uppe i bergen lever Junta (spelas av Riefenstahl själv), en märkligt självständig ung kvinna som de andra i trakten befarar är en häxa. Så fort hon kommer i närheten av byn jagas hon bort av byborna, som misstänker att Junta på ett eller annat vis ligger bakom att så många unga män mister sina liv. Hon klättrar i de höga berget obehindrad, medan de unga männen som försöker bestiga det alltid misslyckas.

Junta lever nästan helt själv, hennes enda vän är Guzzi (Franz Maldacea), en ung herdepojke som vallar sina får uppe i bergen. Samtidigt är hon helt fri, enkel och oskyldig leker Junta hela dagarna bland berg och skogar som om hon vore ett mystiskt naturväsen. I berget finns också en spricka som avslöjar ett sällsamt inre, där inne finns den vackraste kristall som i månljuset reflekterar ett skönt blått ljus. Denna plats verkar vara helig för Junta och det är denna kristall som alla unga män i trakten försöker bestiga berget för att komma åt. Med närmast hypnotisk besatthet tar de sig an företaget dödsdömda att slinta och falla.

En dag kommer den unge konstnären Vigo (Mathias Wieman) till Santa Maria. Han ingriper och undsätter Junta när hon blir angripen av byborna beskylld för att ha orsakat ännu en ung mans död. Vigo blir blixtförälskad i Junta och vill hjälpa henne få en bättre tillvaro. En natt följer han efter Junta när hon beger sig till den blå kristallen och finner på så vis en säker väg dit. Vigo ser en möjlighet att ge både Junta och byborna stor rikedom och visar byborna vägen dit. I ett ögonblick plundrar de grottan på all kristall och ordnar en stor fest nere i byn.

När Junta upptäcker att det blå ljuset slocknat blir hon alldeles förkrossad och Vigo hittar henne sittande bland bergsblommorna utom sig av sorg.

Riefenstahl var uppenbart inspirerad av en gammal germansk legend som spreds i takt med den växande tyska nationalismen under 1800-talet. Den nedtecknade först av bröderna Grimm 1810 och blev populär igen i nazistiska och högernationalistiska kretsar under 1920-talet. Det finns ett radikalt reaktionärt drag i Riefenstahls tolkning av legenden där människans girighet förstör naturens skönhet och tillvarons upphöjda mysterier. Det rena naturliga och germanska ödeläggs av kapitalismens och det moderna samhällsbyggets rovdrift, ett tema som sedan ständigt återkommer i hennes skapande.

I resten av världen togs filmen mycket väl emot av både av publiken och recensenterna, men i Tyskland där alla förstod vad den egentligen handlade om, delades kritikerkåren på politiska grunder. Vänsterpressen avskydde den, medan de högerextrema tidningarna höjde den till skyarna. Rent estetiskt var ändå omdömet att det var en sällsynt vacker film. ”Det blå ljuset” har ett exceptionellt skönt foto, bergsvyerna och naturromantiken är överväldigande och dess överskridande kvaliteter kittlande. Samtidigt är Riefenstahl vid sin fysiska höjdpunkt, vi ser en ung, stark och vacker kvinnokropp bestiga det enorma berget likt sinnebilden av övermänniskan. Hon försöker gestalta hela skönhetens idé i en enda film. I dag betraktas ”Det blå ljuset” som ett av 30-talets finaste filmögonblick.

Bland dess stora beundrare fanns nazistpartiets ledare och den blivande führern Adolf Hitler. Han älskade estetiken och hur naturen skildrades i ”Det blå ljuset”, men framför allt såg Hitler i Riefenstahl den perfekta tyska ariska kvinnan, både konstnärligt begåvad och vacker. Führerns beundran öppnade vägen för en enastående framtid för henne.

Hitler erbjöd Riefenstahl att göra propagandafilmer åt nationalsocialismen, en rörelse hon sympatiserade med. Riefenstahl älskade dessutom Hitler, hon beskrev hur hans tal förde henne i trans och hur hon såg himlen öppna sig och jorden skaka till hans ord. Hon och Hitler kom också att bli mycket goda vänner.

Riefenstahls och miljontals andra människors vurm för nazismen var lika obegriplig då som den är nu. Den är svår att förklara och kanske det är bäst att inte göra det, utan bara konstatera dess ondska. Riefenstahl kom sedan att försöka distansera sig till nationalsocialismen, men blev även mot slutet av sitt liv ständigt anklagad för att vara förintelseförnekare. En väl välvillig tolkning är att hon blev förförd av sin egen idealism, en mer krass att Riefensthal faktiskt var en ond person. En lika briljant konstnär som dålig människa.

