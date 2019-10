Kamerautrustning stals från ett garage på Elunds-området i Köping

Anmäl text- och faktafel

En polisanmälan har nyligen inkommit till polisen i Köping. Det har varit inbrott i ett garage från eftermiddagen den 17 oktober till och med den 18 oktober. Någon okänd tjuv har brutit sig in i ett garage och stulit kamerautrustning. Troligen har tjuven eller tjuvarna tagit sig in genom dörrarna, men det saknas brytmärken eller övriga spår på hur de tagit sig in.

Det som stals var några stycken kameraobjektiv, kamerabatteri, batteriladdare, kameraväska, en rem till kameran, stativfästen, sändare och minneskort. Ur garaget stals samtidigt ett luftgevär.

Stölden är polisanmäld.