Se när fiskar flyttar in på Nygården – Nygårdsgruppen har gjort ett trivsamt hem åt dem

Anmäl text- och faktafel

Till sin hjälp hade Nygårdsgruppen inom Köpings kommun tillsammans med äldreomsorgen gått ut till privatpersoner och efterlyst om de ville donera fisk till akvariet.

– Det har varit svårt att ta emot de fiskar som alla ville ge, eftersom vissa fiskar inte är kompatibla med varandra. Men vi har en påse med lite blandad fisk som vi fått, säger Monika Qwisén, skötare.

Djurmagasinet i Köping har placerat ut växter, valt ut fiskar och hjälpt gruppen planera inredningen på akvariet.

– Den stora vita snäckan är kvar sedan förra gången det var akvarium här. Jag tycker det känns bra, jag kommer sitta och titta på dem, säger Kristina Eriksson.

Hon säger att tanken om att få ett akvarium dit med levande fiskar hade de redan för ett år sedan.

Mattias Karlsson berättar att han läst på om akvariefiskar, vad de heter, vilken mat de ska ha, vilken temperatur de trivs i och ljussättningen.

– Det är viktigt att det inte kommer in solljus, så placeringen här är bra. Fiskarna vill ha olika temperatur och vi har försökt hitta dem som trivs tillsammans, säger Mattias.

– Vi hade några som ville skänka guldfiskar, men de vill ha de kallare i vattnet än dessa vi valt ut. Sedan har det varit några som kanske skulle äta upp de övriga och då har vi fått tacka nej. Djurmagasinet har varit till stor hjälp där med vilka fiskar som trivs ihop, säger säger Monika Qwisén.

Vattnet fylldes på för två veckor sedan och under torsdagen i förra veckan lades fiskarna i sitt nya boende. De låg och flöt i toppen på akvariet i varsin påse innan de släpptes ut. Tomas Lundblad var frivillig att hjälpa dem ut.

– Det verkar bli bra det här. Schysst att vi har fått fiskar donerade till oss, akvariet har stått tomt länge, säger Tomas.

Han och Monika hjälptes åt att klippa upp påsarna och han håvade upp de små fiskarna, några i taget. Tomas började med att ha i Helena snäckorna, som snabbt började flytta in.

–De går längs botten och städar i akvariet, säger Mathias.

Tomas kom på att håven var för liten för de största fiskarna, mosaikgurami, så de fick de hälla ned i akvariet direkt. Snabbt fylldes 120 liters akvariet med neontetra, svärdfiskar, två scalarer, pansarmalar med mera.

Mattias Karlsson och Kristina Eriksson är överens om att något behövs i vänstra sidan för att täcka upp pumpen. Kanske någon mer växt eller annan dekoration. Det har varit lite pyssel att få allt i ordning. Med att fylla akvariet och hälla kokande vatten på den stora roten som är i akvariet.

Nygårdsgruppen ser gärna att någon kan skänka ett skepp eller skattkista eller liknande, som de kan dekorera i akvariet med.

Mattias tycker det är bra att många kan njuta av akvariet nu.

– Det ser ut som en tv, säger Mattias.

– Jag tror det är rogivande och trivsamt för alla att kunna titta på, säger Monika Qwisén.

Nu får de se hur det går att sköta hand om dem, med matning och städning och se till att det inte bildas för mycket alger eller bakterier i akvariet.

– Vi har dosett att mata med så att vi inte ger dem för mycket mat. Helenasnäckorna ska ha köttabletter, berättar Mattias Karlsson.

Under vecka 48 blir det invigning i matsalen på Nygård där Nygårdsgruppen har tillverkat julstrutar och pepparkakor som de ska sälja. Det blir också fika och tipspromenad. De måste själva samla in pengar till fiskmaten som ska köpas in.