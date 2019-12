”Jag älskar doften av napalm på morgonen” – apokalypsen tillbaka på vita duken

”Jag älskar doften av napalm på morgonen”, säger den excentriske överstelöjtnanten William ”Bill” Kilgore (spelad av Robert Duvall och faktiskt inspirerad av ingen mindre än den israeliske befälhavaren och sedermera konservative premiärministern Ariel Sharon) efter att hans förband med flygunderstöd fullständigt ödelagt en Nordvietnamesisk by vid Nung-floden. Med en anakronistisk mörkblå hatt av 1800-talsmodell och en gul halsduk leder Kilgore det numera luftburna nionde kavalleriregementets första skvadron och där den drar fram i dödliga helikoptrar dundrar den dramatiska ”Valkyriornas ritt” ur Richard Wagners operasvit ”Nibelungens ring” (1876) för att skrämma slag på ”gulingarna”.

Den franske filosofen Jean Baudrillard har konstaterat att hoppet för västerlandet och mänskligheten slocknade när Wagners musik försjönk till kitsch. Tillsammans med landsmannen filosofen Friedrich Nietzsche försökte den store tyske kompositören i sin nihilism fylla den döende kristna världen med en ny mening och nya värden genom sina allkonstverk. Bara 40 år efter att Wagners älskade tetralogi först uppfördes användes just temat ”Valkyriornas ritt” i den amerikanske filmskaparen David Wark Griffiths omistliga, men samtidigt sedan första stund djupt kontroversiella film ”Nationens födelse” (1915), en skildring av södern under och efter amerikanska inbördeskriget. Wagners musik spelades då till en scen där Ku Klux Klan far fram mot tidigare slavar för att undsätta vita kvinnor. Att Francis Ford Coppola låter den nihilistiske Kilgore spela ”Valkyriornas ritt” ur helikopterns högtalare i ”Apocalypse Now” är en kommentar till och den slutgiltiga förvandlingen av temat till blott dum rasistisk smörja. Nietzsche förkunnande Guds död och stirrade ner i avgrunden, där fanns ingenting annat än ett tomt evigt mörker.

Baudrillard skrev djupt om ”Apocalypse Now” bara något år efter att filmen först visades och han var inte förtjust i den, även om han tillskriver den stor betydelse. För Baudrillard skapar i själva verket ”Apocalypse Now” i efterhand också Vietnamkriget som sådant, i sina storslagna och spekulativa drag blir filmen i sig en förlängning av amerikanernas massiva och förintande krigföring som en slags mediehändelse och underhållning.

Hans analys hänger samma med en större tolkning av världens utveckling. Enligt Baudrillard, som tar språng från marxismen, har det kapitalistiska samhället genom sin massmedialisering och kommersialisering till slut trätt in i en hyperverklighet där vi inte längre orienterar i den strikt materiella världen utan på medvetandeplanet bara rör oss inom en väldig massa av tecken och symboler som endast refererar till varandra. Vi har själva abstraherats till en enda levande abstraktion av slogans, varumärken och plattityder till attityder. Den ”sanna” tillvaron är nu förlorad bortom mediernas och digitaliseringens olika simuleringar av den, det egentliga varat har för oss förlorat dess mening och värde.

Redan i samband med att ”Apocalypse Now” visades vid filmfestivalen i Cannes 1979 uttryckte sig Coppola själv på ett vis som förebådade Baudrillards dom. Han förklarade att han hade haft så mycket tid, pengar och teknik till sitt förfogade att filmen egentligen inte skildrade kriget i Vietnam utan i sig blev till det. Coppolas utvecklade resonemang var att ämnet för ”Apocalypse Now” inte var Vietnamkriget utan den förledande framställningen av det, hur det faktiskt skildrades av medierna och den politiska makten medan det pågick. Samtidigt har många kritiker och filmkännare påpekat att Coppolas fiktion och poesi ger oss den allra mörkaste och sannaste skildringen av kriget, mer än något krigsreportage eller ögonvittnesskildring.

Året är 1969. Kapten Benjamin L. Willard (Martin Sheen) tillhör en särskild elitstyrka som genomför hemliga och okonventionella operationer i Vietnam. I ett kvävande hett hotellrum i Saigon befinner han sig instängd i delirium (scenen spelades in när Sheen var kraftigt berusad på riktigt). Dagarna går och i väntan på att får ett nytt uppdrag super och sover Willard om vartannat och vet snart inte om han vaknar upp ute i djungeln eller det som en gång var hans hem i Amerika.

