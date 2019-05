Bildextra: Kulturskolans danselever drog fulla hus med varierade shower

Ännu ett dansår är slut. Dansskolans ledare Pia Arvidsson Pettersson summerade på söndagen som vanligt året med ett program för allmänheten på Forums scen.

Fem dansgrupper, barnbaletten, balettfortsättningen, showdansgruppen, Minieliten – och så förstås Sorry No Name, den mest avancerade dansgruppen. Alla var där och alla visade det bästa av vad de jobbat med under året.

– Det har varit ett år med en hel del andra dansprojekt utöver de här numren, berättar Pia efter första föreställningen på söndagsförmiddagen. Hon syftar på den stora galan "Tillsammans i Nöd och lust", där Västmanlands alla kultur- och musikskolor samlades i Bombardier arena i Västerås för en månad sedan och där Köping deltog.

– Men jag tycker inte att det har inkräktat på det här arbetet, förklarar dansledaren och pekar omkring sig på alla unga dansare som stimmar omkring minuterna efter att slutapplåderna tystnat och publiken strömmat ut.

Då och då avbryts intervjun bakom ridån av barn som med eller utan föräldrar kommer fram till Pia med blommor och små gåvor. Några snabba ord om arrangemanget i eftermiddag med teknikerna. Tjejerna i Sorry No Name sätter sig mitt bland rekvisitan och äter lunch.

Två versioner av avslutningsdans blev det, berättar Pia. Först på förmiddagen då alla grupperna var med och sedan igen på eftermiddagen, då bara de äldre tjejerna var med.

– Tillväxten är fortfarande bra. Det är 100 barn i kö för att komma in på dansen, konstaterar Pia Arvidsson Pettersson.