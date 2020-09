Köpingstalang drömmer om de stora scenerna: ”Jag kommer alltid att vara musikalartist”

Vi träffas på ett kafé i staden och Carin Juborg tänker tillbaka på att sång och dans alltid varit centralt i hennes liv.

– Jag vet att det finns en film på mig när jag dansar som ettåring. Min mamma och jag har sjungit tillsammans under min uppväxt, det gör vi än, säger Carin.

Hon har svårt att se en punkt i sitt liv när hon beslutade att satsa på musikalartist, det har alltid fallit sig naturligt för henne. Hon kommer ihåg att hon som åttaåring var och såg musikalen Chess med Helen Sjöholm, då sa hon att hon ville sjunga som henne.

I bagaget har hon flera musikutbildningar som började med musikalprofil på Carlforsska i Västerås.

– Jag var en av de första som gick den profilen. Redan som 5-6-åring gick jag på musikskola och dansade för Pia Arvidsson och sedan har det bara fortsatt.

Hon fick smak för musikal när det blev mer skådespela i kombination med sång på gymnasieskolan.

– Pedagogerna där var fantastiska. De gav beröm och lyfte fram ens potential, där fick jag blomma ut, säger Carin.

– Jag är duktig på mitt yrke för att jag har nära till mina känslor, har lätt för att visa dem och är en duktig berättare.

Stödet från familjen att göra det hon vill här i livet har gjort att Carin känner sig hemma på scenen.

– Min mamma har alltid suttit på första parkett. Det var min familj som i examenspresent efter gymnasiet köpte mig en resa till New York med danskurs. Jag var där i två veckor och dansade minst 12 timmar om dagen. Det var superkul och avslutades med ett uppträdande som vi hade övat in.

Som Bbl/AT nyligen berättat har Carin Juborg fått 25 000 kronor i kulturstipendium som hon vill använda till att åka tillbaka till Steps on Broadway i New York och gå utbildningen International dance visa program.

Tyvärr har allt skjutits på framtiden på grund av coronapandemin, men hennes förhoppning är att komma in där.

– Ingen anställning som artist betyder inte att jag sitter hemma. Jag tar regelbundet privata sånglektioner, jag dansar flera gånger i veckan, övar mycket hemma och tittar på musikaler.

Det handlar mycket om att marknadsföra sig själv och hoppas att tidigare produktioner eller teatrar rekommenderar en vidare. Hon fick tidigt lära sig att inte ta nederlagen personligen.

– Det är viktigt att separera ditt yrke som artist från dig som person, annars bryter du ned dig själv.

Fakta: Carin Juborg

● Ålder: 25 år fyller 26 år i höst

● Bor: I lägenhet i Mölnlycke i Göteborg

● Familj: Sambo, inga barn. Mamma och Pappa i Köping, brodern Carl Juborg bor i Norrtälje med familj.

● Examinerades som diplomerad musikalartist från Balettakademin i Göteborg 2019.

● På gång: Söker arbete och vill söka in till International dance visa program Steps on Broadway i New York.

● Favoritmat: Sin egen vegetariska Tikka Masala, men pappas mat står fortfarande högt i kurs.

● Favoritmusikal: Hamilton, en relativt ny musikal som hon såg i London för två år sedan. "En av anledningarna till att jag föll för den är mixen av stilar med hipp hopp, rapp och snygg komponerad musik", säger Carin Juborg.