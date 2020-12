Jonah ersätter Jonah – Köpings Stars har gjort klart med ny amerikan

I förra veckan kunde Bbl/AT avslöja att Köping Stars tappar den amerikanske succéguarden Jonah Radebaugh.

Nu meddelar klubben att de hittat hans ersättare i Jonah Mathews som under sin college-karriär på University of South California snittade 10,5 poäng per match. Under hans sista säsong, 2019/2020, snittade han 13,5 poäng per match.

– När Jonah Radebaugh tog nästa steg ut i Europa kände vi att vi har en stark bakplan och att vi inte hade någon brådska med att hitta en ersättare. Men när Jonah Mathews dök upp så var det inte så mycket att fundera på, säger Stefan Ståhlmalm, styrelseledamot i Köping Stars, i ett pressmeddelande.

Köpings Stars coach ”Jotti” Nikolaidis kommenterar sitt nyförvärv så här:

– Jag är väldigt nöjd och förväntansfull att få in Jonah med resten av laget och börja jobba tillsammans. Han har ett väldigt bra skott och är bra på att attackera korgen. Defensivt är han van att spela på mot ståndarnas nyckelspelare och kommer ha liknande roll hos oss.

Mathews kontrakt gäller säsongen ut.