Anders K Gustafsson: När Lars von Trier mördar barnfamiljen sluts cirkeln

När Wes Craven debuterade 1972 med den sadistiska skräckfilmen ”Last house on the left” deklarerade han att den främsta inspirationskällan var Ingmar Bergmans ”Jungfrukällan”. Det var ett tecken i tiden, under 70-talet började filmens finkulturella uttryck och tidigare nedvärderad genrefilm på allvar fungera som kommunicerande kärl.

Inte minst inom skräckfilmen började en ny generation regissörer utforska genrens möjligheter. Wes Craven, Tobe Hooper och David Cronenberg gjorde konstnärligt ambitiösa, samhällsengagerade – och blodiga – lågbudgetfilmer med hög äckelfaktor.

Så småningom uppfanns i akademiska sammanhang termen ”body horror”, ett begrepp med dubbel betydelse. Dels stod kroppen på olika sätt i centrum för filmerna i sig, genom lemlästning eller groteska mutationer. Dels fanns ett syfte att skapa en kroppslig reaktion hos tittaren – äckel och svimningskänslor. Ofta marknadsfördes filmerna med referat till hur publik svimmat eller flytt biograferna i panik.

Vissa scener i dessa filmer blev mytomspunna i sig, inte minst eftersom censuren ofta satte saxen i dem. Ett öga som punkteras av en träflisa i Lucio Fulcis ”Zombie flesh eaters”, en mord med en sax i Ulli Lommels ”Boogey man”. Tobe Hoopers ”Motorsågsmassakern” fick ikonstatus, inte minst i Sverige – trots att den saknade just den sortens explicita scener.

Även i Europa blomstrade lågbudgetskräck och andra spektakulära och blodiga filmer. ”Eexploitation film” blev ett paraplybegrepp – filmer som exploaterade ett givet ämne (oftast våld eller sex).

I Italien växte en flora fram av blodiga filmer i olika genrer. ”Cannibal holocaust” av Ruggero Deodato och andra kannibalfilmer tävlade i att bryta tabun och innehöll exempelvis ofta verkligt djurplågeri. Zombiefilmen hade ännu inte nått den stora publiken och chockade med tarmar och söndertuggade lik.

Inte sällan dröp filmerna av misogyna värderingar. Regissören Dario Argento konstaterade lakoniskt att publiken engagerar sig mer om det är en ung och vacker kvinna som mördas än en ful gammal gubbe.

Lars von Trier plockar upp element från dessa 70- och 80-talets mest sjaskiga filmtraditioner, skruvar estetik och teman några extra varv och lyckas med konststycket att provocera med en film år 2019.

”The house that Jack built” handlar om Jack (Matt Dillon), som snart nog visar sig vara en kallblodig seriemördare. Vi får följa honom på hans vandring ned genom Inferno, liksom Dante Alighieri ledsagad av skalden Vergilius (”Verge”, spelad av Bruno Ganz).

Jack berättar om sitt liv via ett antal mord han begått. Dessa presenteras som tablåer – incidenter – och varvas med diskussionen mellan honom och Verge. Morden är brutala och skildras skoningslöst. Jack gäckar polisen och arrangerar sina lik i bisarra positioner för att sedan fotografera dem. De förvaras i ett frysrum, där det också finns mängder med fryst pizza.

Som vanligt är det mest kvinnor som mördas. Lars von Trier förekommer i filmen eventuell kritik om att han skulle vara en sadistisk kvinnohatare, via konversationen mellan Jack och Verge. Den senare ifrågasätter Jack och undrar varför han bara berättar om sina mord på ”korkade kvinnor”, när han nu tagit livet av så många. Jacks förklaring – ”slumpmässigt utvalda” – ekar ihåligt.

Lars von Trier erbjuder överhuvudtaget inga enkla svar till hur han ser på kvinnor. Deras utsatthet i ”The house that Jack built” kan lika gärna läsas som en kritik av samhällets oförmåga att ta mäns våld mot kvinnor på allvar. Polisen lyssnar inte och grannarna bryr sig inte om lite våld mellan hemmets väggar.

I en utdragen scen skär Jack brösten av ett av sina offer, en kvinna som han för ovanlighetens skull inlett en relation till. Jag är rätt övertygad om att det är en medveten referens till Lucio Fulcis ökända scen där den kvackande mördaren i ”New York Ripper” skär itu en bröstvårta med ett rakblad.

Även i de blodigaste undergroundskräckfilmer finns det tabun som sällan bryts. Även i de fall där barn dör eller råkar illa ut så skildras barnamord sällan öppet. Denna gräns kliver Lars von Trier glatt över. Hans skoningslösa angrepp på våra grundläggande instinkter resulterar i filmens mest obehagliga stund, när Jack slaktar en mor och två små barn.

”The house that Jack built” är en intellektuell och självrefererande exploitaitionfilm. Som body horror är den högst konkret. Dels är den mänskliga kroppen attackerad på allehanda sätt, dels blir den en byggsten i mördaren Jacks bisarra allkonstverk. Kroppen som tema och projektionsyta är något von Trier ofta återkommit till, i bland annat ”Idioterna”, ”Antichrist” och ”Dogville”.

Jack menar att kroppen representerar den del av konsten som är fri. Hans resonemang dras till sin spets när han jämför sig själv och sin konst med några av världens värsta massmördare - Hitler, Stalin, Idi Amin, Mao – ”de har skapat ikoner”. Verge kontrar med ett försvar för humanism och godhet, förkroppsligat av bland andra Goethe.

Vad tycker Lars von Trier själv? Han ger inga tydliga svar.

För några år sedan deltog jag i en paneldiskussion om film, där vi bland annat jämförde Ruben Östlund med Lars von Trier. En av deltagarna kritiserade von Trier och menade att man (till skillnad från Östlund) aldrig vet vad han vill med sina filmer.

Personligen tycker jag att det är vad som gör honom intressant.

Skräckfilmen är ingen subversiv genre längre, den har sedan länge stelnat i både form och innehåll. Cirkeln från 70-talet sluts när man idag får leta efter motsvarande angrepp på den goda smaken i den konstnärliga och och finkulturella filmsfären. Att det just är Bergmanadepten Lars von Trier som tagit upp stafettpinnen för att peta i våra varigaste sår känns extra passande.

Och ”The house that Jack built” marknadsförs givetvis med berättelser om hur publiken i filmens högborg Cannes lämnade salongen i avsky.