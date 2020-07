Kallare än vanligt i juli – men då kommer varmare luft

Anmäl text- och faktafel

Onsdagsmorgonen förväntas vara solig tills dess att stackmoln dyker upp. Det väntas vara blåsigt med nordvästliga vindar, men uppehåll. Senare under kvällen kommer vädret att spricka upp.

– Det blir en klar och fin kväll, säger Maria Augutis, meteorolog på Stormgeo.

Torsdagen börjar precis som onsdagen med sol, men övergår senare till molnigt väder. Temperaturen beräknas vara kring 18 eller 19 grader.

Under fredagen och helgen ska det komma lite varmare luft och temperaturen kan eventuellt landa på över 20 grader. Det kan komma lokala skurar runt om i Västmanland under helgen, men prognosen är osäker. Vidare väntas vinden avta något under helgen.

Enligt Maria Augutis har det varit riktigt svalt i juli med lägre temperaturer än vanligt och den svala luften verkar hänga kvar.

– Som en typisk svensk sommar, säger hon.