Hennes första film för nazisterna var den en timme långa ”Ödets seger” som hon spelade in under partiets kongress i Nürnberg 1933. I sin film lyckas Riefenstahl skapa hypnotiska effekter när hon filmar SA-männens marscherande stövlar och flaggceremonierna inger en närmast religiös känsla.

Hitler var så imponerad av Riefenstahls film att han anlitade henne för att göra ännu en. ”Viljans triumf” är ett både episkt och innovativt verk som omnämns som en av de bästa filmer som gjorts. Riefenstahl skildrar nazisternas partidagar 1934 då över 700 000 medlemmar samlades i Nürnberg.

Hela kongressen var designad av arkitekten Albert Speer och miljöer byggdes upp anpassade just för att Riefenstahls kameramän skulle få de bästa fotovinklarna och särskilda spår lades för att kunna föra fram rörliga kameror. Riefenstahl fick enorma resurser, ett arbetslag på 172 medarbetare, varav 36 var fotografer. Hela 61 timmar inspelad film klipptes sedan ner till den två timmar långa ”Viljans triumf”.

Precis som i ”Ödets seger” filmar marscherande män, fanor och brinnande tal. Hon arbetar med flera olika teman i filmen, hon skapar en religiös känsla och parasiterar på det judisk-kristna arvet genom att försöka skildra Adolf Hitler som en messiasfigur. Filmens tydliga huvudperson är Hitler själv. Riefenstahl framhäver och sexualiserar hans maskulinitet när han omges av beundrande kvinnor och flaggor resliga som virila politiska symboler fyllda med nationell stolthet och dominans. Det är som om människorna i filmen blir förtingligade inför nazismens ikoner, som om deras egenart som individer försvinner till att bli bärare av nationalsocialismens löften.

Året därpå bad Hitler Riefenstahl att göra en film om de olympiska spelen i Berlin. ”Olympia” (1938) anses i dag höra till filmhistoriens främsta verk och var en uppvisning i ny filmteknik med djärva kameravinklar, snabba klipp, extrema närbilder, rörligt foto och slowmotion. Riefenstahl satte upp automatiska kameror över hela Olympiastadion för att få så mycket filmmaterial som möjligt, hon lät dem till och med sväva över den i ballonger och ner under vattnet fästa på dykare, något som tidigare aldrig använts.

Filmen var en hyllning till de atletiska olympiska idealen, den amerikanska löparen Jesse Owens med sin muskulösa mörka kropp framstod lika mycket som en wagnersk gudom som Hitler själv. Samtidigt hyllade Riefenstahl führern i intervjuer och beskrev honom som den främste mannen som någonsin levt, helt utan fel och fylld av maskulin styrka. Hon försvarade till och med Kristallnatten.

Riefenstahl blev också kvinnan som fick uppdraget att dokumentera Tysklands invasion av Polen 1939. Uniformerad och beväpnad med pistol slog hon följe ett kompani tyska soldater och skildrade deras framfart. Riefenstahl var närvarande i byn Końskie när kompaniet mördade 30 judiska bybor, i efterhand har hon påstått att hon försökte hindra dem, men fick då själv vapen riktade mot sig. Trots det fortsatte hon sedan att verka som ”krigskorrespondent” i Polen och dokumenterade även Hitlers segerparad genom Warsawa.

När nazisterna intog Paris 1940 skrev Reifenstahl ett brev till honom och hyllade hans ”bedrift” och hävdade att tyska trupper i den franska huvudstaden var det den största och viktigaste händelsen i historien och att den fyllde henne med lycka. Riefenstahl fortsatte att vara nära vän med fürhrern till dess att hennes bror dog på östfronten 1944.

Länge hade hon velat göra en spelfilm baserad på den tyske kompositören Eugen d’Alberts populära opera ”Tiefland” (1903). Operans handling byggde på katalanen Àngel Guimeràs både djupt romantiska och starkt realistiska pjäs ”Terra baixa” (1896) och skildrar motsättningarna mellan den omänsklige godsherren Don Sebastian och de fattiga katalanska bergsbönderna.

Trots ett så otyskt tema beordrade Hitler personligen att Riefenstahl skulle få sju miljoner riksmark för att spela in filmen och det blev därmed den dyraste filmproduktionen under Nazitysklands existens. Som statister för att spela bondebefolkningen använde hon internerade romer som efteråt skickades till döden i Auschwitz.

