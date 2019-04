Bissen sporrad av folkstödet– men Brainwalken tar på krafterna: ”Får yrsel och värk”

Anmäl text- och faktafel

Promenaden kommer i år att ske söndagen den 28 april, klockan 14. Starten är som vanligt Stora Torget där det blir uppvärmning innan starten och även intervjuer från scen. Evenemanget pågår mellan 14-16 och alla som deltar kan välja att gå den längre sträckan på en mil som tar en runt flera stadsdelar i Köping eller halva sträckan på fem kilometer.

Mathias Bissen Larsson ser fram emot att ännu en gång få ta täten i denna promenad som blivit landsomfattande.

- Intresset är större än någonsin. Det är jättemånga företag som är med. Företag sponsrar med reflexvästar, frukt, choklad, hundgodis och annat längs med promenaden. Förutom det så låter de sina anställda gå och är med och betalar för dem.

Bissen Brainwalk handlar om friskvård och att stötta forskning. Sedan starten i Köping 2011 har det blivit ett stort evenemang som lockar Köpingsborna och även tillresta ut på gatorna, varje år.

Bissen berättar att han försöker hålla sig pigg och peppa dem som går, men att varje Brainwalk är en stor ansträngning.

– Jag vill vara med så mycket jag kan och alla ger uppmuntran till mig på sociala medier, i sms och personligen. Men det är på promenaden de ser mig. Köpingsborna vet inte hur det är att lida av sådan smärta som jag fick efter bilolyckan och den här hjärntröttheten.

Han beskriver att i flera dagar efter Brainwalken måste han vila extra mycket.

– I tre-fyra dagar efteråt får jag stänga in mig i ett mörkt rum och hantera yrsel, värk och svettningar. Sjukdomen gör att jag tar in alla ljud och intryck, jag kan inte sålla i ljuden och information. Det blir påfrestande efter en Brainwalk, där jag även maxar mig fysiskt.

Han fortsätter:

– Mitt knä krossades totalt i bilolyckan och jag går på morfin. Varje steg jag tar är som att en kniv vrids om i knäet. Det är jobbigt för mig med kryckorna eftersom armen också krossades i bilolyckan. Det gör att jag inte heller klarar av att gå långt med kryckor.

Han går alltid i täten på Brainwalken och gjorde så även i Uppsala för några helger sedan. Där gick han 40-50 meter. Om han får önska någon att ha vid sin sida i Köping, så är det hans goda vän Per Granberg, som nyligen drabbades av ytterligare en hjärnblödning, men han tror att det är för tidigt än.

Under årets promenad satsar Mathias Larsson själv på att försöka nå till tunneln vid Folkets hus.

– Folk kanske tycker att det känns lite löjligt. Men för mig är det en jättepåfrestning, det är därför jag många gånger brustit ut i gråt. Det är häftigt att se alla tusentals människor som kommer efter mig.

Det var efter en hjärnblödning 2010 som Mathias Bissen Larsson, halvförlamad som han blev, bestämde sig att året efter hjärnblödningen gå en mil. Alla som ville vara med och stötta och skänka en slant till hjärnforskningen gjorde det och promenerade med.

– Min vilja är en annan än det läkarna rekommenderar och med stöttning av familjen och fyra-femtusen i ryggen pressar jag mig själv. Men det är stor skillnad vad jag vill i huvudet och vad kroppen klarar av. Vi får se om jag ska åka rullstol, men att gå med kryckorna till Folkets hus är över max vad jag klarar av.

Deltagarrekordet ligger på mellan 4 500 och 5 000 deltagare.

– Blir det fint väder slår vi rekord i år. Jag är stolt och rörd varenda gång det kommer folk, jag kunde i min vildaste fantasi inte se att det är skulle växa sig så här stort.

Fakta

I år är det den nionde Brainwalken i Köping. Start och mål på Stora Torget i Köping. Konferencier är Curre Lundmark som kommer att underhålla och göra intervjuer med olika personer.

Pengarna som samlas in under evenemanget går till forskningen om hjärnans alla sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar. En gång per år delar Insamlingsfonden Bissen Brainwalk ut insamlade medel i form av forskningsanslag till olika områden inom hjärnforskningen.