Snart kallas Willard till högkvarteret i Nha Trang där han beordras att genomföra ett livsfarligt uppdrag. Långt in i Kambodjas djungler (dit kriget officiellt inte kommit) har den vansinnige överste Walter E. Kurtz (Marlon Brando) förskansat sig och för därifrån en brutal, men framgångsrik kampanj mot nordvietnameserna. Den våldsamt begåvade officeren leder en amerikansk elitstyrka samt rekryterad lokalbefolkning och är övertygad om att han kan vinna kriget med en liten armé av moraliskt övertygade, men fullständigt hänsynslösa soldater. Kurtz har helt brutit med sina överordnande och skapat ett eget litet rike, eller snarare ett levande helvete, i djungeln där han av både sina soldater och av lokalbefolkningen dyrkas genom blodsoffer. Han är en ädel barbar, poetisk filosof och härskare, en nietzscheans övermänniska i all sin skrämmande prakt. Willards uppgift är att ta sig upp för Nung-floden och där finna och ta livet av en gud.

I en liten patrullbåt tillsammans med fyra tämligen oerfarna och unga soldater ska han nu bege sin i mörkrets hjärta. Besättningen längtar redan hem, men Willard har inte hjärta nog att berätta för dem att det Amerika de lämnat blott finns kvar som ett minne.

Ju längre upp de kommer längs floden desto tunnare blir civilisationens och den militära disciplinens fernissa. Under färden får vi genom Willards ögon bevittna ett urskillningslöst brutalt våld mot den vietnamesiska civilbefolkningen och amerikanska utposter i upplösning bemannade med desperat desillusionerade soldater och spöklikt frånvarande befäl. Han kommer till avlägsna plantager bevakade av upp till tänderna beväpnade franska kolonisatörer, som trots att de förlorade kriget mot vietnameserna för 15 år sedan fortsätter att upprätthålla moderrepublikens borgerliga kultur (genom att bland annat låta barnen recitera Charles Baudelaires dikter och spela Marseljäsen på dragspel) och försvara bosättningar som tillhört deras familjer i generationer. Det är också som att vi längs floden allt mer rör oss från en påtagligt verklighetsnära värld till en mytiskt förhöjd sfär.

Coppola ville göra en modern filmversion av den polsk-brittiske författaren Joseph Conrads berömda roman ”Mörkrets hjärta” (1901). Conrads berättelse bygger på hans egna erfarenheter som ångbåtskapten i den brutala Kongostaten som under 23 år var den belgiske kungen Leopold II:s privategendom. Exploateringen av både naturresurser och urbefolkningens liv (uppskattningsvis ficks så många som tre av fyra kongoleser, tiotals miljoner människor, fick sätta livet till) var i en sådan omfattning att kungen till slut fråntogs kolonin.

I ”Mörkrets hjärta” får vi följa Charles Marlow som tar anställning som kapten på en ångbåt i Kongostaten. Hans uppdrag är att frakta elfenben och han får höra talas om den märklige Mr. Kurtz, chefen för en handelsstation som levererar mer elfenben än alla andra i hela kolonin tillsammans. Kurtz beskrivs som en upplyst man av högre intelligens och förfining, men vartefter bevittnar Marlow dennes metoder och inser att han drabbats av mordiskt högmod och vansinne och dyrkas som en gud av de lokala stammarna.

På samma vis som Conrads Kurtz förkroppsligar kolonialismens urartning, så låter Coppola Vietnamkriget bli en mindre smickrande spegelbild av vad västvärldens blodtörstiga imperialism och eget grymma vansinne. Samtidigt återanvänder han Conrads exotiserande grepp och låter djungeln och dess invånare också bli sinnebilden för civilisationens eget vilda och okontrollerade inre.

Coppola var influerad av Stanley Kubricks politiska satirfilm ”Dr Strangelove” (1964), som driver med det samtida kalla krigets absurditet och förgörande vansinne. Det märks i hur skruvade karaktärer som exempelvis Kilgore och Kurtz är i ”Apocalypse Now”, men framför allt tog han starkt intryck av den tyske filmskaparen Werner Herzogs några år äldre film ”Aguirre – Guds vrede” (1972).

Herzog hade på ett innovativt vis filmatiserat Conrads roman genom att låta dess tema smälta samman med den sanna historien om den vansinnige conquistadoren Lope de Aguirre (spelas av en demoniskt skicklig Klaus Kinski) som 1560 begav sig ut i Amazonas för att finna det legendariska Eldorado, landet av guld. Herzog skildrar på samma vis hur en färd längs en flod inte bara förflyttar expeditionen in i en geografiskt okänd plats utan också in i allt dunklare vrår av människans själ. I Herzogs film är Augirre Marlow och Kurtz i en och samma gestalt.