Riefenstahl hann aldrig slutföra arbetet med ”Tiefland” under kriget och tillfångatogs efter flera flyktförsök av amerikanska trupper i oktober 1945. Fransmännen lade beslag på alla hennes filmer och utrustning och det blev en lång juridiskt strid för henne för att få tillbaka rättigheterna till dem. Till slut kunde hon klippa ihop “Tiefland” som hade premiär 1954, men geniet Riefenstahl hade nu blivit paria och hennes film fick inte visas på Cannes filmfestival och endast begränsad spridning i resten av världen.

”Tiefland” blev därför Riefenstahls, en av de främsta filmskaparna någonsin, sista spelfilm. Som vanligt spelade hon själv den vackra kvinnliga huvudrollen och spelade 40 år gammal mot den blott 23-årige Franz Eichberger, under sitt liv hade Riefenstahl för vana att omge sig med unga vackra män. Den store franske filmskaparen Jean Cocteau beundrade ”Tiefland” för dess intensitet och poetiska foto, medan många samtida kritiker tyckte den var daterad och kritiserade Riefenstahls skådespeleri, men hade svårt att värja sig för filmens skönhet och hennes geniala regi. ”Tiefland” har tolkats som en sorts politisk allegori över det totalitära samhällets förtryck, själv beskrev hon den som hennes ”inre exil”.

Under 50- och 60-talet försökte hon skapa flera filmer, men mötes hela tiden av motstånd och kritik på grund av sitt förflutna. I stället fick hon genom Ernest Hemingways böcker och fotografen George Rodgers bilder ett växande intresse för Afrika.

I Sudan fann hon slutligen den perfekta människan. Tillsammans med sin 40 år yngre livskamrat Horst Kettner började hon 1962 att i fotografier dokumentera de enormt resliga nubierna, ett folk i de otillgängliga Nubabergen i södra delen av landet. Nubiernas språk och kulturer är skiftande, men de är jordbrukare och herdar och deras liv kretsar kring kroppens styrka och skönhet, något som också tar sig uttryck i deras färgrika målningar på deras annars nakna kroppar. Byarnas män tävlar mot varandra i traditionell brottning och kamper med stridsklubbor och spjut för att vinna stolthet och ära. Även om både kristendomen och islam trängt in i deras värld finns det fortfarande schamaner som ägnar sig åt att med magi försöka bemästra vädret, upprätthålla freden och bringar stora skördar. I början av 2000-talet bedömdes nubierna vara drygt en miljon och en del byar kunde har upp emot 50 000 invånare, men de har drabbats svårt av extrema övergrepp, svält och rena slavjakträder under senare års inbördeskrig och folkets framtid är nu hotad.

Riefenstahl levde under långa perioder tillsammans med nubierna för att förstå deras levnadssätt. För sitt arbete med att dokumentera ett uråldrigt och borttynande folk prisades hon av Sudan och blev hedersmedborgare i landet. I väst var omdömena blandade, hon hyllades för skönheten i sitt foto, men fick samtidigt skarp kritig för sitt fascistoida bildspråk och estetik, nubierna blev föremålet för Riefenstahl djupt elitistiska och politiska skönhetsideal.

Hennes jakt på det vackra överskred till sist människan, precis som hon en gång sökt den i bergen ovan jord begav hon sig under 70-talet ner under havsytan och började dokumentera korallreven som den ultimata skönheten på jorden. Precis som för allt hon tidigare gjort var förutsättningen för hennes skapande hennes egen enastående fysik, Riefenstahl var alltså en bra bit över 70 år när hon började dyka och under 90-talet var hon den äldsta dykaren i världen.

Dokumentären ”Impressionen unter Wasser” (2002) skildrade korallreven i Papua Nya Guinea, Maldiverna, Seychellerna, Kenya, Tanzania, Indonesien, Röda havet och Karibiska havet. Det blev hennes sista film och den hade premiär på hennes hundraårsdag. Riefenstahl ville visa världen den oersättliga skönhet och harmoni som var på väg att försvinna, utplånad av människans ”framsteg”. Utan några som helst kommentarer får vi se de vacker färgade reven till elektronisk musik av den legendariske italienske kompositören Giorgio Moroder. Kritikerna jämförde dess jakt på skönhet och fysisk perfektion i likhet med ”Olympia” och den betraktas som ett sista exempel på Riefenstahls genialitet.

Året därpå gick hon bort i cancer 101 år gammal. Vid sidan av män som Sergei Eisenstein, Orson Welles och Alfred Hitchcock brukar Riefenstahl omnämnas som en av de allra främsta filmskaparna någonsin och är samtidigt en av de allra mest kontroversiella och moraliskt och politiskt sett ifrågasatta. Ingen har som hon utforskat och idealiserat den ungdomliga och atletiska kroppens rörlighet, glans och extas. En ren antites till dagens kroppsaktivism som hävdar alla människors värde och skönhet.