Jessica Öberg basar över tusentals människor – men är en doldis i Arboga

Det står Senior vice president på Jessica Öbergs visitkort.

Senior vice president and head of business area industrial products and services, till och med. Om man, som Jessica, jobbar i ett globalt företag är det engelska titlar som gäller.

På svenska innebär det att hon är chef över affärsområdet Industrial products and services som har viss verksamhet i Arboga men merparten runt om i Sverige och världen, hon ingår därmed i Saabs koncernledning.

– Jag har jobbat många år på Saab i Arboga och bor också här. Det gör att jag i den operativa delen av mitt jobb är platschef för Saab i Arboga. Totalt har mitt affärsområde 3500 medarbetare på flera platser i världen. Vi omsätter ungefär 6,5 miljarder kronor av Saabs totala omsättning på drygt 35 miljarder kronor.

I folkmun är Saab i Arboga ”flyget”.

Förr: En leverantör till flygvapnet, dit unga män värvades efter lumpen och gjorde karriär.

I dag: En global, högteknologisk koncern som lockar många.

– När jag började på Saab för 20 år sedan var det en typiskt manlig bransch. Jag kunde vara den enda kvinnan i rummet, både vid interna möten och vid möten med kunder. Så är det inte alls längre.

– På Saab finns i dag cirka 30 procent lönesättande chefer. Vi är långt förbi den tid då det bara fanns en kvinna i rummet.

Förändringen följer samhällsutvecklingen, menar Jessica Öberg.

– Fler kvinnor utbildar sig inom teknikämnena och vi vet även nu att vi behöver mångfald inom företagen.

På Saab i Arboga är 22 procent av medarbetarna kvinnor, av cheferna är det 37 procent som är kvinnor. Men kvotering är inget för Jessica Öberg.

– Jag rekryterar enbart på kompetens, men kompetens är brett. Dels handlar det den tekniska kompetens som behövs inom vårt verksamhetsområde, och dels handlar det om rekrytera rätt personlighet till gruppen.

Hur är du som ledare, vilka redskap ser du som viktigast i ditt ledarskap?

– Att var inlyssnande och ha mod. Att lyssna för att förstå sammanhanget. Det gäller särskilt när man som jag kommunicerar med människor från olika kulturer och på olika språk. Modet för att våga se möjligheter. Vi verkar i en bransch där utvecklingen går fort. Om vi inte vågar förändra oss och testa nytt springer konkurrenterna om oss.

Du är chef på en av Arbogas mest välkända arbetsplatser, blir du igenkänd på stan?

– Nej, det blir jag inte. Det är fantastiskt att så många Arbogabor har en relation till Saab, men jag märker att få vet vad vi gör i dag.

Saab i Arboga är fortfarande tunga inom flygunderhåll.

Runt 8 000 prylar kommer till Arboga varje år för underhåll, berättar Jessica Öberg. Det kan vara flygelektroniksystem, sensorer, radarenheter med mera till stridsflygplanet Gripen.

– Vi arbetar med komplexa system för livscykeleffektivisering så att produkterna repareras och servas på ett hållbart och kostnadseffektivt sätt för att våra kunder ska få bästa möjliga tillgänglighet. Vi har även stort fokus på kommunikationssystem. Vi är bland annat med och designar, bygger, underhåller och validerar försvarets telenät.

Du är inte född i Arboga - hur länge har du bott här?

– I 19 år! Men jag vet inte om det är tillräckligt för att göra mig till Arbogabo, skrattar Jessica. Barnen är i alla fall Arbogabor, de är födda här.

Fakta: Jessica Öberg

Familj: Man och två tonårsdöttrar.

Ålder: 48 år.

Utbildning: Högskoleexamen från Mälardalens högskola.

Bor: Villa i Arboga.

Karriär i korthet: ”Jag började som systemutvecklare inom konsultbranschen. Inom Saab har jag haft många olika roller, både i Sverige och utomlands. Jag har varit utvecklare, projektledare och chef för operativa verksamheter och funktionsansvar för militära och civila verksamheter. Även om jag haft samma arbetsgivare länge har jag haft väldigt många olika arbetsuppgifter. Jag gillar helhetsansvaret för både strategi, marknad, personal och våra finanser.”

Viktiga milstolpar i min karriär: ”Mitt första jobb åt Saab var en utlandstjänst i Cedar Rapids, Iowa, USA. Jag bodde och arbetade där tre år och det var väldigt berikande. Det gör en ödmjuk att ha varit med om hur det är att behöva bygga upp ett helt nytt nätverk, både på jobbet och socialt, i en kultur som man inte känner till. Att jag lyckades göra det och samtidigt avancera inom ett amerikanskt företag stärkte min självkänsla mycket.

En annan milstolpe är att bli förälder. Det finns ingen bättre ledarskapsskola. Den dag du kan få på din tvååring galonbyxorna och stövlarna utan alltför stora protester, då har du åstadkommit något.”

Om att arbeta i ett företag som tillverkar produkter som kan användas i krig: ”Saab tillverkar försvarsmateriel och vi är en viktig del i Sveriges försvarsförmåga. Varje land har rätt att försvara sin befolkning och sina gränser. Jag är stolt och glad över att arbeta i Saab som är ett världsledande företag i branschen. Tänk – det är bara en handfull länder i världen som har förmåga och kapacitet att utveckla ett stridsflygplan. Och lilla Sverige är ett av dem!”

Övrigt: Är styrelseordförande för Combitech, ett helägt dotterbolag till Saab som erbjuder tekniska konsulttjänster i Norden.