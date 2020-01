Köping lånar ut två spelare till skadedrabbade VIK – ställs mot tuffast tänkbara motstånd: "Klart det är nervöst"

Under torsdagen åker VIK till Umeå för att möta Björklöven under fredagen i A3 Arena. Då finns två spelare från Köping med på bussen. Backen Lars Jinghage och forwarden Marcus Viitanen som båda lånas in för matchen.

Detta för att ersätta VIK-spelarna Alexander Younan och Daniel Öhrn som skadade sig i Gulsvarts möte med Västervik under onsdagen.

– Igår kväll vid halv tolv ungefär ringde Köpingstränaren och frågade om jag ville vara med. Det var bara att tacka ja, säger Jinghage som gjort fem matcher tidigare i hockeyallsvenskan under juniortiden i Mora till VIK:s hemsida.

– Kul att få chansen igen i allsvenskan.

29-årige Jinghage är inne på sin nionde säsong i Köping och kan även spela center. Viitanen har gjort 25 poäng den här säsongen i hockeyettan.

– Det ska bara bli kul. In i hetluften direkt bara. Klart att det är lite nervöst, det är första gången jag spelar en allsvensk match, säger Viitanen till vik.se.

VIK:s sportchef Patrik Zetterberg säger så här om lånen:

– Vi är tacksamma att Köping låter oss låna in de här killarna. De hade ingen match i helgen så det passade bra.

I och med lånen får VIK precis ihop fullt lag, sex backar och tolv forwards, mot Björklöven.

– Det är normalt en tuff match. Nu blir den ännu tuffare. Men vi får se det som en häftig utmaning. Vi behöver inte åka upp dit och spela nån skönhockey, utan försöka vara effektiva.

Köping HC ligger femma, precis ovanför strecket, i hockeyettan västra vår. Lagets nästa match är först på onsdag hemma mot Kumla.