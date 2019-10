JUST NU: Explosionsrisk stoppar tågtrafiken – villaområde utryms

Anmäl text- och faktafel

Anledningen är en brand i en byggnad som påverkar all tågtrafik på linjerna Örebro - Eskilstuna - Stockholm C och Linköping - Eskilstuna - Sala.

Räddningstjänst har larmats till platsen och och det är oklart när tågtrafiken kan upptas. För mer information hänvisas resenärer att kontakta sitt tågbolag.

Orsaken är en brand i ett större garage intill järnvägen i Hällbybrunn. I garaget finns flera gasflaskor som riskerar att explodera.

– Vi kan inte gå in och släcka, säger Gunnar Henriksson som är inre befäl på Räddsam Mälardalen. Vi måste ta skydd av brandbilar och köra med vattenkanoner.

Räddningstjänsten har skickat en skytt, Benny Hansson från Västerås, för att oskadliggöra tuberna.

Polisen utrymmer villaområdet runt branden.

Stationer där tågtrafiken kan påverkas:

Eskilstuna C, Örebro C, Arboga, Flemingsberg, Huddinge, Kungsör, Läggesta, Nykvarn, Strängnäs, Stockholms södra, Södertälje Syd, Årstaberg, Älvsjö, Stockholm Central, Linköping C, Dingtuna, Flen, Hälleforsnäs, Katrineholm C, Kolbäck, Kimstad, Kvicksund, Linghem, Norrköping C, Ransta, Västerås C, Sala