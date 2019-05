Bildextra: Fullt med superhjältar i Köping – se när de räddar folk i knipa

Anmäl text- och faktafel

Pjäsen spelas på Hagateatern av fyrårsprogrammet på Ullvigymnasiet som har drama som tillval. Superhjältarna är för många och alla skurkar är bakom lås och bom och superhjältar som Stålmannen, Batwomen, Pippi Långstrump, Elastiska flickan, Hulken, Captain America, Stålflickan, Spindelmannen, Wonder Woman, Lara Croft, Batman, Robin, Spindelkvinnan, Lady Bug försöker smälta in i samhället. De har sina dräkter under kläderna, reda att rycka ut, men när de försöker hjälpa till och rädda människor möts de av ilska.

– Jag tycker det var roligast när Stålflickan skulle hjälpa till att släcka en brand i köket och det inte brann på riktigt, sa en av barnen i publiken.

I olika situationer tar dramaturgin sin form och fler och fler exempel visas hur överflödiga superhjältar blivit.

I den första scenen hjälper två hjältar en dam med rullator över gatan, som inte uppskattar hjälpen.

– Jag skulle inte ens över gatan och hade jag velat det så hade jag klarat det själv, sa damen i föreställningen.

I en annan scen ser vi hur superhjältar som innefattar även Pippi Långstrump får gå till Arbetsförmedlingen för att få coachning för att hitta ett nytt arbete. Stålkvinnan blir reklamutdelare.

Som namnet på föreställningen säger pågår många kamper. Pjäsen säger något om vår samtid och hur många vill klara sig själv. En hjälpande hand som blir till en björntjänst och att kvinnor minst är lika bra superhjältar som män. Att en video på en dansande sjuksköterska sprider sig snabbt i sociala medier har också fångats upp av skådespelarna.

– Jag bara improviserar och har kommit på dansen själv, jag gör så här, sa Ida Bäckman.

Hon visar en vandrande rörelse från ena armen till den andra, som i en våg.

De som försöker vara superhjältar trycker upp lappar som de sätter upp i samhället, om någon behöver deras hjälp, men inga uppdrag dyker upp på flera månader.

– Vi har kommit på allt själva. Det är tråkigt om inte superhjältar behövs. Det gick bra att spela i dag, sa Ida Bäckman.

Även Basheer Hasim som spelar Hulken är stolt över sig själv.

– Jag är nöjd, jag är bra, sa Basheer.

Publiken som denna gång bestod av barn och personal från omsorgen och särskolor tyckte föreställningen var roligt. Hulken bjöd på flera dansnummer som gillades av publiken och även Ida Bäckman som sjuksköterska drog mycket skratt.

Även när Stålmannen blev arg uppskattades hans skådespeleri och alla var duktiga i sina roller och scenografi och kostym var snyggt ordnat.

- Jag har lätt för att lära mig repliker. Jag behöver knappt öva, de bara sätter sig i huvudet, säger Love Magnusson, som spelar Stålmannen.

Han tycker det är kul att spela teater och säger att han spelat teater förut, även om detta är hans första år på drama. Han säger så här om handlingen i Superhjältarnas kamp.

– Det är dumt egentligen. Vi behöver superhjältar. De ska hjälpa till att lösa brott och hjälpa folk, säger Love.

Ikväll, tisdag den 28 maj spelas sista föreställningen. Sammanlagt har de då spelat fyra stycken föreställningar.