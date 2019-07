Karwan Safari inhoppare och poängräddare – när VSK kryssade mot J-Södra

VSK gjorde en stark inledning på matchen och kopplade kommandot direkt. Efter bara några minuters spel hade Dennis Persson en nick strax över.

Efter 13 minuters spel rann Filip Tronêt igenom och såg ut att gå mot ett friläge. Vid straffpunkten fick han touch i ryggen av försvarare och föll. Men domaren vinkade avvärjande.

Men gästande Jönköping Södra skulle spräcka nollan. I den 25:e matchminuten satte Amir Al-Ammari en drömfrispark uppe i Anton Fagerströms vänstra kryss.

VSK skulle svara inom tio minuter. Brian Span hittade Filip Tronêt i djupet som såg ut att komma ur vinkel. Men då drog han in ett stenhårt skott i ribban och in.

Första läget efter halvtidspausen gick till J-Södra efter flipperspel i VSK:s straffområde. Men sen vaknade hemmalaget på nytt. Först avlossade Span och sedan Tronêt, båda strax utanför straffområdet. Men då stod gästernas målvakt Frank Pettersson för två svettiga räddningar.

I den 77:e minuten var VSK oerhört nära att sätta dit 2–1. Brian Span kom runt på högerkanten och slog in ett långt inlägg. Jonas Hellgren och Dennis Persson störtade in men nådde inte hela vägen fram.

När VSK gick för segern så slank Jakob Orlov igenom efter en kamp med Carlos Moggia. Orlov gjorde inget misstag ensam med Fagerström och satte 1–2.

Tungt för VSK men inbytte Karwan Safari dök upp framför mål efter en trasslig situation och satte dit kvitteringen precis vid 90 minuter.

Matchens snackisar

Nya "mur-regeln"

Inför återstarten har ett par nya regler tillkommit till Superettan. En av dem skulle leda till diskussion redan nu. Vid J-Södra frisparksmål till 0–1 var en J-Södraspelare tillsynes för nära VSK-muren när frisparken slogs.

Så här lyder den nya regeln:

"Vid frispark, när tre eller flera spelare i det försvarande laget bildar en "mur", måste motspelarna befinna sig minst 1 m från muren till dess bollen är i spel. Brott mot detta bestraffas med en indirekt frispark till det försvarande laget".

Drömmålen i första halvlek

Frisparken till 0–1 har redan tagits upp men det var en riktigt fin träff som Al-Ammari fick på. Bollen otagbar för Fagerström, upp i krysset.

Filip Tronêts kvittering var knappast sämre. Brian Span slog en perfekt djupledsboll och Tronêt drog till stenhårt från svår vinkel. Bollen upp i ribban och tog sedan "rätt" väg, in i mål.

Matchfakta

Mål: 0–1 (25) Amir Al-Ammari, 1–1 (34) Filip Tronêt, 1–2 (88) Jakob Orlov, 2–2 (90) Karwan Safari

Varningar, VSK: Carlos Moggia, Ilir Berisha, Filip Tronêt

Varningar, JSIF: Alexander Jallow, Sebastian Crona

VSK (3-5-2): Anton Fagerström – Sean Sabetkar, Ilir Berisha, Calle Svensson – Ravy Tsouka, Filip Ottosson, Jonas Hellgren (ut 87), Carlos Moggia, Dennis Persson – Filip Tronêt (ut 78), Brian Span (ut 87).

Ersättare: Jesper Florén, Karwan Safari (in 78), Daniel Svensson, Boris Ljevar (in 87), Douglas Karlberg (in 87), Emil Skogh, Samuel Holm. Publik: 2128