JUST NU: Problem i tågtrafiken efter signalfel och spårfel

Orsaken är ett spårfel mellan Norrköping och Katrineholm och ett signalfel mellan Kolbäck och Köping.

Det gör att det är försenade och inställda tåg.

Stationer där tågtrafiken kan påverkas efter spårfelet:

Sala, Eskilstuna C, Dingtuna, Flen, Hälleforsnäs, Katrineholm C, Kolbäck, Kimstad, Kvicksund, Linghem, Norrköping C, Ransta, Västerås C, Linköping C, Nyköping C, Flemingsberg, Huddinge, Järna, Kolmården, Stockholms södra, Södertälje Syd, Vagnhärad, Årstaberg, Älvsjö, Stockholm Central

Stationer där tågtrafiken kan påverkas efter signalfelet:

Kolbäck, Arboga, Västerås C, Stockholm Central

Mer info på Trafikverkets hemsida för trafikinformation.