Köping Hockey får mest i coronastöd – här är hela listan

Den pågående coronapandemin slår hårt mot landets idrottsklubbar. En stor del av det ekonomiska tappet kommer ifrån de allt tuffare restriktionerna i samband med publik på matcher.

I KAK-regionen har 13 klubbar beviljats regeringens kompensationsstöd, som gäller för perioden juli–september.

Köping Hockey har mest pengar att se fram emot – 72 000 kronor.

– Vi har sökt stöd från flera håll och tar förstås tacksamt emot de här pengarna. Att vi får relativt mycket tror jag har att göra med att vi var tvungna att ställa in en sommarhockeyskola. Den brukar generera ganska bra intäkter för oss, säger ordförande Magnus Andersson.

Den nämnda publikgränsen är en annan källa som sinat för KHC.

– Vi snittar ungefär 250 personer på våra matcher och får ju också in en del via vår kiosk. Att tappa det påverkar förstås mycket, fortsätter Magnus Andersson.

När han uppskattar hur mycket föreningen har förlorat totalt under coronapandemin blir dock siffran betydligt högre än det belopp som nu är på väg in. Under den här säsongen kan det vara så mycket som 500 000 kronor, menar han.

– Coronasituationen påverkar ju alla. Företag som normalt sponsrar oss behöver tänka igenom hur mycket de kan lägga på idrotten och en del tvingas hålla igen. Det känner vi av, säger Magnus Andersson.

Kollegorna i IFK Arboga kommer att ersättas med 29 000 kronor från det nya stödpaketet.

– Det är helt klart välkomna pengar, men vi hoppas faktiskt att vi kan få ännu mer. För ju längre säsongen går, ju mer blöder föreningen, säger Ulf Johansson, ordförande.

Även för IFK:s del handlar mycket om förlorade publikintäkter i samband med a-lagsmatcherna.

– Läget är ansträngt, men det är det ju för alla. Och hälsan går först. Men alla föreningar riskerar tyvärr att känna av den här tiden ekonomiskt, säger Ulf Johansson.

Totalt betalas 554 miljoner kronor ut till över 2 300 idrottsföreningar och större evenemang över hela landet. I Västmanland handlar det om 2,4 miljoner kronor fördelat på 50 föreningar.

En klubb som inte kommer att kompenseras i den här rundan är Köping Basket.

– Som vi har förstått behövde föreningen ha sökt stöd redan i våras, men det gjorde vi inte. Men även vi tappar ju såklart intäkter nu. Ligaföreningen kommer att kompensera klubbarna, men exakt med hur mycket vet vi inte, säger Stefan Ståhlmalm, styrelseledamot i Köping Basket.

I början av januari 2021 kommer ansökningar av kompensationsstöd för perioden 1 oktober till 31 december 2020 att öppnas.

– Då tror vi att trycket kommer att vara ännu hårdare. Vi ser att fler idrotter påverkas på ett tydligare sätt under inomhussäsongen, samtidigt som råd och restriktionerna har skärpts avsevärt under hösten, konstaterar Marie Persson, på RF-SISU Västmanland.

Här är KAK-föreningarna som får coronastöd:

Köping

DF Köpingstriffarna: 23 000 kr

IBK Köping Ungdomsförening: 18 000 kr

Köping Basket Förening: Ej beviljad stöd

Köping Fotboll Förening: 4 000 kr

Köping Hockey Club: 72 000 kr

Köpings Bordtennisklubb Internationella: Ej beviljad stöd

Köpings Idrottsällskap: 4 000 kr

Supergympan Idrottsförening: 19 000 kr

Arboga

Arboga Flygklubb: 7 000 kr

Arboga Orienteringsklubb: 23 000 kr

Arboga Skidklubb: 4 000 kr

IFK Arbogas Handbollklubb: 5 000 kr

IFK Arbogas Ishockeyklubb: 29 000 kr

Medåkers Idrottsförening: 3 000 kr

Kungsör

Kungsörs Ridklubb: 57 000 kr