Något liknande sker också i ”Apocalypse Now”. Starkt influerad av den brittisk-amerikanske poeten Thomas Stearns Eliots berömda undergångsdikt ”Det öde landet” (1922), en mörk betraktelse av resterna efter det Europa som gick under i första världskriget, vänder sig Coppola till den uråldriga myten om Fiskarkungen.

Berättelsen har sannolikt djupt keltiska rötter, men återfinns först i nedskriven av den franske 1100-tals författaren Chrétien de Troyes i dennes verk ”Perceval”. Romanen handlar om riddaren Parsifals jakt på den heliga graal, den bägare ur vilken Jesus lärjungar ska ha druckit ur vid sista måltiden (eller som dennes blod samlades i vid korsfästelsen). Fiskarkungen är den siste förvaltaren av graalen. Han har skadats svårt i en strid och ligger bara i en eka i floden utanför sitt slott och fiskar om dagarna i väntan på att en nobel riddare (Parsifal) ska komma och läka hans sår. Medan Fiskarkungen ligger där han ligger förfaller hans land och blir sterilt och öde, berättelsen har ofta tolkats som en myt om vad som händer när ett samhälle inte kan föra sitt arv vidare till nästa generation. Både Herzog och Coppola låter sina tappningar av Parsifal överta Fiskarkungens roll eller rent av bli honom.

”Apocalypse Now” var ett dyrt högriskprojekt som tog hela tre år att spela in. Den utdragna inspelningen kom att ge filmen namnet ”Apocalypse Never” och när det var dags att klippa den fanns det över 250 timmar inspelat material. Dessutom var inspelningen i Filipinerna kaotisk, den missbrukande Duvall spelade drogpåverkad och Brando dök upp helt oförberedd och kraftigt överviktig. Trots det Oscarsnominerades Duvall för sin roll och den store Brando gjorde en av sitt livs roller när han inför våra ögon förvandlar och överskrider Kurtz mänsklighet och gör honom till ett närmast mytologiskt väsen.

Bland dem som Coppola ville se i rollen som Willard låg Sheen långt ner på önskelistan. I stället var det tidens fixstjärnor som Al Pacino, Jack Nicholson, Robert Redford, James Caan, Tommy Lee Jones, Nick Nolte, Frederic Forrest (som vi i stället ser i rollen som Jay ”Chef” Hicks), och till och med Clint Eastwood som i första hand var i åtanke. Harvey Keitel nappade på rollen, men väl på plats i Filipinerna blev Coppola helt missnöjd med hans skådespeleri. I stället blev det den 36-årige Sheen, som 1973 fått sitt stora genombrott i Terrence Malicks hyllade debutfilm ”Det grymma landet” och som i konkurrens med Al Pacino provspelat för rollen som Michael Corleone i Coppolas berömda maffiafilm ”Gudfadern” året dessförinnan.

Annars är ”Apocalypse Now” framför allt en nära överdådig visuell upplevelse. En stor del av det utgörs av Vittorio Storaros Oscarsbelönade foto. Italienaren hade då redan gjort sig filmhistorisk som fotograf i landsmännen Dario Argentos (”Ljudet från kristallfågeln”, 1970) och Bernardo Bertoluccis (”Fascisten”, 1970 och ”1900”, 1976) verk, men kom i samarbetet med Coppola skapa det av vad många anser vara det mest fulländande fotot i hela filmhistorien.

Även om ”Apocalypse Now” tilldelades både Guldpalmen vid filmfestivalen i Cannes och ett par Oscarstatyetter delade den kritikerkåren. En del uppfattade filmen som den ultimata skildringen av Vietnamkriget, medan andra tyckte att den var en tom och grandios spekulation i och förhärligande av det massiva våldet. De positiva omdömena lyfte fram hur ”Apocalypse Now” vågade tränga djupt in i amerikanernas nationella trauma och återskapa den erfarenheten av Vietnam snarare än att kyligt analysera sönder den. Framför allt rörde sig Coppola långt in i människosjälens mörkaste vrår och åskådliggör de minst smickrande sanningarna om oss själva. Samtidigt har delar av filmen används för att inspirera och entusiasmera amerikanska soldater inför drabbningar under senare krig.

I dag omtalas ”Apocalypse Now” bland de bästa filmerna som gjorts och ett av de absolut främsta verken under 70-talet, den amerikanska filmens guldålder. Sedan 1979 har ytterligare ett par versioner släppts. För 18 år sedan kom en 49 minuter längre variant med tidigare bortklippt material och förbättrad bildkvalitet. I kväll visas ”Apocalypse Now: Final Cut” på Filmstaden i Västerås. Den är något kortare än den tidigare nya versionen, men har ännu bättre och skarpare bild och ljud och är framför allt så som den nu 80-årige Coppola själv från början ville ha filmen.