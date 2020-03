Arboga kommunalteknik har enligt hemsidan felsökt ledningsnätet sedan i lördags men inte hittat läckan. Under onsdagseftermiddagen kommer ventiler i nätet att stängas under korta stunder för att hitta den. Sökningen kan innebära störningar i vattenleveransen, i form av avstängt vatten under kortare tider, missfärgningar i vattnet och minskat tryck.

Arbetet väntas pågå under hela eftermiddagen. Missfärgningen är inte farlig och ska försvinna om man spolar kallvatten några minuter.