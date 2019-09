Köpingsbon glad över att flygkrisen är löst: ”Känns så jäkla skönt att resan blir av”

Anmäl text- och faktafel

På måndagsmorgonen nåddes tusentals resenärer av beskedet att charterbolaget Thomas Cook, som äger Svenska Ving, gått i konkurs och att alla Vings flygningar ställdes in.

Köpingsbon Fredrik Östman är en av alla resenärer som var rädda för att resan inte skulle bli av när de nåddes av nyheten. Han och den fyraåriga dottern är inbokade på ett plan från Arlanda mot Mallorca tidigt på fredag morgon, den 27 september. En resa båda verkligen har sett fram mot. Eftersom han inte fått något besked från Ving skickade han under måndagsmorgonen en fråga via messenger och fick svaret att han själv skulle hålla koll på Vings hemsida för information.

– Jag var on line hela dagen i går och kollade minst varje kvart. Och sent i går kväll, strax innan jag gick och lade mig, kom beskedet att de skulle flyga igen. Och nu under tisdagen verkar ju alla plan vara igång.

Har du hört något från Ving?

– Nej, jag har inte hört något personligt. Men de har faktiskt heller aldrig sagt att min resa inte blir av, så det känns helt okej. Läser man noga vad de skriver så är det vad som gäller under måndagen.

Så du räknar med att resan på fredag blir av?

– Ja, alla plan är i gång och flyger de på tisdagen så flyger de väl på fredagen. Vi flyger kvart över sju på morgonen och jag var inne och kollade motsvarande flygning tidigt i morse. De kom visserligen iväg en timme och 45 minuter för sent, men planet gick.

Hur känns det nu när det verkar ha ordnat sig?

– Det känns så jäkla skönt att resan tillsammans med min dotter blir av, speciellt för hennes skull. Vi har sett fram mot den så länge.