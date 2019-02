Johan Baeckström från Köping kan bli årets Synt

Anmäl text- och faktafel

I kategorin Synt är Johan Baeckström nominerad som en av fyra med albumet Utopia på skivbolaget Progress Productions.

De andra nominerade i samma kategori är ionnalee med albumet Everyone afraid to be forgotten, Red Mecca med albumet I See Darkness in You och Roya med albumet Hive.

Som BBLAT har berättat tidigare är också punkbandet SIR REG från Köping nominerade i kategorin Årets Punk.

Manifest är ett musikpris som uppmärksammar och premierar artister som är kontrakterade på oberoende skivbolag. Priset delas ut i 15 genrer och 6 specialkategorier under den spektakulära Manifestgalan på Nalen i Stockholm den 15 februari.

Här kan du lyssna på alla bidrag som är nominerade på galan.

Här kan du lyssna på en av låtarna från Johan Baeckströms album Utopia: